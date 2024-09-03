Редкое событие: 220-метровый астероид 2024 ON пройдёт рядом с Землёй

Астероид 2024 ON, диаметр которого составляет около 220 метров, в ближайшее время приблизится к Земле на расстояние около 1 миллиона километров. Хотя это расстояние превышает дистанцию между Землей и Луной в 2,6 раза, по астрономическим меркам оно считается довольно близким.
Жители Северного полушария смогут наблюдать за этим небесным телом с помощью телескопов или мощных биноклей при ясной погоде. Для тех, кто не имеет доступа к наблюдательным инструментам, будет организована онлайн-трансляция через проект Virtual Telescope.
Учёные подчёркивают, что такие сближения с астероидами размером, аналогичным 2024 ON, происходят нечасто, примерно раз в десятилетие. Несмотря на отсутствие угрозы для нашей планеты, данный астероид представляет большой интерес для научного сообщества. Его пролёт даёт возможность астрономам собрать важные данные о его составе, скорости и траектории.
Фото:flickr.com/NASA Goddard Space Flight Center (CC BY 2.0 license)
Индийский город кишит крокодилами после наводнения
Улицы города Вадодара в индийском штате Гуджарат кишит гигантскими крокодилами после разлива реки Вишвамитри, вызванного рекордным количеством осадков.После наводнения жителям Вадодары приходится быть начеку из-за везде подстерегающей их опасности — крокодилов.
Госдеп: США понимают положение Монголии и поддержат страну
Госдеп США в связи с визитом Владимира Путина в Улан-Батор заявил, что понимает сложное положение Монголии и намерен продолжать её поддерживать. Однако в Вашингтоне рассчитывают на выполнение международных обязательств.
Марина Юдашкина поздравила дочь с оловянной свадьбой
Вдова Валентина Юдашкина Марина Юдашкина обратилась к дочери Галине и зятю Петру в знаменательный день.
Супруга Павла Мамаева объяснила выбор имени для сына
Супруга футболиста Павла Мамаева Надежда Санько рассекретила имя новорождённого сына.