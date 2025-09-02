Тайна под Атлантикой: что скрывает океан от мира

Что общего между катастрофическим землетрясением, разрушившим Лиссабон в 1755 году, и глубинными процессами в недрах Земли? Португальские геологи сумели найти ответ, который меняет наше понимание геологии и предсказывает масштабные изменения на планете.

Деламинация — скрытый механизм катастроф

Исследователи обнаружили уникальный процесс деламинации, протекающий под дном Атлантического океана. Это явление связано с отделением раскаленной мантии от земной коры, что вызывает огромное напряжение в земной коре. Именно этот процесс способен провоцировать разрушительные землетрясения.

Утром 1 ноября 1755 года Лиссабон пережил мощнейшее землетрясение магнитудой 8,7, эпицентр которого находился в 200 километрах от берега в Атлантике. За считанные минуты после подземных толчков город был охвачен пожаром и цунами, уничтожившим почти 90 тысяч человек. Это событие считается самым разрушительным в истории Европы и одним из самых смертоносных в мире.

Что грозит Атлантическому океану?

Ученые предупреждают: деламинация может привести к формированию новой зоны субдукции в Атлантике. Через миллионы лет это может вызвать появление "огненного кольца" — подобного тому, что окружает Тихий океан.

Этот процесс может стать катализатором необратимых изменений: Атлантический океан начнет сокращаться, постепенно сближая Америку и Европу. В конечном итоге может образоваться новый суперконтинент, а Атлантика исчезнет с поверхности Земли.