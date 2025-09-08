Афины без Парфенона: курортный рай в тени античных руин

Афины редко ассоциируются с пляжным отдыхом — большинство путешественников едут сюда ради древних руин и атмосферы шумного мегаполиса. Но стоит немного отойти от центра, и перед вами откроется Афинская Ривьера с десятками мест для купания, отдыха и прогулок. Побережье тянется от Пирея до мыса Сунион, а паромные порты позволяют за день добраться до ближайших островов.

Варкиза — тишина у моря

На южной окраине Афинской Ривьеры расположен пляж Варкиза. Его любят за спокойствие и отсутствие толп. Песчаные бухты здесь чередуются со скалами, где легко найти уединение. Вход бесплатный, но за удобства вроде шезлонгов придётся заплатить. Самый известный участок — курорт Ябанаки, где на побережье работают рестораны и бары. После купания стоит заглянуть в таверну Аперанто Галацио и попробовать свежую рыбу.

Астир — место для тех, кто ценит гламур

Если хочется почувствовать атмосферу Миконоса, а не столицы, стоит отправиться на пляж Астир. Он известен мягким песком, чистым морем и престижной публикой. Здесь работают рестораны высокой кухни, включая проект Нобу Мацухисы, а поблизости расположен комплекс Four Seasons Astir Palace. Цены соответствуют статусу: аренда зонта начинается от 160 евро в день.

Схиниас — идеален для плавания

В 45 километрах от Афин находится пляж Схиниас, отмеченный "Голубым флагом" за чистоту воды. Белоснежный песок и сосновый лес вокруг создают атмосферу уюта, а мелководье делает его удобным для купания и виндсерфинга. Здесь можно арендовать лежаки и пообедать в тавернах у моря. В выходные стоит приезжать пораньше: местные любят этот пляж не меньше туристов.

Легрена — свобода и уединение

Район Легрены, неподалёку от храма Посейдона, славится живописными бухтами и кристально чистыми водами. Здесь нет шумных комплексов и организованных зонтиков — только природа и несколько таверн вдоль побережья. Этот пляж давно полюбился нудистам, но и тем, кто просто ищет тишины, он тоже подойдёт.

Сунион — купание с видом на храм

Главное достоинство пляжа Сунион — расположение у подножия древнего храма Посейдона. Колонны из белого мрамора возвышаются над морем, а вечером сюда приезжают ради заката. На берегу работают бары и кафе, есть душевые, а по выходным взимается символическая плата за вход. В ясную погоду отсюда видны соседние острова Эгейского моря.

Эгина и Ангистри — острова рядом

Из Пирея можно за полчаса добраться до островов Эгина и Ангистри. Это быстрый способ окунуться в атмосферу островной жизни, не покидая окрестностей Афин. Эгина предлагает сочетание пляжей и древних руин, а Ангистри славится уединением и спокойствием. В сезон паромы ходят часто, но билеты лучше бронировать заранее.

Вулиагмени — озеро и море

В 23 километрах от центра находится Вулиагмени — популярное место для семейного отдыха. Здесь можно выбрать между тёплым термальным озером или оборудованным пляжем на побережье. В комплексе есть рестораны, площадки для игр, теннисные корты и волейбол. За вход взимается плата, но сервис и удобства того стоят.

Враврона — пляж у храма Артемиды

Если у вас есть всего несколько часов перед рейсом, стоит заглянуть в Враврону — пляж расположен всего в 11 километрах от аэропорта. Купание здесь можно совместить с посещением древнего храма Артемиды, построенного ещё в V веке до нашей эры. Вход платный, но место того стоит.

Марафон — история и море

Небольшой пляж у города Марафон сочетает песчаные и каменистые участки. Сюда едут не только ради купания, но и чтобы увидеть знаменитое поле битвы 490 года до н. э., могилу воинов и музей археологии. Неподалёку находится святилище Немезиды в Рамнусе. А отдохнуть можно на организованном пляже Галазия Акти или в ресторане Isidora прямо у берега.

Глифада — доступный вариант

Для тех, кто ищет бюджетный отдых, подойдёт пляж Глифада. Здесь можно просто постелить полотенце на песок и наслаждаться морем. Летом места быстро заполняются, ведь этот район известен своей ночной жизнью и клубами. До Глифады легко доехать на автобусе из центра Афин.

Афинская Ривьера удивляет разнообразием: от гламурных клубов до уединённых бухт, от исторических локаций до островных пляжей. Даже если вы приехали в Афины ради Парфенона, стоит уделить хотя бы день морю — оно находится буквально за пределами города.