Олимпийскую чемпионку задержали в аэропорту: Ша’Карри Ричардсон снова в центре скандала

Американская бегунья и олимпийская чемпионка Ша'Карри Ричардсон оказалась в центре скандала. По информации агентства Associated Press, спортсменку задержали по подозрению в нападении на спринтера Кристиана Коулмана — инцидент произошел 27 июля в аэропорту Сиэтл-Такома.

Что случилось?

Как сообщили в полиции, между легкоатлетами вспыхнула ссора. Камеры зафиксировали, как Ричардсон схватила рюкзак Коулмана, дернула его и заблокировала мужчине проход, когда тот попытался отойти. Кроме того, она бросила в него наушники.

Пока неизвестно, выдвинуты ли официальные обвинения, однако сам факт задержания уже вызвал резонанс в спортивных кругах.

Карьера с громкими победами и скандалами

Ша'Карри Ричардсон — олимпийская чемпионка Игр 2024 года в Париже, где она выиграла золото в эстафете 4x100 метров. Также она взяла серебро в индивидуальном забеге.

Но не всё в её карьере складывалось гладко. В 2021 году перед Токийской Олимпиадой спортсменка провалила допинг-тест из-за употребления марихуаны. Как объясняла Ричардсон, она находилась в тяжёлом эмоциональном состоянии после смерти матери. Тогда ей запретили участвовать в соревнованиях, и Олимпиаду она пропустила.

Повторяется ли история?

Эмоциональность — одна из черт Ричардсон, которую отмечают и фанаты, и критики. Однако, если доказательства её агрессии подтвердятся, спортсменку могут ждать дисциплинарные меры и со стороны федерации.