Дорога домой стала последней: как обычный день превратился в катастрофу
В Белгородской области украинские вооруженные формирования убили мирного жителя Белгородчины. По информации от главы региона Вячеслава Гладкова, боевики ВСУ нанесли удар с использованием беспилотника.
Атака произошла в Валуйском муниципальном округе, вблизи населённого пункта Двулучное. FPV-дрон поразил движущийся мотоцикл. Водитель транспортного средства получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер до приезда медиков.
Власти выражают глубокие соболезнования семье погибшего. Ситуация в приграничных районах остаётся напряжённой.
