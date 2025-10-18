Компактный, как планшет — мощный, как десктоп: Asus снова нашёл идеальный баланс

Asus Zenbook 14 (2024) - ноутбук, который продолжает задавать стандарты для современных рабочих устройств. Он сочетает мощность, лёгкость и удобство в одном корпусе, оставаясь одним из самых сбалансированных ноутбуков на рынке. Даже спустя год после релиза модель сохраняет актуальность и в 2025 году уверенно конкурирует с флагманами HP, Dell и Lenovo.

Универсальность без компромиссов

Главное достоинство Zenbook 14 — гибкость конфигураций. Устройство доступно с процессорами Intel Core Ultra 5, 7 и 9, поддерживающими технологию Intel AI Boost. Это значит, что пользователь может выбрать оптимальное сочетание мощности, энергоэффективности и цены.

Модель с Intel Core Ultra 5, участвовавшая в тестировании, показала отличные результаты в задачах повседневной работы: многозадачность, потоковое видео, работа с документами и обработка изображений. Даже при открытых 50 вкладках браузера и нескольких приложениях ноутбук не терял производительности — в этом заслуга встроенного нейронного процессора (NPU), который перераспределяет вычислительные задачи и снижает нагрузку на CPU и GPU.

"NPU использует искусственный интеллект, чтобы разгрузить основные ядра и ускорить выполнение повседневных операций", — пояснили инженеры Intel.

Благодаря этому Zenbook работает тише, быстрее и экономичнее, чем большинство аналогов в своём классе.

Энергоэффективность и автономность

Asus давно славится оптимизацией аккумуляторов, но Zenbook 14 превосходит ожидания. В режиме "Сбалансированный" устройство проработало более 10 часов, а в режиме "Лучшая энергоэффективность" - до 12 часов без подзарядки. Это один из лучших показателей среди ультрабуков 2024–2025 годов.

Для сравнения: даже более крупный Asus Pro P16 не может похвастаться подобной автономностью. Разумеется, при включённой функции максимальной производительности время сокращается примерно до 6,5 часов — но и этого достаточно для рабочего дня.

Режим питания Время работы Особенности Лучшая производительность ~6,5 ч максимальная скорость, высокая температура Сбалансированный ~10 ч оптимальный вариант для офиса Лучшая энергоэффективность ~12 ч для путешествий и работы вне сети

Дисплей, от которого сложно оторваться

14-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD и частотой обновления 120 Гц делает картинку предельно чёткой и насыщенной. Цветовой охват 100% DCI-P3 обеспечивает реалистичные оттенки, что особенно оценят дизайнеры и фотографы.

Хотя разрешение не 4K, для компактного ноутбука Full HD более чем достаточно: экран остаётся ярким, не перегружает систему и экономит заряд батареи. Узкие рамки и соотношение сторон 16:10 создают эффект погружения, особенно при просмотре фильмов и работе с контентом.

Эргономика и сборка

Корпус Zenbook выполнен из анодированного алюминия - лёгкого, но прочного материала. Вес ноутбука — всего 1,3 кг, и его легко носить с собой в рюкзаке. Asus добавила защитное стекло Corning Gorilla Glass, благодаря чему экран устойчив к царапинам и лёгким ударам.

Клавиатура с технологией ErgoSense заслуживает отдельной похвалы. Глубина хода клавиш 1,4 мм, что идеально подходит для длительной печати. Раскладка близка к полноразмерной, а мягкий отклик снижает нагрузку на пальцы.

"Клавиатура ErgoSense — одна из самых удобных, что я встречал на ноутбуках этого класса", — отметил обозреватель ZDNET.

Из разъёмов — всё самое необходимое: два USB-C, один USB-A, HDMI и комбинированный аудиоразъём. Этого достаточно для повседневных задач, хотя пользователи с большим числом периферийных устройств могут захотеть док-станцию.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: ставить ноутбук на мягкую поверхность во время зарядки.

• Последствие: перегрев и снижение производительности.

• Альтернатива: использовать охлаждающую подставку или держать устройство на ровной поверхности.

• Ошибка: слушать музыку на максимальной громкости.

• Последствие: лёгкие искажения из-за расположения динамиков снизу.

• Альтернатива: подключить внешнюю акустику или наушники.

Слабые стороны

Несмотря на впечатляющую производительность, у Zenbook 14 есть пара очевидных минусов. Динамики, расположенные на нижней панели, создают эффект приглушённого звука, особенно если ноутбук стоит на мягкой поверхности.

Кроме того, устройство заметно нагревается при работе под нагрузкой. Даже клавиатура становится горячей, особенно во время зарядки. Это — цена компактности: вентиляционные отверстия снизу не справляются при высоком энергопотреблении.

А что если сравнить с конкурентами?

Модель Процессор Дисплей Время работы Вес Цена (USD) Asus Zenbook 14 (2024) Intel Core Ultra 5/7/9 14" OLED, 120 Гц до 12 ч 1,3 кг от 999 Dell XPS 13 Plus Intel Core Ultra 7 13,4" OLED, 60 Гц до 8 ч 1,2 кг от 1299 HP Spectre x360 Intel Core Ultra 7 14" OLED, 120 Гц до 10 ч 1,4 кг от 1399 Lenovo Yoga 9i Intel Core Ultra 5 14" OLED до 9 ч 1,4 кг от 1149

Asus уверенно лидирует по соотношению цена-качество-время работы. Даже при умеренной стоимости Zenbook 14 предлагает OLED-дисплей и высокую производительность, которые у конкурентов стоят дороже.

Плюсы и минусы Asus Zenbook 14 (2024)

Плюсы Минусы Высокая производительность и энергоэффективность Перегрев под нагрузкой OLED-дисплей с частотой 120 Гц Низкое качество звука на высокой громкости Отличная клавиатура ErgoSense Небольшое количество портов Компактность и лёгкий вес Нет модели с дискретной графикой Автономность до 12 часов Тонкий корпус ограничивает охлаждение

FAQ

Сколько стоит Asus Zenbook 14 (2024)?

Средняя цена в США — от 999 до 1299 долларов, в зависимости от конфигурации.

Подойдёт ли Zenbook 14 для работы с графикой?

Да, но только для базовой обработки. Для 3D-моделирования или рендеринга лучше выбрать ноутбук с дискретной видеокартой.

Можно ли играть на Zenbook 14?

Лёгкие игры (например, Valorant или CS2) работают стабильно, но устройство не рассчитано на AAA-проекты.

Мифы и правда

Миф: у Zenbook слабая автономность.

Правда: до 12 часов без подзарядки — один из лучших показателей в сегменте.

Миф: Full HD в 2025 году — устаревшее разрешение.

Правда: на 14-дюймовом OLED-дисплее это оптимальный баланс между чёткостью и энергоэффективностью.

Миф: ноутбуки с NPU бесполезны для обычных пользователей.

Правда: NPU повышает скорость работы в офисных приложениях, браузере и при видеоконференциях.

Исторический контекст

Линейка Zenbook появилась в 2011 году как ответ Asus на MacBook Air. За годы развития серия превратилась в символ тонких, надёжных и автономных ультрабуков. Версия 2024 года стала одной из первых, где искусственный интеллект интегрирован на уровне "железа”, что делает её шагом в будущее мобильных компьютеров.