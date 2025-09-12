Астероид, который бросил вызов науке — вода, дольше жившая в космосе, чем думали

Представьте: крошечный образец с астероида Рюгу весом всего 80 миллиграммов переворачивает наши представления о ранней Солнечной системе. Исследователи обнаружили, что жидкая вода текла в его недрах гораздо дольше, чем считалось возможным. Это открытие бросает вызов устоявшимся теориям. Давайте разберёмся, почему это важно.

История Рюгу: от ледяной протопланеты к водному миру

Рюгу — это осколок древнего "планетезималя", сформировавшегося около 4,565 миллиарда лет назад на окраинах Солнечной системы. Изначально это была замерзшая протопланета из льда и пыли, но примерно через миллиард лет после образования она растаяла.

Как это произошло? Вероятно, из-за столкновения: удар расколол планетезималь, нагрел её, и погребённый лёд превратился в жидкость. В результате появились потоки воды внутри породы.

"Это был настоящий сюрприз!" — говорит геохимик Цуёси Иидзука из Токийского университета.

Ученые обнаружили, что на Рюгу сохранились первоначальные следы активности воды, свидетельствующие о том, что жидкости перемещались через его породы гораздо позже, чем мы ожидали.

Вода на Рюгу: дольше, чем ожидалось

Результаты исследования показывают, что на астероиде-родителе Рюгу жидкая вода существовала удивительно долго — она не испарялась, не дегазировалась и не реагировала с минералами.

Сегодня Рюгу полностью высох, но его химический состав хранит следы прошлого. Химическая летопись основана на радиоактивном распаде лютеция-176 (176Lu) до гафния-176 (176Hf). Соотношение этих элементов в образцах с Рюгу отличается от земных метеоритов.

"Это означало, что нам пришлось тщательно исключить другие возможные объяснения, и в конечном итоге мы пришли к выводу, что система Lu-Hf была нарушена поздним потоком жидкости", — говорит Иидзука.

Что это значит для Земли и Солнечной системы?

Если Рюгу действительно сохранял воду так долго, это может объяснить, почему астероиды доставили на Землю гораздо больше воды, чем предполагали модели. Ранняя Солнечная система страдала от дефицита влаги, и гипотеза о водном происхождении Земли от астероидов казалась под угрозой.

"Идея о том, что объекты, подобные Рюгу, так долго удерживались на льду, поразительна", — говорит Иидзука.

Это говорит о том, что строительные блоки Земли были гораздо более влажными, чем мы себе представляли. Это заставляет нас переосмыслить начальные условия водной системы нашей планеты.

Рюгу — не единственный такой астероид. Подобные открытия могут перевернуть наше понимание того, как вода взаимодействует с каменистыми объектами без атмосферы.

Возможные последствия столкновений

Столкновение могло разорвать протопланету, как воздушный шар с водой, и разбросать водные астероиды по внутренней Солнечной системе. Каменистые тела, столкнувшиеся с молодой Землёй, могли принести в 2-3 раза больше воды, чем считалось.

Гипотеза астероидного происхождения Земли, в конце концов, может иметь право на существование. Рюгу может оказаться недостающим ключом к разгадке.