Aston Martin
Aston Martin
© commons.wikimedia.org by Ivan Radic is licensed under CC BY 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 6:44

Легенда теряет скорость: почему Aston Martin больше не символ роскоши, а пример выживания

Aston Martin сообщил о падении продаж на 13 % в третьем квартале 2025 года

Премиальный автопроизводитель Aston Martin оказался в сложном положении: падение продаж, растущие убытки и срыв сроков вывода на рынок одной из самых ожидаемых моделей последних лет — суперкара Valhalla. Несмотря на попытки удержать стабильность, компания вынуждена признать: 2024 год стал одним из самых непростых за последнее десятилетие.

Сложности третьего квартала

По итогам третьего квартала Aston Martin реализовал всего 1430 автомобилей по всему миру — на 13% меньше, чем за тот же период прошлого года. Основной спад пришёлся на Китай и Северную Америку — ключевые для бренда рынки. На фоне усиливающейся конкуренции со стороны Ferrari, McLaren и новых китайских люксовых марок, британская компания не смогла удержать позиции даже в премиум-сегменте.

К снижению продаж добавилось и давление внешних факторов: рост пошлин на автомобили из Европы в США, изменение курса валют, а также общая нестабильность спроса на рынке спортивных авто.

В результате прогнозы пришлось пересмотреть — теперь Aston Martin ожидает падение годовых продаж на 5-10%, а убыток по EBIT в 2025 году может достичь 110 миллионов фунтов стерлингов. Для сравнения: в 2024 году потери составили 82,8 млн фунтов, а годом ранее — 79,7 млн.

"Мы осознаём вызовы, с которыми столкнулись, но уверены в долгосрочной стратегии бренда", — заявил глава Aston Martin Лоуренс Стролл.

Valhalla: суперкар, который должен спасти имидж

Одним из ключевых проектов компании остаётся гибридный суперкар Valhalla. Это среднемоторный автомобиль с 4,0-литровым двигателем V8 от Mercedes-AMG, работающим в паре с электромотором. Совокупная мощность — 1064 л. с., крутящий момент — 1100 Н·м.

Разгон до 100 км/ч занимает 2,5 секунды, а максимальная скорость достигает 350 км/ч. Всего запланировано 999 экземпляров, но к концу 2024 года покупателям достанутся лишь 150 машин — вместо ранее анонсированных 300. Остальные поставки перенесены на 2025-2026 годы.

Производитель связывает задержку с техническими корректировками и необходимостью "довести до совершенства" аэродинамику и программное обеспечение гибридной системы.

Сравнение: Valhalla против конкурентов

Модель Тип двигателя Мощность Разгон 0-100 км/ч Максимальная скорость Цена (ориентировочная)
Aston Martin Valhalla Гибрид V8 + электромотор 1064 л. с. 2,5 с 350 км/ч £600 000
Ferrari SF90 Stradale Гибрид V8 1000 л. с. 2,5 с 340 км/ч £450 000
McLaren Artura Гибрид V6 680 л. с. 3,0 с 330 км/ч £220 000

Как компания собирается выбираться из кризиса

Руководство Aston Martin уверено, что 2025 год станет переходным, а стабилизация начнётся с выходом Valhalla и обновлённых моделей DB12 и Vantage.

Пошаговая стратегия восстановления

  1. Оптимизация затрат. Компания сокращает издержки и реструктурирует поставки компонентов.

  2. Расширение рынка. Делается ставка на Ближний Восток и новые точки в Азии.

  3. Электрификация. В 2026 году должен выйти первый полностью электрический Aston Martin.

  4. Привлечение инвестиций. В планах выпуск дополнительных акций и сотрудничество с технологическими партнёрами.

"С запуском Valhalla и новой линейки гибридов мы ожидаем возвращения к росту в 2026 году", — отметил финансовый директор Дуглас Лайлс.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ставка на нишевый премиум-сегмент при падающем общем спросе.
    Последствие: снижение объемов продаж и рост складских остатков.
    Альтернатива: расширение линейки за счёт гибридных и электрических моделей.

  • Ошибка: недооценка китайского рынка.
    Последствие: потеря доли из-за конкурентов BYD и Nio.
    Альтернатива: создание специальных версий моделей под локальные предпочтения.

  • Ошибка: сложная логистика и высокая себестоимость.
    Последствие: рост убытков.
    Альтернатива: оптимизация сборочных процессов и интеграция цифровых платформ поставщиков.

А что если Valhalla провалится?

Если Valhalla не оправдает ожиданий, Aston Martin может столкнуться с серьёзным дефицитом доверия инвесторов. В этом случае возможен частичный пересмотр бизнес-модели: переход на партнёрское производство, лицензирование технологий или даже совместные проекты с крупными концернами.

Однако эксперты отмечают, что потенциал у модели огромный. Гибридная силовая установка соответствует тренду на экологичные супер кары, а ограниченный тираж гарантирует коллекционную ценность.

FAQ

Сколько будет стоить Valhalla?
Цена — около £600 000, но при ограниченном тираже стоимость может вырасти на вторичном рынке.

Когда начнутся поставки?
Первые 150 автомобилей поступят клиентам до конца 2024 года, остальные — в 2025–2026 годах.

Будет ли электрический Aston Martin?
Да, первый серийный электромобиль запланирован на 2026 год, а к 2030 году компания хочет полностью перейти на гибридные и электрические модели.

Мифы и правда

Миф 1: Valhalla — это просто копия Valkyrie.
Правда: у моделей общая философия, но Valhalla создана с упором на ежедневную управляемость и гибридную эффективность.

Миф 2: Aston Martin отказывается от ДВС.
Правда: пока нет — бренд будет сочетать классические V8 с гибридными технологиями.

Миф 3: у компании нет будущего.
Правда: несмотря на трудности, Aston Martin остаётся символом британского люкса и активно инвестирует в инновации.

3 интересных факта

• Название Valhalla вдохновлено скандинавской мифологией — так назывался "чертог павших воинов".
• Прототип модели впервые показали в фильме о Джеймсе Бонде.
• Каждый экземпляр проходит индивидуальную настройку аэродинамики под клиента.

Исторический контекст

  1. В 1913 году Лайонел Мартин основал компанию под собственным именем.

  2. В 1959 году Aston Martin выиграл 24 часа Ле-Мана с моделью DBR1.

  3. В 2020-х марка переживает очередной виток трансформации — от классики к гибридным технологиям.

