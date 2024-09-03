Редкое событие: 220-метровый астероид 2024 ON пройдёт рядом с Землёй

Астероид 2024 ON, диаметр которого составляет около 220 метров, в ближайшее время приблизится к Земле на расстояние около 1 миллиона километров. Хотя это расстояние превышает дистанцию между Землей и Луной в 2,6 раза, по астрономическим меркам оно считается довольно близким.

Жители Северного полушария смогут наблюдать за этим небесным телом с помощью телескопов или мощных биноклей при ясной погоде. Для тех, кто не имеет доступа к наблюдательным инструментам, будет организована онлайн-трансляция через проект Virtual Telescope.

Учёные подчёркивают, что такие сближения с астероидами размером, аналогичным 2024 ON, происходят нечасто, примерно раз в десятилетие. Несмотря на отсутствие угрозы для нашей планеты, данный астероид представляет большой интерес для научного сообщества. Его пролёт даёт возможность астрономам собрать важные данные о его составе, скорости и траектории.

Фото:flickr.com/NASA Goddard Space Flight Center (CC BY 2.0 license)