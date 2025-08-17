Спис завис над атомной станцией: как сорвали атаку украинского дрона

Федеральная служба безопасности сообщила о предотвращении попытки атаки украинского беспилотника на Смоленскую атомную электростанцию. По данным ЦОС ФСБ, в ночь на 17 августа средства радиоэлектронной борьбы подавили дрон самолётного типа "Спис" над территорией станции.

Как уточнили в ведомстве, беспилотник был уничтожен до приближения к критически важным объектам АЭС. В ФСБ квалифицировали инцидент как попытку террористической атаки на объект атомной энергетики.

Минобороны РФ подтвердило информацию, добавив, что за последние сутки над территорией страны сбито 46 украинских БПЛА, включая один в Смоленской области.

Смоленская АЭС, расположенная в Десногорске, является стратегически важным объектом — она обеспечивает электроэнергией не только регион, но и поставляет её в соседние области. Станция эксплуатирует три энергоблока с реакторами РБМК-1000, аналогичными тем, что использовались на Чернобыльской АЭС.

Эксперты отмечают, что это уже не первая попытка атаки на российские атомные объекты. Ранее сообщалось о подобных инцидентах на Ленинградской и Курской АЭС. Специалисты подчёркивают, что даже неудачные атаки создают риски для безопасности атомных объектов.

В Киеве пока не прокомментировали заявление российских спецслужб. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) также пока не отреагировало на произошедшее.