Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
FPV-дрон
FPV-дрон
© commons.wikimedia.org by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0
Главная / Центральный федеральный округ
Иван Петровский Опубликована сегодня в 18:51

Боевики ВСУ продолжают наносить удары по территории Белгородской области

В Валуйском округе ранены мирные жители после ударов БПЛА по автомобилям и домам

Белгородский район

В населенных пунктах Белгородского района, включая поселок Октябрьский, села Бессоновка, Бехлевка, Бочковка, Красный Октябрь и Ясные Зори, зафиксированы атаки с применением восьми беспилотников. Два из них удалось нейтрализовать. В Октябрьском при взрыве дрона вблизи коммерческого здания пострадали четверо несовершеннолетних. Медики оказали помощь на месте, дальнейшее лечение проводится амбулаторно. В результате инцидента повреждена машина. В Ясных Зорях удар БПЛА привел к разрушениям крыши многоквартирного дома. Утром того же дня в Октябрьском беспилотник повредил автомобиль и одну из квартир в жилом здании.

Борисовский район

В населенных пунктах Акулиновка, Байцуры, Грузское и Новоалександровка зафиксирован обстрел с применением одного боеприпаса, а также атаки 11 дронов, три из которых сбиты. В Новоалександровке и Байцурах повреждено по одному автомобилю, в Грузском — пять машин.

Валуйский муниципальный округ

Поселок Уразово, села Борки, Двулучное, Долгое, Казинка, Карабаново, Соболевка, Шелаево и хутор Леоновка подверглись атакам 27 беспилотников, 10 из которых удалось подавить. На трассе Кукуевка — Долгое при ударе по автомобилю пострадали супруги. Им оказали медицинскую помощь и отпустили на амбулаторное лечение. Транспортное средство получило повреждения. В Двулучном в результате атаки на частный дом ранен мужчина, который продолжает лечение. Здание также пострадало. В Уразово повреждены два многоквартирных дома, три машины, два частных дома и ограждение. В Соболевке пострадала легковая машина, в Леоновке — газовая магистраль, в Шелаево — жилой дом, в Борках — ЛЭП. В Двулучном 5 августа огнем уничтожены дом и автомобиль.

Волоконовский район

Поселки Малиново, Пятницкое и село Погромец атакованы шестью БПЛА, четыре из которых сбиты ПВО. В Пятницком повреждена легковая машина. Вечером того же дня на железной дороге обнаружили подозрительный предмет, из-за чего движение поездов временно остановили. Позже информацию не подтвердили.

Грайворонский муниципальный округ

В населенных пунктах Горьковский, Безымено, Головчино, Дорогощь, Дунайка, Замостье, Мокрая Орловка, Мощеное, Новостроевка-Вторая, Пороз, Рождественка, Санково и Сподарюшино зафиксированы пять обстрелов (20 боеприпасов) и атаки 31 беспилотника, три из которых сбиты. В Дорогощи при атаке FPV-дрона на машину пострадали три человека, все на амбулаторном лечении. Повреждены три автомобиля. В Головчино пострадали коммерческий объект и две машины, на трассе Грайворон — Дорогощь — автомобиль, в Дорогощи — частный дом, объект связи, коммерческое здание и газовая труба. В Мощеном повреждены две машины, в Мокрой Орловке и Дунайке — по одной ГАЗели. Ночью в Горьковском после сброса взрывных устройств сгорели три дома. Утром в Дунайке повреждена машина, в Безымено сгорел автомобиль.

Краснояружский район

В поселках Задорожный, Красная Яруга, Прилесье, селах Вязовое, Графовка, Демидовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка, Поповка, Староселье и хуторе Савченко зафиксированы семь обстрелов (31 снаряд) и атаки 22 дронов, один сбит. В Илек-Пеньковке поврежден трактор, в Савченко — грузовик.

Старооскольский городской округ

ПВО сбила четыре БПЛА. Повреждены два автомобиля и административное здание.

Чернянский район

Сбиты два беспилотника. Последствий нет.

