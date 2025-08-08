Дорога домой стала последней: как обычный день превратился в катастрофу

вчера в 23:53

Цены падают, а выгода растёт: что скрывают ценники в августе

В Белгородской области отмечается дальнейшее снижение цен на овощи.

07.08.2025 в 18:09

От бисквита до бункера: как спецоперация изменила кондитерскую моду

В белгородском кафе "Бюро" гостям начали подавать необычные десерты — пирожные в виде бомбоубежищ.

07.08.2025 в 18:07

Две тысячи на сборы первоклассника: в регионе продолжают оказывать дополнительную помощь

В Костромской области продолжат оказывать финансовую помощь семьям, чьи дети в этом году пойдут в первый класс. Соответствующее постановление подписал губернатор Сергей Ситников, продлив действие социальной программы, которая успешно работает с 2020 года.

07.08.2025 в 16:00

Климатический сбой: почему залповые дожди стали новой нормой для августа

Центральные регионы России ожидает непростой погодный период — в ближайшие дни сюда придут залповые ливни, сопровождающиеся резкими температурными перепадами. По данным метеорологов, на северо-западе страны столбики термометров не поднимутся выше +23°C, тогда как южные области продолжат изнывать от аномальной жары с показателями до +38°C.

07.08.2025 в 13:44

Кредиты на обман: как жители Белгородской области лишились миллионов

За последнюю неделю жители Белгородской области стали жертвами мошенников, потеряв в общей сложности более 27 миллионов рублей.

07.08.2025 в 13:14

Тихий интернет-апокалипсис: как регион спасает ситуацию

В ряде населённых пунктов Белгородской области временно ограничен мобильный интернет.

06.08.2025 в 23:14

Паводковая угроза: какие районы Подмосковья могут пострадать от разлива рек

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о возможных подтоплениях из-за резкого подъема уровня воды в реках. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, причиной стали аномально обильные осадки, выпавшие в начале недели – за сутки в некоторых районах вылилось более половины месячной нормы осадков.

06.08.2025 в 20:27

75 этажей для маркетплейса: в столице одобрили новую высотку Wildberries

Московские власти официально разрешили компании Wildberries & Russ (РВБ) возвести 75-этажный небоскреб в деловом центре "Москва-Сити". Высота здания составит около 400 метров, что сделает его одним из самых высоких в столице. Новый комплекс расположится на Краснопресненской набережной и займет участок площадью 0,3 гектара.

