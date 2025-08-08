Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
FPV-дрон
FPV-дрон
© commons.wikimedia.org by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0
Главная / Центральный федеральный округ
Иван Петровский Опубликована вчера в 23:39

Дорога домой стала последней: как обычный день превратился в катастрофу

Вячеслав Гладков сообщил о гибели гражданского при ударе FPV-дрона в Валуйском округе

В Белгородской области украинские вооруженные формирования убили мирного жителя Белгородчины. По информации от главы региона Вячеслава Гладкова, боевики ВСУ нанесли удар с использованием беспилотника.

Атака произошла в Валуйском муниципальном округе, вблизи населённого пункта Двулучное. FPV-дрон поразил движущийся мотоцикл. Водитель транспортного средства получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер до приезда медиков.

Власти выражают глубокие соболезнования семье погибшего. Ситуация в приграничных районах остаётся напряжённой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Белгородстат: цены на овощи и яйца снизились в начале августа вчера в 23:53

Цены падают, а выгода растёт: что скрывают ценники в августе

В Белгородской области отмечается дальнейшее снижение цен на овощи.

Читать полностью » Пирожные с надписями про укрытия появились в меню белгородского кафе 07.08.2025 в 18:09

От бисквита до бункера: как спецоперация изменила кондитерскую моду

В белгородском кафе "Бюро" гостям начали подавать необычные десерты — пирожные в виде бомбоубежищ.

Читать полностью » В Костромской области продлили выплаты для семей с первоклассниками 07.08.2025 в 18:07

Две тысячи на сборы первоклассника: в регионе продолжают оказывать дополнительную помощь

В Костромской области продолжат оказывать финансовую помощь семьям, чьи дети в этом году пойдут в первый класс. Соответствующее постановление подписал губернатор Сергей Ситников, продлив действие социальной программы, которая успешно работает с 2020 года.

Читать полностью » Синоптики предупреждают: Центральную Россию накроют экстремальные ливни 07.08.2025 в 16:00

Климатический сбой: почему залповые дожди стали новой нормой для августа

Центральные регионы России ожидает непростой погодный период — в ближайшие дни сюда придут залповые ливни, сопровождающиеся резкими температурными перепадами. По данным метеорологов, на северо-западе страны столбики термометров не поднимутся выше +23°C, тогда как южные области продолжат изнывать от аномальной жары с показателями до +38°C.

Читать полностью » Более 27 млн рублей потеряли жители Белгородской области из-за мошенников — полиция 07.08.2025 в 13:44

Кредиты на обман: как жители Белгородской области лишились миллионов

За последнюю неделю жители Белгородской области стали жертвами мошенников, потеряв в общей сложности более 27 миллионов рублей.

Читать полностью » Сергей Четвериков: Wi-Fi в общественных местах заменяет мобильный интернет в Белгородской области 07.08.2025 в 13:14

Тихий интернет-апокалипсис: как регион спасает ситуацию

В ряде населённых пунктов Белгородской области временно ограничен мобильный интернет.

Читать полностью » Москву и область ждут подтопления: уровень рек достиг критических отметок 06.08.2025 в 23:14

Паводковая угроза: какие районы Подмосковья могут пострадать от разлива рек

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о возможных подтоплениях из-за резкого подъема уровня воды в реках. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, причиной стали аномально обильные осадки, выпавшие в начале недели – за сутки в некоторых районах вылилось более половины месячной нормы осадков.

Читать полностью » Wildberries построит 400-метровый небоскреб с 75 этажами в 06.08.2025 в 20:27

75 этажей для маркетплейса: в столице одобрили новую высотку Wildberries

Московские власти официально разрешили компании Wildberries & Russ (РВБ) возвести 75-этажный небоскреб в деловом центре "Москва-Сити". Высота здания составит около 400 метров, что сделает его одним из самых высоких в столице. Новый комплекс расположится на Краснопресненской набережной и займет участок площадью 0,3 гектара.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Автономные платформы XQ-58A Valkyrie интегрировали в боевые учения с пилотируемыми истребителями — AFRL
Еда

Как приготовить макароны с фаршем в духовке: советы и рекомендации
Еда

Салат с корейской морковью и сыром: рецепт и калорийность
Еда

Веганская приправа из мисо и зелёных оливок: хранится без холодильника до 2 месяцев
Питомцы

Ветеринары рассказали, как подготовить собаку к поездке на пляж
Туризм

Нормы провоза ручной клади и багажа в самолёте, поезде и автобусе в 2025 году
Авто и мото

Автомеханик назвал 5 надёжных автомобилей до 400 тысяч рублей
Авто и мото

Билл Гейтс 13 лет хранил Porsche 959 из-за запрета на ввоз в США
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru