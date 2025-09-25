Где встретить розовый пляж и коралловые рифы: национальный парк Комодо

Национальный парк Комодо в Индонезии — одно из самых удивительных мест планеты и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он прославился прежде всего благодаря своим главным обитателям — комодским варанам, или «драконам», крупнейшим ящерицам в мире. Но парк ценен не только этим: здесь потрясающие ландшафты, пляжи с розовым песком, богатейший подводный мир и уникальные деревни местных жителей.

Комодские вараны — «живые динозавры»

Взрослый варан достигает 3–4 метров в длину и весит свыше 100 кг. Несмотря на массивность, эти хищники способны бегать со скоростью до 20 км/ч, сбивая жертву ударами хвоста. Основная пища — падаль, а особая тяга к «мертвячине» доставляет немало хлопот жителям деревни Kampung Komodo, ведь вараны нередко разоряют могилы.

Сегодня на острове Комодо насчитывается около 1100 особей, ещё столько же — на соседнем острове Ринка. Всего в парке обитает порядка 2,5 тысяч варанов.

География и состав парка

Парк занимает площадь более 1 800 км² и включает три главных острова:

Комодо ,

, Ринка ,

, Падар,

а также более 20 мелких островов.

Он расположен между Флоресом и Сумбавой, на стыке Тихого и Индийского океанов.

Природа и климат

Климат субэкваториальный.

Октябрь–апрель — дождливый сезон (жарко и влажно).

— дождливый сезон (жарко и влажно). Май–сентябрь — сухой сезон, когда стоит невыносимая жара.

Лучшее время для посещения — с апреля по октябрь.

Ландшафт островов — это холмы, скалистые хребты, саванны и пляжи. Особая достопримечательность — Розовый пляж на острове Комодо, где коралловая крошка придаёт песку нежный розовый оттенок.

Подводный мир и дайвинг

Архипелаг Комодо — одно из лучших мест для дайвинга в мире. Здесь встречается более 250 видов кораллов, десятки губок, морские черепахи, змеи, акулы и рыба-луна (Mola-Mola).

Температура воды : от +20 до +28 °C.

: от +20 до +28 °C. Глубина погружений : 5–40 метров.

: 5–40 метров. Видимость : 5–30 метров.

: 5–30 метров. Особенность: сильные течения из-за встречи Тихого и Индийского океанов.

Сезон дайвинга — круглый год, наилучшие условия видимости — с ноября по январь.

Население и быт

В парке проживает около 4 000 человек. Основные деревни находятся на островах Комодо, Ринка, Керора и Папагаран. Жизнь здесь простая: пресной воды мало, люди занимаются рыболовством и подсобным хозяйством. В каждой деревне есть лишь начальная школа, а продолжить образование возможно только за пределами архипелага.

Практические советы

На острове нет отелей и развитого сервиса. Туристов размещают в простых деревянных домиках.

Магазинов и аптек нет — всё необходимое берите с собой.

Связь работает только через спутниковые системы.

Обязательно оформите медицинскую и дайверскую страховку .

. Пить сырую воду категорически нельзя.

Для прогулок нужны лёгкая хлопковая одежда, закрытая обувь, солнцезащитные очки, крем и головной убор.

Как добраться

Ближайший транспортный узел — Лабуан-Баджо на острове Флорес. Сюда можно долететь с пересадками (Москва → Стамбул/Денпасар → Лабуан-Баджо, дорога займёт около 30 часов). Из города в парк отправляются лодки.

А что если…