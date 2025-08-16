Ночная тревога в Борисоглебске: ПВО отражает атаку дронов

В ночь на 17 августа в Борисоглебске Воронежской области прогремела серия взрывов. По предварительным данным, российские системы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников. Очевидцы сообщили Shot о не менее четырех мощных хлопках, сопровождавшихся яркими вспышками и стрельбой зенитных комплексов.

Губернатор региона Александр Гусев заранее предупредил жителей о возможном применении вражеских БПЛА, призвав граждан оставаться в помещениях и избегать нахождения у окон. На данный момент информация о возможных разрушениях или пострадавших на земле не поступала — все взрывы фиксировались в воздушном пространстве.

Отмечается, что ситуация в Борисоглебске остается напряженной. Местные власти и экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности. Жителям рекомендовано сохранять спокойствие, следить за официальными сообщениями и соблюдать все меры предосторожности.