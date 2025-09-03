Врачи назвали еду, которая снижает риск инсульта и инфаркта
Главным виновником инсультов и инфарктов врачи называют атеросклероз — он долго развивается скрытно и проявляется уже тогда, когда сосуды почти перекрыты. В интервью KP. RU врач и кардиолог Татьяна Залетова рассказала, какие продукты помогают снизить риски.
Почему атеросклероз так опасен
Заболевание возникает из-за накопления холестерина в сосудах. Со временем образуются бляшки, которые уменьшают просвет или вовсе закупоривают сосуд. Опасность в том, что процесс протекает без симптомов, а осложнения — инсульт или инфаркт — случаются внезапно.
Продукты для профилактики
Чтобы поддерживать здоровье сосудов, Залетова рекомендует:
- жирную рыбу (лосось, сельдь, скумбрия),
- орехи и семена,
- овсянку и другие цельнозерновые продукты,
- оливковое масло первого холодного отжима,
- больше овощей и фруктов.
Эти продукты способствуют снижению уровня "плохого" холестерина и укрепляют сосуды.
Вывод
Полностью защититься от атеросклероза невозможно, но правильное питание в сочетании со здоровым образом жизни значительно снижает риск сердечно-сосудистых катастроф.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru