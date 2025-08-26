Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Гигантская комета летит к Земле
Гигантская комета летит к Земле
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:16

NASA доставила на Землю астероидную пыль — открытия ошеломили даже исследователей

NASA: поверхность астероида Бенну миллиарды лет подвергалась бомбардировке микрометеоритов

Учёные сделали поразительное открытие: образцы с околоземного астероида Бенну содержат не только органические материалы и следы льда, но и частицы звёздной пыли, возраст которой превышает возраст нашей Солнечной системы. К такому выводу пришли исследователи после изучения материалов, доставленных на Землю в 2023 году миссией NASA OSIRIS-REx.

Эти находки позволяют лучше понять, какие процессы происходили во Вселенной ещё до рождения нашей планетной системы 4,6 миллиарда лет назад.

Древний хаос и столкновения

Первая статья, опубликованная в Nature Astronomy, описывает сложное прошлое Бенну. Учёные пришли к выводу, что его предок был разрушен после мощного удара с другим небесным телом.

"Все эти компоненты были перенесены на большие расстояния в регион, где сформировался родительский астероид Бенну", — заявил планетолог Энн Нгуен, NASA.

Исследования изотопов показали, что тело включало в себя материалы как из внутренних областей Солнечной системы, так и из межзвёздного пространства. Вероятно, родительский астероид сформировался за пределами орбит Юпитера и Сатурна, а затем был разрушен и вновь собран из обломков.

"Мы полагаем, что это родительское тело столкнулось с падающим астероидом и разлетелось на части", — заявила доцент Джессика Барнс из Университета Аризоны.

Бенну и Рюгу: небесные братья?

Во втором исследовании, опубликованном в Nature Geoscience, Бенну сравнивается с астероидом Рюгу, образцы которого собрала японская миссия "Хаябуса-2". Учёные считают, что оба тела возникли в отдалённой части ранней Солнечной системы, но эволюция их шла по-разному.

Особое внимание исследователи уделили взаимодействию с водой.

"Астероид-родитель Бенну накопил лёд и пыль. В конце концов, этот лёд растаял, и жидкость вступила в реакцию с пылью, образовав минералы, содержащие воду", — заявил профессор Том Зега из Университета Аризоны.

Именно поэтому большая часть образцов Бенну состоит из гидратированных минералов — вещества, которые когда-то контактировали с водой.

Следы микрометеоритов и солнечного ветра

Третья статья, также опубликованная в Nature Geoscience, раскрывает ещё одну деталь истории Бенну: миллиарды лет его поверхность подвергалась бомбардировке микрометеоритами и воздействию солнечного ветра. На образцах нашли крошечные кратеры и следы ударного плавления пород.

"Выветривание поверхности Бенну происходит гораздо быстрее, чем принято считать, и, по-видимому, доминирует механизм ударного расплавления", — заявил планетолог Линдси Келлер, NASA.

Исследователи отмечают, что хотя сам Бенну непригоден для жизни, его химический состав помогает понять, каким образом могла зародиться жизнь на Земле.

"Астероиды — это реликты ранней Солнечной системы. Они словно капсулы времени", — отметил доцент Мишель Томпсон, Университет Пердью.

Таким образом, Бенну становится не просто объектом изучения, а настоящим проводником в прошлое Вселенной, открывающим новые страницы космической истории.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ученые выяснили, как нейропластичность мозга способствует улучшению памяти у пожилых людей вчера в 20:04

Пожилые, но не усталые: как возраст может быть новым началом для мозга

Новые исследования показывают, что некоторые области мозга могут укрепляться с возрастом, что ставит под сомнение традиционные представления о старении. Узнайте, как нейропластичность помогает сохранить функции мозга!

Читать полностью » Инновации в тормозных колодках: томские ученые представили прочный композит вчера в 19:58

Опасность на рельсах: как износостойкость тормозов влияет на безопасность пассажиров

Группа ученых из СО РАН разработала уникальный композиционный материал для тормозных колодок, который в семь раз превосходит мировые аналоги по стойкости к износу.

Читать полностью » Учёные изучают марсианский камень, который может изменить представление о геологии планеты вчера в 19:45

Марсианская летопись: каменный шлем рассказал о планете больше, чем годы исследований

Узнайте о загадочном камне в форме шлема, найденном марсоходом NASA Perseverance, и его значении для изучения геологии Красной планеты.

Читать полностью » Исследование РАН: как мозг фильтрует информацию для запоминания вчера в 18:52

Как использовать силу памяти для успешного обучения: секреты, о которых никто не говорит

Учёные выяснили, почему мозг лучше запоминает важные уроки, а не повседневные мелочи. Исследование раскрывает механизмы обучения через причинно-следственные связи.

Читать полностью » Астрономы обнаружили неизвестный объект на геосинхронной орбите Земли вчера в 18:43

Охота за призраками: в тени Земли нашли объект, которого не должно быть

Учёные ищут следы внеземных технологий в тени Земли. Новый метод позволяет отфильтровать помехи от спутников и обнаружить аномальные объекты. Одна загадка уже найдена.

Читать полностью » Геологи обнаружили подводные холмы в Северном море, изменяющие представления о стратиграфии вчера в 17:39

Парадокс подводной геологии: почему старые слои оказываются на поверхности

Учёные обнаружили на дне Северного моря сотни гигантских песчаных холмов, которые переворачивают представления о геологии. Как они образовались и что это меняет?

Читать полностью » Как физическая активность влияет на сон: рекомендации на основе научных данных вчера в 17:33

Бессонница отступает: как древние практики побеждают современную терапию

Устали от бессонницы? Узнайте, как йога и тай-чи могут значительно улучшить качество вашего сна и помочь избавиться от тревожности.

Читать полностью » Ученые выявили влияние смога на здоровье жителей крупных городов вчера в 16:36

Мы ошибались: что, если главный защитник от глобального потепления всегда был у нас под носом

Как борьба за чистый воздух может усугубить глобальное потепление? Узнайте, какие неожиданные последствия имеют аэрозоли и что с этим делать.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Дерматолог Кузнецов: удалять мозоли самостоятельно опасно для здоровья
Авто и мото

Автоэксперт Алексей Тузов назвал слабые места китайских автомобилей
Спорт и фитнес

Учёные Mayo Clinic назвали расход калорий при 100 отжиманиях
Культура и шоу-бизнес

Песня Radiohead Let Down впервые вошла в Billboard Hot 100 благодаря TikTok
Еда

Как приготовить свинину с ананасами: пошаговая инструкция от кулинарного эксперта
Туризм

В Биг-Суре находится уникальный пурпурный пляж Пфайффер
Питомцы

Доктор Николетта Серети: по тону лая можно определить состояние собаки
Авто и мото

Orbis Electric показала в США аксиальный электродвигатель HaloDrive с плотностью 100 Нм/кг
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru