26 июля, в день открытия Олимпийских игр в Париже, Франция столкнулась с масштабными нарушениями в работе нескольких линий высокоскоростных поездов, информирует BFM TV.
Согласно заявлению генерального директора Национального сообщества французских железных дорог (SNCF) Жан-Пьера Фаранду, эти сбои затронули до 800 тысяч пассажиров.
Как сообщает AFP, сеть SNCF подверглась диверсиям, включая поджоги, накануне вечером. Атлантическая, северная и восточная линии пострадали от этих актов вандализма, что привело к отмене многих маршрутов.
По мнению Фаранду, произошедшее стало результатом масштабной атаки. Министр транспорта Патрис Вергриете также подтвердил, что инцидент был вызван "скоординированными злонамеренными действиями".
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