Астры
Астры
© en.wikipedia.org by Self-photographed is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Садоводство
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 8:23

Выбрасывать угли от костра — ошибка: именно они спасают астры от заразы

Биологические и химические средства против фузариоза астр: рекомендации специалистов

Астры традиционно украшают сады и клумбы, но многие дачники сталкиваются с проблемой: растения часто поражаются фузариозом. Эта болезнь коварна тем, что развивается быстро и способна уничтожить целую грядку. Именно поэтому часть садоводов постепенно отказывается от астр в пользу менее капризных культур, например, хризантем. Но существует немало способов сохранить любимые цветы здоровыми и радующими глаз.

Как распознать болезнь

Фузариоз проявляется по-разному, но один из первых тревожных сигналов — закручивание верхушек стеблей. Позже листья вянут, желтеют и отмирают, а корни начинают загнивать. Важно заметить проблему на ранней стадии и принять меры, иначе спасти растения будет трудно.

Химическая защита

При первых симптомах опытные садоводы советуют обработать посадки препаратом "Батрайдер". Если болезнь уже проявилась сильнее, хорошо помогает "Фундазол". Его используют двумя способами:

  • поливают под корень (10 г порошка на 10 л воды, не чаще двух раз за сезон);
  • опрыскивают по листьям (10 г на 12-15 л воды, до трёх раз с интервалом 7-10 дней при сухой погоде).

В запущенных случаях применяют и другие препараты: "Превикур энерджи" или системный фунгицид "Фалькон". Последний эффективен как для профилактики (5 мл на 10 л воды), так и для лечения (15 мл). Но перед обработкой лучше протестировать раствор на одном кусте, чтобы избежать ожогов листвы.

Биологические препараты

Тем, кто предпочитает более щадящие методы, стоит обратить внимание на биологические средства. При высадке рассады можно влить в лунку по 100 мл "Споробактерина", разведённого согласно инструкции. Хорошо зарекомендовал себя и "Глиокладин": таблетки закапывают в землю на глубину 5-7 см через каждые 25-30 см.

Полезно полить клумбу триходермой, когда почва прогреется минимум до +15 °C. А при посадке можно добавить в лунку щепотку триходермина. Ещё один верный помощник — "Фитоспорин": его рекомендуют добавлять при каждом поливе, чтобы поддерживать иммунитет растений.

Правила посадки и ухода

Предупредить болезнь проще, чем потом бороться с её последствиями. Основные рекомендации:

  1. Астры возвращают на прежнее место не раньше чем через 4-5 лет.

  2. Навоз при посадке категорически не используют — он стимулирует развитие грибковых инфекций.

  3. Если приходится высаживать растения на старое место, добавляют хотя бы пару вёдер свежей земли.

  4. Почву желательно удобрять компостом или перегноем, а не свежей органикой.

Народные советы

Иногда народные методы оказываются не менее эффективными, чем покупные препараты. Один из таких приёмов — внесение в почву угольков от костра.

На то место, куда собрались сажать астры, выбросьте угольки от горящего костра, и прямо с горячими угольками перекопайте грунт. Никакого фузариоза не будет никогда. Такой метод обеззараживает землю и насыщает её полезными микроэлементами.

Астры чувствительны к фузариозу, но это не повод отказываться от их выращивания. При грамотной профилактике, правильной агротехнике и своевременной обработке можно сохранить цветник здоровым и ярким. Сочетание химических препаратов, биологических средств и народных приёмов позволяет выбрать оптимальный вариант для каждого сада.

