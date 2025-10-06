Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Огромный астероид в космосе
Огромный астероид в космосе
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 20:14

Тайна происхождения океанов раскрыта: астероид Рюгу рассказал свою историю

Обнаружены следы длительной циркуляции воды в образцах астероида Рюгу

Миссия японского зонда Hayabusa2, доставившего на Землю образцы астероида Рюгу, продолжает приносить сенсационные открытия. Всего 80 миллиграммов породы позволили учёным сделать вывод: жидкая вода присутствовала внутри этого каменистого тела гораздо дольше, чем предполагали раньше.

Вода, которая "жила дольше срока"

До сих пор считалось, что на планетезималях (прото-планетах, из которых формировались астероиды) вода либо быстро испарялась, либо связывалась в химические соединения вскоре после их образования. Однако образцы Рюгу показали обратное: вода циркулировала в его породах спустя миллиарды лет после рождения.

"Это был настоящий сюрприз! Мы обнаружили, что жидкости перемещались через его породы гораздо позже, чем ожидали", — сказал геохимик Цуёси Иидзука (Токийский университет).

Как это могло произойти

Учёные полагают, что Рюгу — часть расколовшейся протопланеты, которая сформировалась на окраинах Солнечной системы 4,565 млрд лет назад.

Возможный сценарий:

  1. Протопланета состояла изо льда и пыли.

  2. Через миллиард лет после формирования произошло столкновение, приведшее к нагреванию и таянию льда.

  3. Вода "просочилась" через породы, изменив их химический состав.

  4. Обломки протопланеты, включая Рюгу, были выброшены во внутреннюю часть Солнечной системы.

Почему это важно для Земли

Если такие астероиды действительно сохраняли лед и воду миллиарды лет, то они могли доставить на молодую Землю гораздо больше влаги, чем предполагали стандартные модели. Это объясняет, откуда взялись океаны и атмосфера на нашей планете, несмотря на "сухие" условия внутренней Солнечной системы.

"Это говорит о том, что строительные блоки Земли были гораздо более влажными, чем мы себе представляли", — отметил Иидзука.

Доказательства в химии

Учёные использовали метод Lu-Hf (лютеций-гафний) датирования. Обычно радиоактивный лютеций-176 превращается в гафний-176 с предсказуемой скоростью. Но присутствие жидкой воды нарушает этот процесс.

У образцов Рюгу соотношение этих изотопов оказалось совсем другим, чем у метеоритов, упавших на Землю. Это стало ключевым аргументом в пользу гипотезы о "позднем водном воздействии".

Сравнение: астероиды и вода

Параметр Классические метеориты Рюгу
Возраст 4,5 млрд лет 4,5 млрд лет
Следы воды Преимущественно ранние, быстро "запертые" в минералах Поздняя циркуляция жидкостей
Состояние сегодня Сухие обломки Сухой, но с "памятью" о воде
Значение для Земли Ограниченное Возможный главный поставщик воды

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что астероиды всегда "сухие".

  • Последствие: недооценка роли астероидов в формировании океанов Земли.

  • Альтернатива: учитывать длительное сохранение воды в некоторых телах.

  • Ошибка: полагать, что только кометы занесли влагу.

  • Последствие: упрощённые модели происхождения океанов.

  • Альтернатива: комбинация астероидов и комет как источников воды.

А что если…

Если подобные "водные" астероиды были обычным явлением, то Земля могла получить свои океаны гораздо раньше и в большем объёме, чем считалось. А значит, условия для зарождения жизни возникли быстрее и проще.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Подтверждает астероидную гипотезу происхождения воды Пока проверено на очень малом объёме материала
Помогает понять раннюю историю Земли Неизвестно, сколько подобных астероидов было
Уточняет роль коллизий в эволюции планет Модель требует дополнительных данных с других астероидов

FAQ

Может ли Рюгу содержать воду сейчас?
Нет, сегодня он полностью сухой, но химия пород хранит "память" о воде.

Зачем нужен метод Lu-Hf?
Он позволяет датировать события и выявлять взаимодействие воды с породами.

Были ли похожие находки на других астероидах?
Да, но Рюгу дал наиболее чёткие свидетельства длительного присутствия жидкости.

Интересные факты

  1. Рюгу — астероид типа C, богатый углеродом и органикой.

  2. Японский зонд Hayabusa2 доставил образцы на Землю в 2020 году.

  3. Название "Рюгу" связано с японской мифологией — подводным дворцом, где хранится жемчуг.

Рюгу может оказаться недостающим звеном в истории происхождения земной воды. Его образцы показывают, что астероиды были гораздо более влажными, чем предполагалось, а значит, именно они могли сыграть ключевую роль в формировании океанов и атмосферы нашей планеты.

