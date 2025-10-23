Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Designed by Freepik by rawpixel.com is licensed under public domain
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:16

Wi-Fi по 900 долларов: что скрывает монстр Asus с искусственным интеллектом и восемью антеннами

Новый Wi-Fi 7 роутер Asus обеспечивает скорость до 19 Гбит/с

Asus начала продажи своего флагманского Wi-Fi 7-роутера ROG Rapture GT-BE19000AI, который впервые сочетает игровые функции и технологии искусственного интеллекта. Новинка уже доступна на Best Buy и Newegg по цене $900 - и это один из самых продвинутых маршрутизаторов, представленных на рынке к 2025 году.

ROG Rapture GT-BE19000AI ориентирован на киберспорт, потоковую передачу и умные дома, где требуется стабильная связь и высокая пропускная способность.

"Новая серия Rapture AI — это не просто Wi-Fi, а полноценная интеллектуальная сеть, которая адаптируется под пользователя в реальном времени", — отметили в Asus ROG.

Три диапазона и технология Wi-Fi 7

Роутер поддерживает три диапазона — 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц — с пропускной способностью до 19 Гбит/с.
Технология Wi-Fi 7 использует каналы шириной 320 МГц и модуляцию 4096-QAM, что позволяет увеличить скорость передачи данных и снизить задержки даже при подключении десятков устройств.

Модель оснащена системой интеллектуального управления сетью, которая автоматически перераспределяет нагрузку между диапазонами, обеспечивая стабильный отклик при онлайн-играх, VR-стриминге и загрузке больших файлов.

Искусственный интеллект для игр и защиты данных

Главная особенность устройства — встроенный ROG AI Game Booster. Он анализирует трафик и в реальном времени оптимизирует маршруты данных, сокращая пинг, джиттер и потерю пакетов.

Кроме того, на роутере работает локальная ИИ-система безопасности, которая:

  • блокирует рекламу и трекеры без передачи данных в облако;

  • выявляет вредоносные подключения;

  • предлагает рекомендации по оптимизации каналов.

Все вычисления выполняются на устройстве, что повышает конфиденциальность и скорость реакции системы.

Умное обнаружение помех

Ассистент на базе ИИ анализирует эфир и находит источники шума — от соседних сетей до бытовой техники.
Он автоматически перестраивает частоты и даёт пользователю аналитику о текущем состоянии сети.
Функция особенно полезна для многоквартирных домов и офисов, где сигнал часто пересекается с другими Wi-Fi-точками.

ASUSWRT 6.0 — новый уровень управления

Обновлённая прошивка ASUSWRT 6.0 делает управление сетью максимально визуальным и понятным.
Пользователь может:

  • отслеживать подключённые устройства в реальном времени;

  • получать уведомления о перегрузке каналов или подозрительных гаджетах;

  • моментально блокировать неавторизованные подключения.

Система также поддерживает встроенную защиту AiProtection Pro, созданную совместно с Trend Micro, что обеспечивает корпоративный уровень безопасности даже в домашних условиях.

Проводная сеть: до 31 Гбит/с

Хотя устройство фокусируется на беспроводной передаче, его проводные возможности не менее впечатляющи:

  • два порта по 10 Гбит/с;

  • четыре по 2,5 Гбит/с;

  • поддержка агрегирования каналов до 20 Гбит/с.

Таким образом, суммарная пропускная способность проводной части достигает 31 Гбит/с, что делает роутер полноценным сетевым центром для игровых ПК, консолей и NAS-хранилищ.

Настройки для геймеров и умного дома

ROG Rapture GT-BE19000AI позволяет создавать до пяти SSID-сетей - например:

  • отдельную сеть для онлайн-игр,

  • сеть для IoT-устройств,

  • изолированную VPN-зону через Guest Network Pro.

Такое разделение повышает безопасность и помогает управлять приоритетами трафика без ручной настройки.

Характеристики в сравнении

Параметр ROG Rapture GT-BE19000AI ROG Rapture GT-AXE16000
Стандарт Wi-Fi Wi-Fi 7 Wi-Fi 6E
Максимальная скорость 19 Гбит/с 16 Гбит/с
Диапазон частот 2.4 / 5 / 6 ГГц 2.4 / 5 / 6 ГГц
Порты 2×10 Гбит/с + 4×2.5 Гбит/с 1×10 Гбит/с + 4×1 Гбит/с
Поддержка ИИ-функций Да Нет
Радиус действия 325 м 270 м

Советы по использованию

  1. Активируйте ROG AI Game Booster - он автоматически распределяет трафик и снижает задержки в играх.

  2. Настройте отдельную IoT-сеть - чтобы "умные" устройства не снижали производительность основного канала.

  3. Используйте Guest Network Pro для VPN или временных подключений гостей.

  4. Регулярно проверяйте аналитику помех - ИИ-система подскажет, когда стоит сменить канал.

  5. Подключайте устройства с приоритетом по Ethernet - для максимальной стабильности и скорости.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Подключение всех устройств к одной сети Перегрузка каналов Создайте несколько SSID для разных типов трафика
Игнорирование обновлений прошивки Уязвимости и сбои Обновляйте ASUSWRT 6.0 регулярно
Использование облачных фильтров Утечка данных Включите локальный ИИ-блокировщик рекламы

А что если подключить 200 устройств?

Производитель утверждает, что ROG Rapture GT-BE19000AI способен стабильно работать с до 200 подключений одновременно.
Это делает его подходящим не только для геймеров, но и для "умных" домов с большим количеством датчиков, камер и бытовых гаджетов.
При радиусе действия до 325 метров роутер способен покрыть весь частный дом или офис среднего размера без дополнительных точек доступа.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Скорость до 19 Гбит/с Высокая цена ($900)
Поддержка Wi-Fi 7 и 4096-QAM Требует современных устройств с Wi-Fi 7
Локальные ИИ-функции Большие размеры корпуса
Расширенные порты Ethernet Сложность настроек для новичков

Интересные факты

  1. Asus впервые представила ROG Rapture GT-BE19000AI на CES 2025, где он получил награду за инновации.

  2. ИИ-система маршрутизатора обучена на миллионах сетевых сценариев, чтобы предсказывать перегрузку каналов.

  3. Конструкция корпуса с восемью антеннами оптимизирована для лучшего распределения сигнала в многоуровневых домах.

FAQ

Можно ли подключить роутер к существующему Wi-Fi 6-оборудованию?
Да, устройство обратно совместимо со стандартами Wi-Fi 6/5/4.

Поддерживает ли он Mesh-сети?
Да, ROG Rapture GT-BE19000AI совместим с технологией AiMesh, что позволяет объединять несколько роутеров Asus в единую сеть.

Будет ли заметна разница по сравнению с Wi-Fi 6E?
Да, благодаря каналам 320 МГц и 4096-QAM скорость и стабильность соединения выше примерно на 20-30 %.

Можно ли отключить функции ИИ?
Да, пользователь может вручную управлять всеми интеллектуальными алгоритмами в интерфейсе ASUSWRT 6.0.

