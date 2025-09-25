Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Чарльз Дж. Шарп is licensed under CC BY-SA 4.0
Александр Александров Опубликована сегодня в 3:32

Где встретить розовый пляж и коралловые рифы: национальный парк Комодо

Туристы могут увидеть комодских варанов в сопровождении рейнджеров парка Комодо

Национальный парк Комодо в Индонезии — одно из самых удивительных мест планеты и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он прославился прежде всего благодаря своим главным обитателям — комодским варанам, или «драконам», крупнейшим ящерицам в мире. Но парк ценен не только этим: здесь потрясающие ландшафты, пляжи с розовым песком, богатейший подводный мир и уникальные деревни местных жителей.

Комодские вараны — «живые динозавры»

Взрослый варан достигает 3–4 метров в длину и весит свыше 100 кг. Несмотря на массивность, эти хищники способны бегать со скоростью до 20 км/ч, сбивая жертву ударами хвоста. Основная пища — падаль, а особая тяга к «мертвячине» доставляет немало хлопот жителям деревни Kampung Komodo, ведь вараны нередко разоряют могилы.

Сегодня на острове Комодо насчитывается около 1100 особей, ещё столько же — на соседнем острове Ринка. Всего в парке обитает порядка 2,5 тысяч варанов.

География и состав парка

Парк занимает площадь более 1 800 км² и включает три главных острова:

  • Комодо,
  • Ринка,
  • Падар,
    а также более 20 мелких островов.

Он расположен между Флоресом и Сумбавой, на стыке Тихого и Индийского океанов.

Природа и климат

  • Климат субэкваториальный.
  • Октябрь–апрель — дождливый сезон (жарко и влажно).
  • Май–сентябрь — сухой сезон, когда стоит невыносимая жара.
    Лучшее время для посещения — с апреля по октябрь.

Ландшафт островов — это холмы, скалистые хребты, саванны и пляжи. Особая достопримечательность — Розовый пляж на острове Комодо, где коралловая крошка придаёт песку нежный розовый оттенок.

Подводный мир и дайвинг

Архипелаг Комодо — одно из лучших мест для дайвинга в мире. Здесь встречается более 250 видов кораллов, десятки губок, морские черепахи, змеи, акулы и рыба-луна (Mola-Mola).

  • Температура воды: от +20 до +28 °C.
  • Глубина погружений: 5–40 метров.
  • Видимость: 5–30 метров.
  • Особенность: сильные течения из-за встречи Тихого и Индийского океанов.

Сезон дайвинга — круглый год, наилучшие условия видимости — с ноября по январь.

Население и быт

В парке проживает около 4 000 человек. Основные деревни находятся на островах Комодо, Ринка, Керора и Папагаран. Жизнь здесь простая: пресной воды мало, люди занимаются рыболовством и подсобным хозяйством. В каждой деревне есть лишь начальная школа, а продолжить образование возможно только за пределами архипелага.

Практические советы

  • На острове нет отелей и развитого сервиса. Туристов размещают в простых деревянных домиках.
  • Магазинов и аптек нет — всё необходимое берите с собой.
  • Связь работает только через спутниковые системы.
  • Обязательно оформите медицинскую и дайверскую страховку.
  • Пить сырую воду категорически нельзя.
  • Для прогулок нужны лёгкая хлопковая одежда, закрытая обувь, солнцезащитные очки, крем и головной убор.

Как добраться

Ближайший транспортный узел — Лабуан-Баджо на острове Флорес. Сюда можно долететь с пересадками (Москва → Стамбул/Денпасар → Лабуан-Баджо, дорога займёт около 30 часов). Из города в парк отправляются лодки.

А что если…

  • Хотите экзотики? Обязательно посетите деревни, где жители до сих пор живут традиционным укладом.
  • Любите активный отдых? Поднимитесь на смотровые площадки острова Падар с панорамой бухт и горных хребтов.
  • Увлекаетесь дайвингом? Планируйте поездку на 5–6 дней, чтобы исследовать разные участки архипелага.

