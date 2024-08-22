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Глава СК Бастрыкин потребовал доклад по поводу отравления людей во Владивостоке
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Бастрыкин потребовал подготовить подробный отчет по поводу отравления людей в ресторане Владивостока

Глава СК Бастрыкин потребовал доклад по поводу отравления людей во Владивостоке

Следственный комитет инициировал уголовное расследование после инцидента с массовым отравлением посетителей ресторана "Бурный" во Владивостоке. Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин потребовал предоставить подробный отчёт о ходе расследования.

Изначально информация о пострадавших поступила в редакцию VLADIVOSTOK1. RU от одного из читателей. Позднее выяснилось, что десять человек были госпитализированы с симптомами отравления, предположительно вызванного сальмонеллёзом. Пострадавшие сообщили, что употребляли в пищу тартар из тунца или говядины в упомянутом ресторане. Представители заведения подтвердили факт отравления посетителей.

В связи с происшествием ресторан был незамедлительно закрыт, а к расследованию подключились специалисты Роспотребнадзора. Ситуация привлекла особое внимание общественности, поскольку заведение готовилось к приёму гостей Восточного экономического форума, который должен был пройти во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Ресторан "Бурный" расположен в одноимённом пятизвёздочном апарт-отеле.

Следственное управление СК России по Приморскому краю возбудило уголовное дело по факту произошедшего. Появились сведения о возможном увеличении числа пострадавших. Предполагаемой причиной отравления называется возбудитель сальмонеллёза.

По информации телеграм-канала Amur Mash, директор ресторана Елизавета Казанцева проводит внутреннее расследование инцидента. Сообщается, что владельцем "Бурного" является хабаровский предприниматель Вадим Губкин, которому также принадлежат бар "Шиноару" и ресторан "Амур".

Фото: From Wikimedia Commons/ PC3663361 (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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