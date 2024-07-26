Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 26.07.2024 : 85,41
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 26.07.2024 : 93,1711
Система железных дорог Франции столкнулась с координированной масштабной атакой
  1. Главная
  2. Происшествия

Система железных дорог Франции столкнулась с координированной масштабной атакой

26 июля, в день открытия Олимпийских игр в Париже, Франция столкнулась с масштабными нарушениями в работе нескольких линий высокоскоростных поездов, информирует BFM TV.

Согласно заявлению генерального директора Национального сообщества французских железных дорог (SNCF) Жан-Пьера Фаранду, эти сбои затронули до 800 тысяч пассажиров.

Как сообщает AFP, сеть SNCF подверглась диверсиям, включая поджоги, накануне вечером. Атлантическая, северная и восточная линии пострадали от этих актов вандализма, что привело к отмене многих маршрутов.

По мнению Фаранду, произошедшее стало результатом масштабной атаки. Министр транспорта Патрис Вергриете также подтвердил, что инцидент был вызван "скоординированными злонамеренными действиями".

Фото: From Wikimedia Commons/ ignis

Мир

Василий Небензя на заседании Совбеза ООН спросил о смене позиции Украины

Василий Небензя на заседании Совбеза ООН спросил о смене позиции Украины

У России возникает множество вопросов по поводу изменения позиции Украины в отношении переговоров, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

Читать полностью
Правительство Израиля обеспокоено высказываниями Камалы Харрис

Правительство Израиля обеспокоено высказываниями Камалы Харрис

Руководство Израиля полагает, что последние высказывания вице-президента США Камалы Харрис о ситуации в секторе Газа могут негативно повлиять на переговоры с движением ХАМАС по поводу освобождения заложников и достижения перемирия. Об этом на брифинге рассказал высокопоставленный израильский чиновник, которого цитирует The Times of Israel.

Читать полностью

Общество

В США выяснили, что препарат класса макролонов может уничтожать устойчивые бактерии

В США выяснили, что препарат класса макролонов может уничтожать устойчивые бактерии

Ученые из Иллинойсского университета в Чикаго разработали новый антибиотик из класса макролонов, который значительно затрудняет развитие устойчивости бактерий.

Читать полностью

"Авто.ру": Kia Rio стала самым популярным подержанным автомобилем эконом-класса в России

Июньский анализ рынка подержанных автомобилей в России выявил, что наибольшей популярностью в эконом-сегменте пользуется Kia Rio.

Читать полностью

Новости