Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
БЛП
БЛП
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Центральный федеральный округ
Алла Малькова Опубликована сегодня в 1:23

Ночная тревога в Борисоглебске: ПВО отражает атаку дронов

В Воронежской области ПВО сбивает украинские БПЛА, объявлена угроза авиаудара

В ночь на 17 августа в Борисоглебске Воронежской области прогремела серия взрывов. По предварительным данным, российские системы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников. Очевидцы сообщили Shot о не менее четырех мощных хлопках, сопровождавшихся яркими вспышками и стрельбой зенитных комплексов.

Губернатор региона Александр Гусев заранее предупредил жителей о возможном применении вражеских БПЛА, призвав граждан оставаться в помещениях и избегать нахождения у окон. На данный момент информация о возможных разрушениях или пострадавших на земле не поступала — все взрывы фиксировались в воздушном пространстве.

Отмечается, что ситуация в Борисоглебске остается напряженной. Местные власти и экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности. Жителям рекомендовано сохранять спокойствие, следить за официальными сообщениями и соблюдать все меры предосторожности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Каширское шоссе станет шире на два года раньше срока 14.08.2025 в 23:29

Дорога без пробок: как преобразится главная магистраль южного Подмосковья

Масштабная реконструкция Каширского шоссе завершится на два года раньше запланированного срока — уже в четвертом квартале 2026 года. Об этом сообщили представители подрядной организации в ходе рабочей встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Сейчас дорожные бригады ведут работы на самом сложном 4,3-километровом участке.

Читать полностью » Мэр Москвы объявил о масштабной реставрации исторического здания Павловской больницы 14.08.2025 в 16:18

Стало известно, что появится в старинной больнице Москвы после реставрации

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале подготовки проекта реставрации главного здания Павловской больницы, построенного в начале XIX века по проекту Матвея Казакова и позднее перестроенного Доменико Жилярди. Этот памятник архитектуры, признанный объектом культурного наследия, планируется адаптировать для современных нужд, сохранив его исторический облик.

Читать полностью » Гранты мэра Москвы для творческих абитуриентов: как получить до 900 тысяч рублей на обучение 12.08.2025 в 22:15

Второй шанс для талантов: кто сможет учиться за счет города

Творчески одаренные выпускники школ, недобравшие несколько баллов для поступления на бюджетные места, теперь могут претендовать на гранты мэра Москвы. Программа поддержки предусматривает выделение 30 стипендий размером до 900 тысяч рублей в год для обучения в столичных творческих вузах. Прием заявок продлится до 15 августа.

Читать полностью » На трассе М-12 под Владимиром появилась вторая в России музыкальная разметка 12.08.2025 в 17:11

Дорога заиграла: как Калинка-Малинка поможет водителям не уснуть за рулём

На скоростной трассе М-12 "Восток" во Владимирской области появилась необычная инновация — музыкальная дорожная разметка. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале. Это уже второй подобный участок в стране после М-11 "Нева", где такая разметка была нанесена в 2024 году.

Читать полностью » Воронежские школы перейдут на здоровое питание для борьбы с детским ожирением 11.08.2025 в 23:28

Булочки под запретом: как Воронежская область изменит школьные обеды

В Воронежской области с сентября 2025 года начнется масштабная реформа школьного питания, направленная на борьбу с детским ожирением. В шести районах области запустят пилотный проект, в рамках которого из школьных столовых исчезнут высококалорийные продукты — пиццы, сосиски в тесте и сладкая выпечка.

Читать полностью » Ярославцы спешат получить справки до сентября — очередь к наркологу растянулась на улицы 11.08.2025 в 18:37

Рекордные очереди в наркодиспансер: стало известно, с чем связан ажиотаж в Ярославле

В Ярославле в конце прошлой недели образовались необычно длинные очереди в наркологический диспансер. Люди выстроились вдоль здания, а некоторые даже вышли за пределы территории учреждения на проспекте Октября. Причиной такого ажиотажа стало предстоящее повышение госпошлины за получение водительских прав с 1 сентября.

Читать полностью » Губернатор сообщил о жертвах после налета БПЛА на предприятие в Туле 10.08.2025 в 23:33

Тульская область под ударом: жертвы и разрушения после атаки беспилотников

В Тульской области произошла очередная атака беспилотников, в результате которой погибли два человека и пострадали еще трое. Губернатор региона Дмитрий Миляев сообщил, что удар пришелся по гражданскому предприятию в Туле. Все пострадавшие были госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Читать полностью » МЧС предупреждает о непогоде: Москву накроют ливни с грозами 10.08.2025 в 22:31

Грозовой понедельник: в столице ожидается усиление ветра до 15 м/с

В понедельник, 11 августа, жителей и гостей столицы ждет неспокойная погода. По данным Главного управления МЧС России по Москве, с утра и до конца дня в городе прогнозируются кратковременные дожди, местами переходящие в сильные ливни с грозами. В отдельных районах порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду, что создает дополнительные риски.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Си Цзиньпин назвал ситуацию на рынке электромобилей в Китае "ценовой войной"
Мир

Radar Online: Состояние здоровья короля Карла III резко ухудшилось из-за онкологии
Садоводство

Подготовьте грядки к будущему урожаю: 7 эффективных сидератов для августа
Мир

Опрос: 43% немцев считают, что "Альтернатива для Германии" победит на следующих выборах
Спорт и фитнес

Тренер объяснил, как удерживать штангу на груди при фронтальных приседаниях
Наука и технологии

Ливерморская лаборатория: ИИ предсказал исход эксперимента по термоядерному синтезу с точностью выше суперкомпьютеров
Туризм

В Венгрии работает курорт Хевиз с тёплым озером для лечения суставов и кожи
Еда

Диетологи назвали рецепт салата с колбасой и сыром для быстрого ужина
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru