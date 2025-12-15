Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Линии электропередач
Линии электропередач
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:04

Атака без прямого попадания, но с тяжёлыми последствиями: районы Ростовской области остались без воды

Атака дронов нарушает работу критической инфраструктуры — Слюсарь

В Каменском районе Ростовской области нарушение в работе критической инфраструктуры стало прямым последствием атаки беспилотников. Повреждение линии электропередачи привело к остановке водозабора и насосной станции, из-за чего часть населённых пунктов осталась без водоснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.

Остановка водоснабжения после удара

Из-за повреждения ЛЭП была полностью остановлена работа водозабора и насосной станции, обеспечивающих подачу воды в ряде населённых пунктов. В результате без водоснабжения остались жители микрорайона Заводской в Каменске, хутора Масловка и станции Погорелово. Ситуация затронула как жилую застройку, так и объекты, зависящие от стабильной подачи воды.

Региональные службы зафиксировали, что техническая возможность немедленного восстановления отсутствует. Работы по устранению последствий напрямую зависят от обстановки на месте и вопросов безопасности, связанных с беспилотными летательными аппаратами.

"Из-за повреждения ЛЭП в Каменском районе остановлена работа водозабора и насосной станции. Без водоснабжения остаются жители микрорайона Заводской в Каменске, хутора Масловка и станции Погорелово. Дежурные службы приступят к восстановительным работам после обезвреживания БПЛА", — сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Условия начала восстановительных работ

По словам главы региона, аварийные и дежурные службы не могут приступить к восстановлению инфраструктуры до завершения мероприятий по обезвреживанию беспилотников. Этот фактор напрямую влияет на сроки возобновления подачи воды и проведение ремонтных работ на повреждённых объектах электроснабжения.

Такая последовательность действий связана с необходимостью обеспечить безопасность персонала и исключить дополнительные риски при работе в зоне возможного повторного воздействия.

Масштаб атаки и сопутствующий ущерб

Ранее Юрий Слюсарь сообщал, что массированной атаке беспилотников подверглись Ростов-на-Дону, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск, а также девять районов Ростовской области. В результате были повреждены частные жилые дома и два автомобиля.

Один из инцидентов сопровождался возгоранием машины, владелец которой получил ожоги рук. Информация о пострадавших и повреждениях уточнялась по мере поступления данных с мест.

