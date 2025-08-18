Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
БЛП
БЛП
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Южный федеральный округ
Алла Малькова Опубликована сегодня в 2:25

Система ПВО отразила атаку дронов над Волгоградом

Shot: Около 10 взрывов прогремело в небе над Волгоградом

В ночь на 18 августа в небе над Волгоградом раздалось около 10 взрывов. По предварительным данным, российские системы противовоздушной обороны уничтожили несколько украинских беспилотников, пытавшихся приблизиться к городу.

Местные жители сообщили Shot, что первые хлопки прозвучали около 01:20, а затем последовала серия новых взрывов. По словам очевидцев, дроны летели на крайне малой высоте, а на окраинах города были видны яркие вспышки. Источники утверждают, что БПЛА двигались со стороны села Большие Чапурники.

Волгоградский аэропорт временно приостановил работу, активировав план "Ковёр" — все рейсы задерживаются до особого распоряжения. На данный момент официальных данных о разрушениях или пострадавших не поступало.

Власти и военные пока не дали подробных комментариев, но местные жители отмечают активность сил ПВО после полуночи.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Михаил Развожаев сообщил о временных отключениях мобильного интернета в Севастополе 17.08.2025 в 14:49

В Крыму отключают мобильный интернет: что это значит для жителей и туристов

В Крыму участились атаки, власти ограничили мобильный интернет! Туристам советуют: сообщите близким, запаситесь наличными, скачайте оффлайн карты.

Читать полностью » Пять человек пострадали при опрокидывании туристического УАЗа на горной дороге в Сочи 17.08.2025 в 13:38

Экскурсия с риском для жизни: почему УАЗ с туристами перевернулся на горной дороге

В воскресное утро 17 августа на горной дороге в районе поселка Красная Воля ( Сочи) произошло серьезное ДТП с участием туристического транспорта. По предварительным данным, водитель УАЗа не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся на бок. В результате инцидента пострадали пять человек: сам водитель и четыре женщины-пассажира.

Читать полностью » В Сочи открылись четыре локации, где можно пообщаться с капибарами 17.08.2025 в 8:07

: Грызуны-антистресс: где в Сочи найти самых дружелюбных капибар

Сочи стал настоящим раем для любителей капибар — самых крупных грызунов в мире. В городе сейчас можно посетить четыре места, где этих удивительных животных не только содержат в комфортных условиях, но и позволяют гостям с ними пообщаться. Одной из первых в курортной столице появилась капибара по кличке Греза, которая живет в зоопарке микрорайона Соболевка.

Читать полностью » Севастополь усиливает контроль за мигрантами, там начались масштабные рейды 17.08.2025 в 6:38

Проверки документов и автотранспорта: как в российском городе контролируют миграцию

В Севастополе стартовали масштабные рейды, направленные на контроль соблюдения миграционного законодательства. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, операция проводится силовыми ведомствами в рамках комплекса профилактических и поисковых мероприятий. Основное внимание уделяется районам Фиолентовского шоссе в Гагаринском округе.

Читать полностью » Волгоградец Денис Медведев признан лучшим водителем грузовика России 17.08.2025 в 4:09

Финальный вираж: как волгоградец обошёл соперников в конкурсе профессиональных водителей

Волгоградец Денис Медведев стал победителем всероссийского конкурса "Лучший водитель России — 2025", продемонстрировав безупречное мастерство управления грузовым транспортом. Соревнования проходили на специально оборудованной площадке у "Волгоград Арены", где участникам предстояло выполнить сложные элементы вождения на многотонных машинах.

Читать полностью » МЧС ликвидировало девять мин вблизи железной дороги в Крыму 17.08.2025 в 1:18

Опасная находка у Крымского моста: сапёры обезвредили мины времен ВОВ

Специалисты МЧС провели операцию по обезвреживанию девяти взрывоопасных предметов, обнаруженных в непосредственной близости от железнодорожных путей в Ленинском районе Крыма. Восемь противотанковых мин и один сапёрный заряд, предположительно оставшиеся со времён Великой Отечественной войны, были уничтожены специалистами на месте.

Читать полностью » Краснодарский край вошёл в топ регионов для приёма иностранцев 16.08.2025 в 22:21

Кубань в топе: как Краснодарский край становится магнитом для международного туризма

Кубань признана одним из лучших регионов для развития международного туризма, укрепляя связь с Азией и СНГ.

Читать полностью » Летний зной и ясное небо: прогноз погоды в Краснодарском крае на 17 августа 16.08.2025 в 21:50

Август ближе к осени, но в Краснодаре снова лето: жара до +35 и сухой воздух

17 августа в Краснодарском крае ожидается летний день с температурой до +35°C и отсутствием осадков.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Зоологи: домашний каракал остаётся диким и требует особых условий содержания
Авто и мото

Методы проверки реальной ёмкости батареи электромобиля — обзор экспертов
Еда

Салат Муравейник: советы по выбору ингредиентов и сервировке
Наука и технологии

Учёные Музея Виктории сообщили об открытии древнего кита Janjucetus dullardi в штате Виктория
Садоводство

В Ричмонде художник и модельер создали сад с 24 приподнятыми грядками у гостиницы
Красота и здоровье

Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова: мёд по сути не отличается от сахара
Спорт и фитнес

Программа силовых упражнений с штангой — рекомендации тренера по технике
Туризм

RTA Дубая завершает 16 проектов по модернизации дорожной инфраструктуры в августе
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru