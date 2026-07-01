Инопланетяне молчат слишком долго: главный парадокс космоса снова поставил науку в тупик

Научное сообщество пока не располагает неопровержимыми доказательствами существования внеземных цивилизаций, рассказал старший научный сотрудник отдела звездной астрофизики ГАИШ МГУ им. Ломоносова, кандидат физико-математических наук Марат Абубекеров. В беседе с NewsInfo он пояснил, что сигналов от других разумных существ до сих не зафиксировано.

Ранее эксперты сообщали, что исследователям, работающим в сфере астробиологии, необходимо соблюдать строгие протоколы коммуникации. Такие требования заложены в декларации Международной академии астронавтики, утвердившей рекомендации Института SETI. Документ регламентирует порядок действий ученых при фиксации потенциальных сигналов внеземного происхождения в условиях современной информационной среды.

Современная астрофизика опирается на статистические данные о распространенности планетных систем. По словам Абубекерова, сегодня подтверждено наличие более шести с половиной тысяч планет экзопланет, то есть за пределами Солнечной системы, что позволяет отсеивать тысячи бесперспективных миров в поисках наиболее подходящих для жизни объектов. При этом ученые сталкиваются с парадоксом Ферми: математическая вероятность существования обитаемых миров высока, однако сигналов от развитых цивилизаций до сих пор не зафиксировано.

"Неопровержимых доказательств существования разума нет. Вселенная бесконечна, в нашей галактике от ста до двухсот миллиардов звезд, почти у ста процентов из них есть планетарные системы. С высокой вероятностью существуют планеты земной группы в поясе обитания, где вода может находиться в жидком состоянии. Но есть так называемый парадокс молчания Вселенной. Если существуют цивилизации, подобные нашей, то почему мы их не слышим и не видим?", — задался вопросом эксперт.

Исследователи регулярно анализируют космические шумы в поисках признаков, созданных разумной жизнью. Разрабатываются новые подходы, позволяющие более эффективно интерпретировать сигналы внеземных цивилизаций, которые могли достичь Земли незамеченными. Тем не менее большинство сигналов не имеют искусственной природы.

Текущий поиск внеземных признаков в основном сосредоточен на обнаружении биомаркеров в атмосферах планет за пределами Солнечной системы. К ним относятся метан и сложные органические соединения. Эксперты внедряют новый способ поиска внеземной жизни, опирающийся на индекс молекулярной сложности, чтобы исключить ошибки, вызванные геологическими процессами.

"Современная наука точно показала, что существуют экзопланеты как газовые гиганты, так и объекты земной группы. Сейчас запускаются космические телескопы, в задачи которых входит поиск маркеров жизни в атмосфере. Например, мы ищем метан или сложные органические молекулы. Планеты уже признаны как факт, и наука перешла к поиску биомаркеров, изучая состав атмосферы удаленных миров", — пояснил Абубекеров.

Для обнаружения внеземной жизни ученые также анализируют физико-химические процессы на планетах Солнечной системы. В частности, доказательства существования жидкой воды на Марсе в далеком прошлом указывают на потенциальную обитаемость соседних планет в древности. Кроме того, специалисты оценивают способность бактерий переносить экстремальные условия космоса, что подтверждает способность живых организмов к межпланетным перемещениям при столкновении космических тел.

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