Шебекинский муниципальный округ

В Шебекино, селах Белянка, Вознесеновка, Козьмодемьяновка, Маломихайловка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка и Первое Цепляево зафиксированы четыре обстрела и атаки 28 БПЛА, 24 из которых подавлены. В Шебекино повреждены два дома и социальный объект, в Белянке — частный дом, в Муроме — два домовладения, в Козьмодемьяновке — машина и забор, в Безлюдовке — хозпостройка и два дачных дома, в Первом Цепляево — легковой автомобиль.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Белгородская область: силовики изъяли более 5 600 патронов и 918 кг взрывчатки в 2025 году сегодня в 18:25

Арсенал в частных руках: в Белгородской области изъяли почти тонну взрывчатых веществ

По данным пресс-службы УФСБ России по Белгородской области, с января по июнь 2025 года в регионе были проведены оперативные мероприятия, направленные на борьбу с незаконным оборотом оружия.

Читать полностью » Пирожные с надписями про укрытия появились в меню белгородского кафе сегодня в 18:09

От бисквита до бункера: как спецоперация изменила кондитерскую моду

В белгородском кафе "Бюро" гостям начали подавать необычные десерты — пирожные в виде бомбоубежищ.

Читать полностью » В Костромской области продлили выплаты для семей с первоклассниками сегодня в 18:07

Две тысячи на сборы первоклассника: в регионе продолжают оказывать дополнительную помощь

В Костромской области продолжат оказывать финансовую помощь семьям, чьи дети в этом году пойдут в первый класс. Соответствующее постановление подписал губернатор Сергей Ситников, продлив действие социальной программы, которая успешно работает с 2020 года.

Читать полностью » Синоптики предупреждают: Центральную Россию накроют экстремальные ливни сегодня в 16:00

Климатический сбой: почему залповые дожди стали новой нормой для августа

Центральные регионы России ожидает непростой погодный период — в ближайшие дни сюда придут залповые ливни, сопровождающиеся резкими температурными перепадами. По данным метеорологов, на северо-западе страны столбики термометров не поднимутся выше +23°C, тогда как южные области продолжат изнывать от аномальной жары с показателями до +38°C.

Читать полностью » Более 27 млн рублей потеряли жители Белгородской области из-за мошенников — полиция сегодня в 13:44

Кредиты на обман: как жители Белгородской области лишились миллионов

За последнюю неделю жители Белгородской области стали жертвами мошенников, потеряв в общей сложности более 27 миллионов рублей.

Читать полностью » Сергей Четвериков: Wi-Fi в общественных местах заменяет мобильный интернет в Белгородской области сегодня в 13:14

Тихий интернет-апокалипсис: как регион спасает ситуацию

В ряде населённых пунктов Белгородской области временно ограничен мобильный интернет.

Читать полностью » Москву и область ждут подтопления: уровень рек достиг критических отметок вчера в 23:14

Паводковая угроза: какие районы Подмосковья могут пострадать от разлива рек

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о возможных подтоплениях из-за резкого подъема уровня воды в реках. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, причиной стали аномально обильные осадки, выпавшие в начале недели – за сутки в некоторых районах вылилось более половины месячной нормы осадков.

Читать полностью » Wildberries построит 400-метровый небоскреб с 75 этажами в вчера в 20:27

75 этажей для маркетплейса: в столице одобрили новую высотку Wildberries

Московские власти официально разрешили компании Wildberries & Russ (РВБ) возвести 75-этажный небоскреб в деловом центре "Москва-Сити". Высота здания составит около 400 метров, что сделает его одним из самых высоких в столице. Новый комплекс расположится на Краснопресненской набережной и займет участок площадью 0,3 гектара.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Как правильно собирать картофель для долгосрочного хранения: советы огородникам
Наука и технологии

Генетики обнаружили новые функции вирусных последовательностей в геноме
Спорт и фитнес

Снижение подвижности суставов усложняет спуск на пол у пожилых — данные от врачей-физиотерапевтов
Наука и технологии

Учёные выяснили, что древние люди начали употреблять клубни 2,3 млн лет назад
Культура и шоу-бизнес

"Литрес": Достоевский, Набоков и Ремарк стали самыми читаемыми классиками в 2025 году
Наука и технологии

В Харране обнаружена керамическая чаша с надписью XII века — исследование
Садоводство

Сокращение субсидий ЕС может вызвать массовое закрытие хозяйств в Италии
Красота и здоровье

Как диета влияет на артрит: 5 продуктов, которые стоит вернуть в рацион
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru