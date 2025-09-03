Врачи назвали еду, которая снижает риск инсульта и инфаркта

Главным виновником инсультов и инфарктов врачи называют атеросклероз — он долго развивается скрытно и проявляется уже тогда, когда сосуды почти перекрыты. В интервью KP. RU врач и кардиолог Татьяна Залетова рассказала, какие продукты помогают снизить риски.

Почему атеросклероз так опасен

Заболевание возникает из-за накопления холестерина в сосудах. Со временем образуются бляшки, которые уменьшают просвет или вовсе закупоривают сосуд. Опасность в том, что процесс протекает без симптомов, а осложнения — инсульт или инфаркт — случаются внезапно.

Продукты для профилактики

Чтобы поддерживать здоровье сосудов, Залетова рекомендует:

жирную рыбу (лосось, сельдь, скумбрия),

орехи и семена,

овсянку и другие цельнозерновые продукты,

оливковое масло первого холодного отжима,

больше овощей и фруктов.

Эти продукты способствуют снижению уровня "плохого" холестерина и укрепляют сосуды.

Вывод

Полностью защититься от атеросклероза невозможно, но правильное питание в сочетании со здоровым образом жизни значительно снижает риск сердечно-сосудистых катастроф.