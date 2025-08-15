Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дроны "Гермес-900" и "Гермес-450"
© Own work low-res version of https://www.ngphoto.biz/product/hermes-450-900/ by Nehemia Gershuni-Aylho is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Алла Малькова Опубликована сегодня в 23:49

Беспилотники ВСУ упали в воду: как защитили стратегический порт на Каспии

Воздушная атака украинских беспилотников на морской порт Оля в Астраханской области была успешно отражена российскими системами противовоздушной обороны. По данным губернатора региона Игоря Бабушкина, все воздушные цели были либо подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, либо сбиты.

В результате инцидента обломками одного из дронов повреждено грузовое судно, находившееся на рейде. Однако, как подчеркнул глава региона, критических повреждений портовой инфраструктуре нанесено не было, жертв и пострадавших среди персонала не зафиксировано.

"Некоторые беспилотники, подвергшиеся воздействию РЭБ, упали в акватории или на подлете к порту и пока не обнаружены", — сообщил Бабушкин.

Он призвал граждан при обнаружении обломков воздержаться от самостоятельных действий и немедленно сообщить в правоохранительные органы.

Порт Оля, расположенный на берегу реки Бахтемир, является важным транспортным узлом, через который осуществляется перевалка нефти, нефтепродуктов, зерна и металлопроката. В 2022 году грузооборот порта составил 377 тысяч тонн.

Власти региона подтвердили готовность систем ПВО и РЭБ к отражению подобных угроз в будущем.

