Бывший мэр Астрахани Олег Полумордвинов арестован по делу о мошенничестве на 27,5 млн рублей

В Астрахани был арестован бывший мэр города Олег Полумордвинов по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, связанном с исполнением муниципального контракта.

Полумордвинов занимал должность мэра с июня 2022 года до своей отставки в июне 2024 года. Прокуратура утверждает, что ущерб от его действий составил 27,5 миллиона рублей, при этом сумма самого муниципального контракта превышала 200 миллионов рублей. Вместе с Полумордвиновым в деле фигурируют его соучастники, включая бывшего заместителя и директора одной из компаний, которые также подозреваются в получении взятки за содействие в исполнении муниципального заказа.

Полумордвинов отказался признавать свою вину и теперь может столкнуться с серьезным уголовным преследованием, включая лишение свободы на срок до 10 лет. Его задержание произошло после двух месяцев после отставки; ранее он занимал различные руководящие должности в Астрахани, включая министра строительства и главы администрации.

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