Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Озеро Вулиагмени
Озеро Вулиагмени
© commons.wikimedia.org by GeorgeBRAINiac is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 16:42

Афины без Парфенона: курортный рай в тени античных руин

В Афинах доступны пляжи Варкиза, Астир, Схиниас, Легрена и Сунион

Афины редко ассоциируются с пляжным отдыхом — большинство путешественников едут сюда ради древних руин и атмосферы шумного мегаполиса. Но стоит немного отойти от центра, и перед вами откроется Афинская Ривьера с десятками мест для купания, отдыха и прогулок. Побережье тянется от Пирея до мыса Сунион, а паромные порты позволяют за день добраться до ближайших островов.

Варкиза — тишина у моря

На южной окраине Афинской Ривьеры расположен пляж Варкиза. Его любят за спокойствие и отсутствие толп. Песчаные бухты здесь чередуются со скалами, где легко найти уединение. Вход бесплатный, но за удобства вроде шезлонгов придётся заплатить. Самый известный участок — курорт Ябанаки, где на побережье работают рестораны и бары. После купания стоит заглянуть в таверну Аперанто Галацио и попробовать свежую рыбу.

Астир — место для тех, кто ценит гламур

Если хочется почувствовать атмосферу Миконоса, а не столицы, стоит отправиться на пляж Астир. Он известен мягким песком, чистым морем и престижной публикой. Здесь работают рестораны высокой кухни, включая проект Нобу Мацухисы, а поблизости расположен комплекс Four Seasons Astir Palace. Цены соответствуют статусу: аренда зонта начинается от 160 евро в день.

Схиниас — идеален для плавания

В 45 километрах от Афин находится пляж Схиниас, отмеченный "Голубым флагом" за чистоту воды. Белоснежный песок и сосновый лес вокруг создают атмосферу уюта, а мелководье делает его удобным для купания и виндсерфинга. Здесь можно арендовать лежаки и пообедать в тавернах у моря. В выходные стоит приезжать пораньше: местные любят этот пляж не меньше туристов.

Легрена — свобода и уединение

Район Легрены, неподалёку от храма Посейдона, славится живописными бухтами и кристально чистыми водами. Здесь нет шумных комплексов и организованных зонтиков — только природа и несколько таверн вдоль побережья. Этот пляж давно полюбился нудистам, но и тем, кто просто ищет тишины, он тоже подойдёт.

Сунион — купание с видом на храм

Главное достоинство пляжа Сунион — расположение у подножия древнего храма Посейдона. Колонны из белого мрамора возвышаются над морем, а вечером сюда приезжают ради заката. На берегу работают бары и кафе, есть душевые, а по выходным взимается символическая плата за вход. В ясную погоду отсюда видны соседние острова Эгейского моря.

Эгина и Ангистри — острова рядом

Из Пирея можно за полчаса добраться до островов Эгина и Ангистри. Это быстрый способ окунуться в атмосферу островной жизни, не покидая окрестностей Афин. Эгина предлагает сочетание пляжей и древних руин, а Ангистри славится уединением и спокойствием. В сезон паромы ходят часто, но билеты лучше бронировать заранее.

Вулиагмени — озеро и море

В 23 километрах от центра находится Вулиагмени — популярное место для семейного отдыха. Здесь можно выбрать между тёплым термальным озером или оборудованным пляжем на побережье. В комплексе есть рестораны, площадки для игр, теннисные корты и волейбол. За вход взимается плата, но сервис и удобства того стоят.

Враврона — пляж у храма Артемиды

Если у вас есть всего несколько часов перед рейсом, стоит заглянуть в Враврону — пляж расположен всего в 11 километрах от аэропорта. Купание здесь можно совместить с посещением древнего храма Артемиды, построенного ещё в V веке до нашей эры. Вход платный, но место того стоит.

Марафон — история и море

Небольшой пляж у города Марафон сочетает песчаные и каменистые участки. Сюда едут не только ради купания, но и чтобы увидеть знаменитое поле битвы 490 года до н. э., могилу воинов и музей археологии. Неподалёку находится святилище Немезиды в Рамнусе. А отдохнуть можно на организованном пляже Галазия Акти или в ресторане Isidora прямо у берега.

