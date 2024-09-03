Состоялась мировая премьера Мировая премьера суперкара нового поколения Aston Martin Vanquish

Aston Martin, британский производитель роскошных автомобилей, готовится представить публике новое поколение своего суперкара — Vanquish. Этот автомобиль обещает стать вершиной инженерной мысли и воплощением фирменного стиля компании.

Vanquish позиционируется как преемник модели DBS и займёт флагманское место в линейке переднемоторных спорткаров Aston Martin. В отличие от современных тенденций к уменьшению рабочего объёма двигателей, Vanquish получит мощный 5,2-литровый двигатель V12 с двойным турбонаддувом. Этот агрегат способен генерировать 835 лошадиных сил и 1000 крутящего момента, что позволит автомобилю разгоняться до 345 км/ч. Vanquish станет самым быстрым серийным Aston Martin в истории.

Силовой агрегат работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF, передающей мощность на задние колёса через дифференциал повышенного трения. Дизайн Vanquish гармонично сочетает в себе черты классических моделей марки и современные стилистические решения.

Задние фонари, напоминающие легендарные DB5 и DB6, придают автомобилю нотку ретро-элегантности, а агрессивные воздухозаборники и карбоновые элементы подчёркивают его спортивный характер. Передняя часть с мускулистыми формами перекликается с дизайном Vantage и DB12, но отличается выразительными овальными фарами и подчеркнутыми колесными арками.Aston Martin обещает уникальную комбинацию роскоши, производительности и управляемости в новом Vanquish, тираж которого составит 1000 экземпляров в год.

Модель оснастят мощным двигателем, усовершенствованной тормозной системой с углеродно-керамическими дисками и эксклюзивными 21-дюймовыми колесами Pirelli P Zero.

Мировая премьера новинки состоится 2 сентября, открывая новую главу в истории британского производителя роскошных автомобилей.

Фото: From Wikimedia Commons/ Calreyn88 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)