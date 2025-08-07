Боевики ВСУ продолжают наносить удары по территории Белгородской области

Белгородский район

В населенных пунктах Белгородского района, включая поселок Октябрьский, села Бессоновка, Бехлевка, Бочковка, Красный Октябрь и Ясные Зори, зафиксированы атаки с применением восьми беспилотников. Два из них удалось нейтрализовать. В Октябрьском при взрыве дрона вблизи коммерческого здания пострадали четверо несовершеннолетних. Медики оказали помощь на месте, дальнейшее лечение проводится амбулаторно. В результате инцидента повреждена машина. В Ясных Зорях удар БПЛА привел к разрушениям крыши многоквартирного дома. Утром того же дня в Октябрьском беспилотник повредил автомобиль и одну из квартир в жилом здании.

Борисовский район

В населенных пунктах Акулиновка, Байцуры, Грузское и Новоалександровка зафиксирован обстрел с применением одного боеприпаса, а также атаки 11 дронов, три из которых сбиты. В Новоалександровке и Байцурах повреждено по одному автомобилю, в Грузском — пять машин.

Валуйский муниципальный округ

Поселок Уразово, села Борки, Двулучное, Долгое, Казинка, Карабаново, Соболевка, Шелаево и хутор Леоновка подверглись атакам 27 беспилотников, 10 из которых удалось подавить. На трассе Кукуевка — Долгое при ударе по автомобилю пострадали супруги. Им оказали медицинскую помощь и отпустили на амбулаторное лечение. Транспортное средство получило повреждения. В Двулучном в результате атаки на частный дом ранен мужчина, который продолжает лечение. Здание также пострадало. В Уразово повреждены два многоквартирных дома, три машины, два частных дома и ограждение. В Соболевке пострадала легковая машина, в Леоновке — газовая магистраль, в Шелаево — жилой дом, в Борках — ЛЭП. В Двулучном 5 августа огнем уничтожены дом и автомобиль.

Волоконовский район

Поселки Малиново, Пятницкое и село Погромец атакованы шестью БПЛА, четыре из которых сбиты ПВО. В Пятницком повреждена легковая машина. Вечером того же дня на железной дороге обнаружили подозрительный предмет, из-за чего движение поездов временно остановили. Позже информацию не подтвердили.

Грайворонский муниципальный округ

В населенных пунктах Горьковский, Безымено, Головчино, Дорогощь, Дунайка, Замостье, Мокрая Орловка, Мощеное, Новостроевка-Вторая, Пороз, Рождественка, Санково и Сподарюшино зафиксированы пять обстрелов (20 боеприпасов) и атаки 31 беспилотника, три из которых сбиты. В Дорогощи при атаке FPV-дрона на машину пострадали три человека, все на амбулаторном лечении. Повреждены три автомобиля. В Головчино пострадали коммерческий объект и две машины, на трассе Грайворон — Дорогощь — автомобиль, в Дорогощи — частный дом, объект связи, коммерческое здание и газовая труба. В Мощеном повреждены две машины, в Мокрой Орловке и Дунайке — по одной ГАЗели. Ночью в Горьковском после сброса взрывных устройств сгорели три дома. Утром в Дунайке повреждена машина, в Безымено сгорел автомобиль.

Краснояружский район

В поселках Задорожный, Красная Яруга, Прилесье, селах Вязовое, Графовка, Демидовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка, Поповка, Староселье и хуторе Савченко зафиксированы семь обстрелов (31 снаряд) и атаки 22 дронов, один сбит. В Илек-Пеньковке поврежден трактор, в Савченко — грузовик.

Старооскольский городской округ

ПВО сбила четыре БПЛА. Повреждены два автомобиля и административное здание.

Чернянский район

Сбиты два беспилотника. Последствий нет.

Шебекинский муниципальный округ

В Шебекино, селах Белянка, Вознесеновка, Козьмодемьяновка, Маломихайловка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка и Первое Цепляево зафиксированы четыре обстрела и атаки 28 БПЛА, 24 из которых подавлены. В Шебекино повреждены два дома и социальный объект, в Белянке — частный дом, в Муроме — два домовладения, в Козьмодемьяновке — машина и забор, в Безлюдовке — хозпостройка и два дачных дома, в Первом Цепляево — легковой автомобиль.