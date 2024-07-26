26 июля, в день открытия Олимпийских игр в Париже, Франция столкнулась с масштабными нарушениями в работе нескольких линий высокоскоростных поездов, информирует BFM TV.

Согласно заявлению генерального директора Национального сообщества французских железных дорог (SNCF) Жан-Пьера Фаранду, эти сбои затронули до 800 тысяч пассажиров.

Как сообщает AFP, сеть SNCF подверглась диверсиям, включая поджоги, накануне вечером. Атлантическая, северная и восточная линии пострадали от этих актов вандализма, что привело к отмене многих маршрутов.

По мнению Фаранду, произошедшее стало результатом масштабной атаки. Министр транспорта Патрис Вергриете также подтвердил, что инцидент был вызван "скоординированными злонамеренными действиями".

Фото: From Wikimedia Commons/ ignis