Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Яркий астероид
Яркий астероид
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:28

Космическая сенсация: астероид Рюгу изменил представление о происхождении воды

Анализ образцов астероида Рюгу выявил следы водной активности спустя миллиард лет

Небольшие осколки космических тел способны хранить в себе целые главы истории Солнечной системы. Так произошло с образцами астероида Рюгу, доставленными японской миссией "Хаябуса-2". Их анализ показал: вода протекала внутри этого углеродистого астероида не только на ранних стадиях его формирования, как считалось раньше, но и более миллиарда лет спустя. Это открытие переворачивает прежние представления об "истории воды" в космосе и её роли в эволюции планет.

Почему это важно

Астероиды — своеобразные "капсулы времени". В отличие от Земли или Марса, они не подверглись масштабным геологическим процессам и сохранили состав первичных строительных блоков планет. Изучение Рюгу помогает понять, как формировалась Солнечная система и каким образом вода попала на Землю.

Что показал анализ

  • Учёные применили метод датирования по изотопам лютеция и гафния (¹⁷⁶Lu → ¹⁷⁶Hf).

  • Соотношение этих элементов оказалось неожиданным: лютеция было меньше, чем ожидалось.

  • Это объяснили поздним воздействием жидкости: вода вымывала лютеций, проходя через породы астероида.

Таким образом, астероид сохранял лёд в недрах очень долго. Вероятно, удар по его "родительскому телу" растопил ледяные слои и создал каналы, по которым текла вода.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что астероиды подвергались водным процессам только в первые миллионы лет.
    Последствие: недооценка длительной роли астероидов в переносе воды.
    Альтернатива: признание, что вода могла сохраняться и циркулировать внутри астероидов миллиарды лет.

А что если…

  • А если подобные процессы происходили и в других углеродистых астероидах? Это значит, что "поставка" воды на Землю могла продолжаться дольше и быть более масштабной, чем предполагалось.

  • А если такие тела сохраняли не только воду, но и органику? Тогда их роль в зарождении жизни на Земле становится ещё более значимой.

Плюсы и минусы гипотезы

Плюсы Минусы
Объясняет долгосрочное присутствие воды Требует подтверждения на других астероидах
Поддерживается изотопными данными Основано на анализе ограниченного числа образцов
Уточняет сценарий доставки воды на Землю Нужны новые образцы для окончательных выводов

FAQ

Почему именно Рюгу стал объектом интереса?
Это астероид класса C, богатый углеродом, органикой и водосодержащими минералами.

Как брали пробы?
"Хаябуса-2" совершил посадку, собрал частицы с поверхности и из-под неё, затем доставил их на Землю.

Чем уникально новое исследование?
Оно впервые показало длительную активность воды спустя миллиарды лет после формирования Солнечной системы.

Мифы и правда

  • Миф: астероиды сухие и мёртвые.
    Правда: многие из них хранят лёд и продукты взаимодействия с водой.

  • Миф: Земля получила воду только от комет.
    Правда: углеродистые астероиды внесли не меньший вклад.

  • Миф: маленькие образцы не могут дать важной информации.
    Правда: даже микроскопические фрагменты содержат уникальные данные.

3 интересных факта

  1. До 50% объёма Рюгу составляют пустоты — это "рыхлый" астероид.

  2. Первые данные миссии указывали на его сухость, но образцы доказали обратное.

  3. Похожие исследования планируют провести с материалами астероида Бенну (миссия NASA OSIRIS-REx).

Исторический контекст

Миссия "Хаябуса-2" стала второй успешной операцией по доставке грунта с астероида (первая — "Хаябуса" в 2010 году). Японские исследователи открыли новую страницу в понимании эволюции воды в Солнечной системе. Сравнение образцов Рюгу и Бенну поможет уточнить картину происхождения воды и органики на Земле — а значит, и истоки самой жизни.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Исследование Nature Neuroscience: стимуляция нейронов вызывает иллюзии без стимула сегодня в 8:40

Мы живём в мультфильме памяти: новые данные показали, как мозг дорисовывает реальность

Учёные выяснили, как мозг достраивает образы при нехватке информации. Эксперимент с лазером показал: иллюзии формируются прямо в нейронах.

Читать полностью » Исследование в PLOS Biology: с 1500 года исчезло лишь 102 рода животных и растений сегодня в 7:40

Природа берёт реванш: охранные программы замедлили исчезновение животных и растений

Учёные развеяли миф о "шестом массовом вымирании". Новые данные показывают: темпы исчезновения родов снижаются, а не растут.

Читать полностью » Палеонтологи США связали органику в породах палеогена с исчезновением травоядных динозавров сегодня в 6:40

Метеорит ударил, но добил не он: что случилось с Землёй после ухода травоядных гигантов

Исчезновение динозавров изменило не только жизнь на Земле, но и геологию. Как травоядные гиганты формировали реки и почвы, а их исчезновение привело к новым экосистемам.

Читать полностью » Учёные Калифорнийского университета подсчитали ежедневное потребление алкоголя шимпанзе сегодня в 5:40

Обезьяны на вечеринке без бокалов: сколько вина ежедневно "выпивают" шимпанзе в джунглях

Шимпанзе ежедневно получают дозу алкоголя, эквивалентную бокалу вина. Учёные уверены: человеческая тяга к спиртному уходит в далёкое прошлое.

Читать полностью » Массачусетский университет сообщил о высокой вероятности взрыва черной дыры в ближайшие 10 лет сегодня в 4:47

Взрыв черной дыры может случиться уже в этом десятилетии: вероятность 90%

Ученые заявили о 90% вероятности взрыва черной дыры в ближайшее десятилетие. Почему это событие станет историческим и что мы можем увидеть?

Читать полностью » Current Biology: у муравьёв обнаружен уникальный механизм защиты генов запаха сегодня в 3:16

Невидимый барьер внутри мозга: как муравьи избегают хаоса в запахах

Учёные раскрыли тайну, как муравьи поддерживают сверхточное обоняние, позволяющее им ориентироваться и выживать в сложном мире запахов.

Читать полностью » MBARI: у побережья Калифорнии описаны три новых вида рыб-улиток сегодня в 2:16

Рыбы с лицами загадок: в Тихом океане нашли виды, которых не было в каталогах

Ученые нашли в Тихом океане три ранее неизвестных вида глубоководных рыб. Их необычные черты и условия жизни переворачивают представление о биоразнообразии.

Читать полностью » Журналист Ной Смит: общий рост рабочих мест сохраняется несмотря на ИИ сегодня в 1:27

Машины против молодежи: почему ИИ помогает старшим программистам, а не начинающим

ИИ постепенно меняет правила игры на рынке труда, и особенно остро это чувствуют молодые специалисты. Но действительно ли ситуация так однозначна?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

В России в 2025 году Honda XR-V, Kia Soul и Nissan Qashqai не подорожают из-за утильсбора
Дом

Белый уксус помогает избавиться от разводов на посуде в ПММ
Туризм

Сервисы бронирования предлагают бесплатные ночи и скидки при раннем заказе
Красота и здоровье

Нутрициолог: усталость и бледность кожи могут указывать на дефицит железа
Наука

Homo habilis не был охотником, а являлся добычей хищников
Питомцы

Стерилизация продлевает жизнь домашних питомцев на 1,5–2 года
Культура и шоу-бизнес

Сериал с Джессикой Честейн "The Savant" отложен на Apple TV+ — новая дата неизвестна
Красота и здоровье

Учёные: гвоздика показала самый высокий антиоксидантный рейтинг ORAC
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet