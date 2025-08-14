ВСУ применили новый тип ударного беспилотника во время атаки на Татарстан. Модель ZTK150, которую в украинских вооружённых силах называют местным аналогом иранского "Шахеда", внешне напоминает российскую "Герань-2", но обладает иными техническими характеристиками.

Согласно имеющимся данным, дрон развивает крейсерскую скорость до 180 км/ч, способен подниматься на высоту до 3000 метров и оставаться в воздухе около 10 часов. Боевая нагрузка аппарата составляет 50 кг, что делает его серьёзной угрозой для инфраструктурных объектов.

Особый интерес вызывает происхождение этих беспилотников. По информации источников, Украина могла получить их через посредников от китайской компании ZTK drones UAV, базирующейся в Гонконге с филиалом в Дубае. Эта фирма специализируется на производстве оборонной и аэрокосмической техники, являясь одним из ключевых поставщиков беспилотных систем в ОАЭ.

Примечательно, что, по данным блогеров, стоимость закупки этих БПЛА была искусственно завышена. Кроме того, существуют свидетельства, что украинские компании (включая крупнейшего поставщика "Скринтек") приобретают зарубежные дроны и представляют их как собственные разработки.

12 августа силами ПВО над территорией Татарстана было уничтожено девять украинских беспилотников, включая один экземпляр нового "украинского Шахеда".