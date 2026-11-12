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Упражнения после 60
Упражнения после 60
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Кирилл Раевский Опубликована сегодня в 12:07

Встать трудно, а сесть легко: какой тип нагрузки помогает вернуть силу после 65 лет

В практике работы со старшим поколением часто наблюдается противоречие, которое кажется странным на первый взгляд: человек нуждается в помощи, чтобы подняться с дивана, но способен осознанно и плавно опуститься на сиденье. Эта асимметрия важна, если говорить о восстановлении мышечной массы после 65 лет, поскольку именно фаза замедленного спуска задействует те резервы силы, которые еще сохраняются, в то время как подъем требует ресурсов, которые уже утрачены.

Хотя силовые тренировки с отягощениями остаются наиболее изученным методом борьбы с саркопенией, классический подход имеет изначальное ограничение. Гиря подбирается под максимальный вес, который человек способен поднять. Это значит, что во время негативной фазы (опускания) мышца работает ниже предела своих возможностей, так как сопротивление ограничено весом, который можно преодолеть в позитивной фазе. Если начать с самой сложной части движения — фазы замедления, картина меняется: вы нагружаете ту часть работы, с которой организм еще справляется, исключая невозможный подъем.

Механика асимметричного движения

Использование собственного веса позволяет искусственно разделить цикл движения. Подъем выполняется с опорой на две конечности или две руки, тогда как опускание — на одну. Этот прием делает привычные упражнения трудными, когда стандартная версия уже стала легкой. Для человека старше 60 лет, который не использует штанги или гантели, такая тактика часто эффективнее начального этапа с весами, так как она целенаправленно догружает сохранившуюся мышечную силу. Постепенно этот метод позволяет вернуть часть утраченных функций.

Ниже приведена последовательность из пяти упражнений от простого к сложному, использующих только вес тела. Важно держать опору в досягаемости для каждого движения и полностью исключить прыжковые элементы. Так как новая форма нагрузки (замедленное опускание) вызывает сильное мышечное утомление, начинать стоит с малого количества повторов на каждую сторону.

Отжимания от края столешницы (негативная фаза)
Это упражнение задействует грудные мышцы, плечи и трицепсы, но исключает самую сложную часть классического отжимания — отжимание от пола. Вы не поднимаетесь вверх силой мышц; вы контролируете спуск в одну линию, а затем восстанавливаете исходное положение "легким способом" — шагами. Столешница или прочный край мебели берут на себя значительную часть веса, пока тело учится тормозить.
Техника: Обопритесь ладонями о край, отставьте ноги назад, тело прямое. Опускайтесь в течение трех счетов до тех пор, пока грудь не приблизится к поверхности. Затем подшагните, встаньте и отшагните назад для нового повтора. Каждое опускание начинается с нуля.
Для усложнения: Опускайтесь за пять счетов, сделав паузу в одну секунду над поверхностью.
Дозировка: 2 подхода по 5-8 опусканий.

Тяга в дверном проеме с односторонним спуском
Это движение тренирует верх спины и бицепс. Подтягивание выполняется обеими руками, а опускание — на одной. Короткий наклон корпуса превращает случайное скольжение руки в контролируемый шаг назад, а не в падение.
Техника: Обопритесь спиной о край дверной коробки, руки на высоте груди, пальцы ног близко к опоре. Сначала подтянитесь обеими руками. Затем отпустите одну руку и медленно опускайтесь, позволяя одной руке тормозить движение в течение трех счетов. Ключевой момент: верните обе руки в исходное положение перед следующей тягой.
Для усложнения: Опускайтесь за пять счетов, задержавшись на середине траектории на одну секунду. Держите наклон корпуса минимальным.
Дозировка: 2 подхода по 4-6 повторов на каждую руку.

Ягодичный мостик "два вверх — одно вниз"
Единственное упражнение в списке, выполняемое на полу (или на твердой кровати), нацеленное на ягодицы и заднюю поверхность бедра. Спина опирается на поверхность, что снимает нагрузку с позвоночника. Суть в том, что таз поднимается на двух ногах, а опускается на одной.
Техника: Лягте на спину, колени согнуты, стопы на полу. Поднимите таз на обеих ногах. Затем выпрямите одну ногу, зафиксировав ее в воздухе, и медленно опускайте таз на опорной ноге в течение трех счетов. Одна сторона корпуса берет на себя торможение.
Для усложнения: Опускайтесь за пять счетов, удерживая свободную ногу вытянутой вверх.
Дозировка: 2 подхода по 5-8 повторов на каждую ногу.

Вставание из-за стола "два вверх — одно вниз"
На первый взгляд это обычное упражнение "вставай-сядь", но различие проявляется в моменте седа. Вы встаете на двух ногах, но садитесь, контролируя движение одной ногой. Сиденье служит страховкой.
Техника: Поставьте прочное кресло или стул у стены, обеспечив доступ к подлокотникам или столу. Встаньте на обеих ногах. Перенесите вес на одну ногу, вторую слегка приподняв носком. Медленно опускайтесь на рабочую ногу в течение трех счетов. Каждое опускание должно оставаться спокойным и контролируемым.
Для усложнения: Опускайтесь за пять счетов, полностью отрывая свободную ногу от пола.
Дозировка: 2 подхода по 4-6 повторов на каждую ногу.

Замедленный спуск по лестнице
Финальное движение также строится на одностороннем опускании, но здесь нет сиденья, которое могло бы остановить падение. Весь вес тела опускается через одну ногу на каждом шаге. По сути, это тот же механизм, что используется при обычном спуске по лестнице, только выполняемый с повышенной скоростью торможения. Это упражнение ставится последним, так как оно предъявляет максимальные требования к квадрицепсам.
Техника: Вся дорога вниз рука держится за перила. Сгибайте опорное колено, пока нижняя стопа не коснется пола мягким приземлением. Темп — примерно два счета на шаг, ноги сменяют друг друга. Поднимайтесь обратно в обычном темпе. Контролируемые шаги превращают обычную лестницу в тренажер для ног.
Для усложнения: Опускайтесь в темпе трех счетов на шаг, увеличивая количество пролетов. Рука не должна отпускать перила.
Дозировка: Спуститесь по 2-3 пролетам, поднимаясь между ними.

Автор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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