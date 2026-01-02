Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:46

Ночь с минусом, день с плюсом: январская погода в Крыму пойдёт по опасному сценарию

Юго-западный ветер усилился на побережье Крыма — республиканский гидрометцентр

Начало января в Крыму пройдёт под влиянием крупного атмосферного вихря, который принесёт на полуостров неустойчивую погоду, резкое усиление ветра и перепады температур. После морозной ночи жителей ждёт заметное потепление, однако погодная обстановка останется сложной. Об этом сообщает "Комсомольская правда — Крым" со ссылкой на данные республиканского гидрометцентра.

Синоптики отмечают, что ключевую роль в формировании погоды 2 января сыграет обширный Атлантический циклон. Именно он станет причиной смены воздушных масс и принесёт в регион средиземноморское тепло вместе с осадками.

Атлантический циклон и погодные условия

По информации специалистов, юго-западные ветры обеспечат поступление более тёплого и влажного воздуха. При этом погода будет оставаться неустойчивой, а осадки примут смешанный характер — от снега до мокрого снега.

"Местами небольшой снег, мокрый снег, ночью на дорогах гололедица. Ветер юго-западный ночью 8-13 м/с, днем 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Температура воздуха ночью еще холодно -4…-9, на побережье 0…-3; а днем потеплеет до +2…+7, в горах -1…-5", — отметили синоптики республиканского гидрометцентра.

Особое внимание специалисты обращают на усиление ветра, порывы которого в дневные часы могут достигать штормовых значений.

Гололедица и перепады температур

Ночные морозы в сочетании с осадками создадут условия для образования гололедицы. Это особенно актуально для автомобильных дорог и пешеходных зон, где риск травм и аварий возрастает.

Днём ситуация изменится за счёт потепления, однако температурные контрасты сохранятся. В горах Крыма воздух останется холоднее, чем на равнинной части и побережье, что также может сказаться на дорожной обстановке.

Погода в Симферополе

В столице Крыма в пятницу ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой снег, а в ночные часы на дорогах также прогнозируется гололедица.

Температура воздуха в Симферополе ночью понизится до -8 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до +3…+5 градусов, что соответствует общей тенденции к потеплению на полуострове под влиянием циклона.

