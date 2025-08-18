Система ПВО отразила атаку дронов над Волгоградом

В ночь на 18 августа в небе над Волгоградом раздалось около 10 взрывов. По предварительным данным, российские системы противовоздушной обороны уничтожили несколько украинских беспилотников, пытавшихся приблизиться к городу.

Местные жители сообщили Shot, что первые хлопки прозвучали около 01:20, а затем последовала серия новых взрывов. По словам очевидцев, дроны летели на крайне малой высоте, а на окраинах города были видны яркие вспышки. Источники утверждают, что БПЛА двигались со стороны села Большие Чапурники.

Волгоградский аэропорт временно приостановил работу, активировав план "Ковёр" — все рейсы задерживаются до особого распоряжения. На данный момент официальных данных о разрушениях или пострадавших не поступало.

Власти и военные пока не дали подробных комментариев, но местные жители отмечают активность сил ПВО после полуночи.