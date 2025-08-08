Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дроны "Гермес-900" и "Гермес-450"
© Own work low-res version of https://www.ngphoto.biz/product/hermes-450-900/ by Nehemia Gershuni-Aylho is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Алла Малькова Опубликована сегодня в 16:52

Черноморское побережье в осаде: как курорты переживают массированную атаку дронов

Беспилотники атакуют Краснодарский край: закрыты аэропорты, эвакуируют людей с пляжа

На побережье Краснодарского края введены экстренные меры безопасности в связи с массированной атакой беспилотных летательных аппаратов. По данным местных властей, система ПВО активно отражает нападение, при этом на всей прибрежной территории отключен мобильный интернет. В Сочи мэр Андрей Прошунин призвал жителей и туристов не снимать работу систем противовоздушной обороны и немедленно укрыться в безопасных помещениях без окон.

Курортные зоны оперативно очищают от отдыхающих — со всех пляжей идет экстренная эвакуация. Туристов направляют в подвальные помещения отелей под звуки предупредительных сирен. Воздушное сообщение серьезно ограничено: аэропорт Сочи полностью прекратил прием и отправку рейсов, активировав специальный план "Ковер". Аналогичные временные ограничения введены в воздушных гаванях Геленджика и Калуги.

Особый режим действует на границе с Абхазией — пропускной пункт "Псоу" временно закрыт для всех категорий граждан. По предварительной информации, это связано с необходимостью усиления контроля за передвижением в приграничной зоне. Местные власти подчеркивают, что все принимаемые меры носят временный характер и направлены на обеспечение безопасности граждан.

Власти объясняют усиление защитных мер необходимостью противодействия угрозе со стороны беспилотников, которые могут использоваться для диверсионных целей. Временные неудобства, по словам представителей администрации, являются вынужденной мерой для защиты жизни людей.

