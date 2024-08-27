Заглянуть в бездну черных дыр теперь реально с помощью нового поколения телескопов с улучшенным разрешением на 50%

Астрономы совершили прорыв, объединив усилия крупнейших радиотелескопов планеты для наблюдений на рекордно короткой длине волны - 870 микрон. Это позволило повысить разрешающую способность виртуального радиотелескопа Event Horizon Telescope (EHT) на 50%, открывая новые возможности для изучения "тени" и окрестностей сверхмассивных черных дыр.

Астрономы впервые синхронизировали работу крупнейших радиотелескопов планеты для наблюдений на волне 870 микрон, что увеличило разрешение виртуального телескопа EHT на 50%, предназначенного для изучения "тени" и окружения сверхмассивных черных дыр. Об этом было объявлено в пресс-релизе Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики.

Шеп Долеман, один из инициаторов проекта EHT, отметил, что это достижение можно сравнить с переходом от черно-белой к цветной фотографии, что позволит глубже понять, как гравитация и магнитные поля влияют на активность черных дыр и формирование их мощных джетов.

Исследователи пришли к этим выводам в ходе эксперимента, где они тестировали возможность радиоинтерферометрии на необычно короткой волне в 0,87 мм, вместо стандартных 1,3 мм. В этом эксперименте участвовали телескопы, размещенные в различных точках Земли, которые одновременно фокусировались на одном небесном объекте, а затем их данные были интегрированы.

Такие наблюдения легче проводить на более длинных волнах, которые менее подвержены атмосферному поглощению. Чтобы преодолеть эти трудности, команда EHT разработала новые алгоритмы для обработки и синтеза данных, а также улучшила технические параметры многих телескопов.

Первое испытание обновленного EHT прошло с участием шести радиообсерваторий, включая ALMA и APEX в Южной Америке, GLT в Гренландии, IRAM в Испании, NOEMA во Франции и SMA на Гавайях.

С помощью этой сети телескопов астрономы смогли получить детализированные изображения шести активных галактических ядер, содержащих массивные черные дыры. Эти изображения позволяют различать мельчайшие детали, невидимые на волне 1,3 мм. Это продвижение в технологии обещает на 50% более четкие снимки "теней" черных дыр и их окрестностей, что поможет лучше понять процессы, связанные с формированием их джетов.

Проект EHT, или "Телескоп горизонта событий", представляет собой виртуальную сеть радиотелескопов, объединяющую мощности ведущих мировых микроволновых обсерваторий. В 2019 году проект представил первое изображение "тени" черной дыры, что стало визуальным подтверждением существования сверхмассивных черных дыр в центрах галактик.

Фото: Wikimedia Commons/ http://www.jwst.nasa.gov/images_mirror45.html, NASA/MSFC/Дэвид Хиггинботам/Эммет Гивен