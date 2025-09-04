От красного к синему: как астероиды переживают космический загар миллиарды лет

Почему астероиды выглядят по-разному, если они почти одинаковые? Эта загадка долгое время ставила в тупик астрономов, но недавние исследования, основанные на анализе образцов с астероидов Бенну и Рюгу, проливают свет на тайну цвета этих древних космических тел.

Два близнеца, но разные цвета

Астероиды Бенну и Рюгу — это своего рода космические родственники. Они сформировались примерно 4,5 миллиарда лет назад, в самом начале существования нашей Солнечной системы. Оба состоят из темных углеродистых пород, поэтому логично было бы ожидать, что они будут отражать свет одинаково. Но наблюдения с космических аппаратов показали обратное: Рюгу имеет красноватый оттенок, а Бенну — синий.

Ответ кроется в процессе, который называется космическим выветриванием. Это постоянное воздействие солнечной радиации, космических лучей и микрометеоритов, которое со временем меняет внешний вид поверхности астероидов. Можно сказать, что астероиды получают своего рода "загар", меняющий их цвет и отражение света.

Разные стадии одного процесса

Планетолог Мишель Томпсон из Университета Пердью и её команда исследовали частицы с поверхности обоих астероидов. Они выяснили, что частицы с Рюгу подвергались воздействию космоса всего несколько тысяч лет, а с Бенну — десятки тысяч лет. Это значит, что цветовые различия отражают не разные процессы, а разные стадии одного и того же цикла выветривания.

Астероиды регулярно обновляют свою поверхность из-за столкновений и гравитационных сдвигов, обнажая свежие слои горных пород. Красноватый оттенок Рюгу говорит о более молодой поверхности, а синий Бенну — о более глубокой и старой стадии выветривания.

Почему это важно?

В нашей Солнечной системе насчитывается около 1,45 миллиона астероидов, и посетить даже малую их часть крайне сложно и дорого. Поэтому понимание процессов, влияющих на их внешний вид, помогает учёным интерпретировать данные телескопов и планировать будущие миссии. Это особенно важно для научных исследований и потенциальной добычи ресурсов в космосе.

Но образцы с Бенну открывают не только секреты цвета. В них обнаружены соли и фосфаты — ключевые элементы, необходимые для жизни и метаболизма. Учёные нашли признаки условий, которые могли способствовать формированию органических молекул — строительных блоков жизни на ранней Земле.

"Изучая органические молекулы с Бенну, мы получаем представление о том, какие типы молекул могли стать основой жизни на ранней Земле. Мы не найдём саму жизнь, но мы исследуем строительные блоки, из которых в конечном итоге могла развиться жизнь", — говорит Мишель Томпсон.

Астероиды — капсулы времени

В отличие от Земли, где миллиарды лет геологических и биологических процессов изменили исходные материалы, астероиды сохранили их в первозданном виде. Они — настоящие капсулы времени, которые помогают нам заглянуть в далёкое прошлое нашей Солнечной системы.