NASA доставила на Землю астероидную пыль — открытия ошеломили даже исследователей

Учёные сделали поразительное открытие: образцы с околоземного астероида Бенну содержат не только органические материалы и следы льда, но и частицы звёздной пыли, возраст которой превышает возраст нашей Солнечной системы. К такому выводу пришли исследователи после изучения материалов, доставленных на Землю в 2023 году миссией NASA OSIRIS-REx.

Эти находки позволяют лучше понять, какие процессы происходили во Вселенной ещё до рождения нашей планетной системы 4,6 миллиарда лет назад.

Древний хаос и столкновения

Первая статья, опубликованная в Nature Astronomy, описывает сложное прошлое Бенну. Учёные пришли к выводу, что его предок был разрушен после мощного удара с другим небесным телом.

"Все эти компоненты были перенесены на большие расстояния в регион, где сформировался родительский астероид Бенну", — заявил планетолог Энн Нгуен, NASA.

Исследования изотопов показали, что тело включало в себя материалы как из внутренних областей Солнечной системы, так и из межзвёздного пространства. Вероятно, родительский астероид сформировался за пределами орбит Юпитера и Сатурна, а затем был разрушен и вновь собран из обломков.

"Мы полагаем, что это родительское тело столкнулось с падающим астероидом и разлетелось на части", — заявила доцент Джессика Барнс из Университета Аризоны.

Бенну и Рюгу: небесные братья?

Во втором исследовании, опубликованном в Nature Geoscience, Бенну сравнивается с астероидом Рюгу, образцы которого собрала японская миссия "Хаябуса-2". Учёные считают, что оба тела возникли в отдалённой части ранней Солнечной системы, но эволюция их шла по-разному.

Особое внимание исследователи уделили взаимодействию с водой.

"Астероид-родитель Бенну накопил лёд и пыль. В конце концов, этот лёд растаял, и жидкость вступила в реакцию с пылью, образовав минералы, содержащие воду", — заявил профессор Том Зега из Университета Аризоны.

Именно поэтому большая часть образцов Бенну состоит из гидратированных минералов — вещества, которые когда-то контактировали с водой.

Следы микрометеоритов и солнечного ветра

Третья статья, также опубликованная в Nature Geoscience, раскрывает ещё одну деталь истории Бенну: миллиарды лет его поверхность подвергалась бомбардировке микрометеоритами и воздействию солнечного ветра. На образцах нашли крошечные кратеры и следы ударного плавления пород.

"Выветривание поверхности Бенну происходит гораздо быстрее, чем принято считать, и, по-видимому, доминирует механизм ударного расплавления", — заявил планетолог Линдси Келлер, NASA.

Исследователи отмечают, что хотя сам Бенну непригоден для жизни, его химический состав помогает понять, каким образом могла зародиться жизнь на Земле.

"Астероиды — это реликты ранней Солнечной системы. Они словно капсулы времени", — отметил доцент Мишель Томпсон, Университет Пердью.

Таким образом, Бенну становится не просто объектом изучения, а настоящим проводником в прошлое Вселенной, открывающим новые страницы космической истории.