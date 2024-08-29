Жены участников СВО теперь смогут воспользоваться памяткой самопомощи

В России создали памятку для жён участников спецоперации на Украине. Документ разработали три некоммерческие организации: «Ценим Жизнь», «Соратник» и «ГаГаРа». Он был опубликован в издании «Газета.ру».

В памятке содержатся советы о том, как справляться с тревогой и стрессом, поддерживать связь с супругом и получать психологическую и юридическую помощь.

Ильнар Зиннатуллин, руководитель благотворительной организации «Ценим Жизнь», отметил, что у вернувшихся с фронта бойцов могут возникнуть психологические проблемы, такие как посттравматическое стрессовое расстройство. Эти проблемы могут привести к семейным конфликтам. Он подчеркнул, что его инициатива направлена на поддержку семей, которые находятся в группе риска.

По мнению Зиннатуллина, дети особенно чувствительны к изменениям в семье. Они могут испытывать страх, тревогу и замешательство из-за поведения своих отцов.

Памятка была создана при содействии жён военнослужащих и нескольких психологов. В ней, в частности, рекомендуется помочь мужу адаптироваться к мирной жизни. Авторы подчёркивают, что, как бойцам потребовалось время для привыкания к военным условиям, так и возвращение к мирной жизни также требует времени. Женщинам рекомендуется научиться слушать мужей, поддерживать их интересы и помогать им привыкнуть к дому и семье.

Авторы также советуют жёнам избегать конфликтов с мужьями: не критиковать их, не требовать рассказов о службе, не использовать фразы типа «ты изменился» или «я тебя туда не посылала», а менять тему разговора, если негативные эмоции берут верх.

В памятке также упоминаются случаи, когда может понадобиться помощь специалистов, например, если у бойцов возникает непереносимость физических контактов, склонность к алкоголю, агрессивное сексуальное поведение или эмоциональная замкнутость.

Памятка распространяется через интернет благотворительными организациями и доступна в Татарстане и Челябинской области.

Фото: From Wikimedia Commons/ DVIDSHUB (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)