МИД РФ выразило резкое осуждение действий Израиля, нанесшему ракетный удар по Бейруту под предлогом ответных мер на атаку в районе Голанских высот. Москва расценивает этот шаг как серьезное нарушение норм международного права.
Инцидент произошел вечером 30 июля, когда израильские вооруженные силы нанесли удар по столице Ливана. Целью атаки, по заявлению израильской стороны, был высокопоставленный командир группировки "Хезболла", которого обвинили в причастности к гибели детей в деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах.
По предварительным данным, полученным от источника в администрации района Харет-Хорейк, в результате удара погибли два командира вооруженных формирований. Атака была направлена на госпиталь Бахман, расположенный в непосредственной близости от штаб-квартиры "Хезболлы".
Этому событию предшествовал инцидент 27 июля, когда ракета поразила Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, приведя к гибели 11 детей и ранению десятков людей. Израиль возложил ответственность за атаку на "Хезболлу", хотя группировка отрицает свою причастность.
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что действия "Хезболлы" вышли за все допустимые рамки, и предупредил о возможности полномасштабного военного конфликта с группировкой и Ливаном.
Фото: From Wikimedia Commons/ Ali Hamad of APAimages (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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