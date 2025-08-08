Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алла Малькова Опубликована вчера в 23:26

Беспилотники атакуют курорт: как Сочи защищается от воздушных угроз

В Сочи обломки БПЛА повредили жилой многоквартирный дом в Дагомысе

В Сочи в результате атаки беспилотников поврежден многоквартирный дом в микрорайоне Дагомыс. Как сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале, обломки одного из сбитых дронов разбили окно в жилом здании. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, пострадавших нет.

Это уже вторая за день попытка атаки с использованием БПЛА. Ранее утром системы ПВО отразили налет, в ходе которого были уничтожены несколько украинских беспилотников. Тогда отдыхающих эвакуировали с пляжей, а угроза сохранялась около трех часов.

В настоящее время все службы города приведены в состояние повышенной готовности. Действует запрет на выход к морскому побережью. Местным жителям и туристам рекомендовано сохранять спокойствие и следовать инструкциям оперативного штаба.

Власти Сочи оперативно реагируют на все инциденты, связанные с безопасностью города. Специалисты оценивают масштабы повреждений и оказывают помощь пострадавшим. Курорт не закрывают, он продолжает работать в штатном режиме, но с усиленными мерами защиты, отмечают местные власти.