Глифада — доступный вариант

Для тех, кто ищет бюджетный отдых, подойдёт пляж Глифада. Здесь можно просто постелить полотенце на песок и наслаждаться морем. Летом места быстро заполняются, ведь этот район известен своей ночной жизнью и клубами. До Глифады легко доехать на автобусе из центра Афин.

Афинская Ривьера удивляет разнообразием: от гламурных клубов до уединённых бухт, от исторических локаций до островных пляжей. Даже если вы приехали в Афины ради Парфенона, стоит уделить хотя бы день морю — оно находится буквально за пределами города.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Осень считается лучшим временем для воздушных шаров в Каппадокии сегодня в 10:08

Полет на воздушных шарах в Каппадокии осенью стоит дешевле и выглядит лучше

Сентябрь в Каппадокии — лучшее время для полётов на шарах: мягкая погода, меньше туристов и заметно более низкие цены, чем в летний сезон.

Читать полностью » Пещерные отели становятся новым направлением мирового туристического рынка сегодня в 9:05

Ночь в пещере с Wi-Fi и завтраком: новый тренд туризма

Пещерные отели набирают популярность: древние формы жилья превращаются в современный комфорт и становятся новым трендом мирового туризма.

Читать полностью » Популярность домиков на деревьях растёт среди путешественников Европы и США сегодня в 8:03

Домики на деревьях меняют представление о роскошном отдыхе

Домики на деревьях стремительно набирают популярность: туристы выбирают необычный формат отдыха, совмещающий комфорт и близость к природе.

Читать полностью » Глэмпинги становятся популярной альтернативой традиционным отелям сегодня в 7:00

Глэмпинг ломает стереотипы: палатка с кондиционером и завтраком в постель

Глэмпинг предлагает комфорт отеля и близость к природе одновременно: новый формат отдыха стремительно набирает популярность в США и Европе.

Читать полностью » Туристы выбирают фермерские туры вместо традиционного отдыха сегодня в 6:55

Агроэкотуризм ломает привычные маршруты: туристы меняют пляжи на поля

Агроэкотуризм за рубежом набирает популярность: туристов привлекают фермерские хозяйства, экологичный отдых и знакомство с культурными традициями.

Читать полностью » Экотуризм в США и Европе развивается быстрее традиционных форм отдыха сегодня в 5:51

Туристы бегут от городского шума: экотренды ломают старые привычки

Экотуризм стремительно набирает популярность в США и Европе: туристы меняют пляжи и шопинг на экологичные маршруты, природу и устойчивый отдых.

Читать полностью » Горная Аркадия в Пелопоннесе: главные достопримечательности региона сегодня в 2:16

Руины древней Гортины открывают тайны, которые не стерли тысячелетия

Горная Аркадия — это монастыри над ущельями, античные руины и деревни, где оживает история. Узнайте, что ждёт путешественников в сердце Пелопоннеса.

Читать полностью » На верфи Meyer Turku состоялся спуск на воду лайнера Legend of the Seas весом 250 тысяч тонн сегодня в 1:26

Огромный корабль на 7600 пассажиров удивил даже бывалых туристов

Самый большой круизный лайнер в мире впервые вышел на воду в Финляндии: рекордные размеры, уникальные развлечения и курс на экологичность.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Учёные нашли платиновые частицы в осадках моря Баффина
Красота и здоровье

Учёные: тренировки натощак помогают организму чаще использовать жир как топливо
Красота и здоровье

Greyge стал символом стиля Armani: как Джорджио Армани изменил представление о цвете в моде
Авто и мото

Эксперты назвали три способа сброса ошибок ЭБУ автомобиля
Наука и технологии

Палеоантропологи обнаружили раннее изменение рациона у предков Homo по зубам
Спорт и фитнес

Мариама Джордан: упражнения пилатеса формируют стройный силуэт и ускоряют сжигание калорий
Наука и технологии

Исследователи обнаружили кариес у неандертальца возрастом 45 тысяч лет
Садоводство

Октябрьский секрет посадки косточек: богатый урожай манго дома удивит даже опытных садоводов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet