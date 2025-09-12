Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Яркий астероид
Яркий астероид
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 23:27

Астероид, который бросил вызов науке — вода, дольше жившая в космосе, чем думали

Астероид Рюгу хранит следы воды, утверждает JAXA

Представьте: крошечный образец с астероида Рюгу весом всего 80 миллиграммов переворачивает наши представления о ранней Солнечной системе. Исследователи обнаружили, что жидкая вода текла в его недрах гораздо дольше, чем считалось возможным. Это открытие бросает вызов устоявшимся теориям. Давайте разберёмся, почему это важно.

История Рюгу: от ледяной протопланеты к водному миру

Рюгу — это осколок древнего "планетезималя", сформировавшегося около 4,565 миллиарда лет назад на окраинах Солнечной системы. Изначально это была замерзшая протопланета из льда и пыли, но примерно через миллиард лет после образования она растаяла.

Как это произошло? Вероятно, из-за столкновения: удар расколол планетезималь, нагрел её, и погребённый лёд превратился в жидкость. В результате появились потоки воды внутри породы.

"Это был настоящий сюрприз!" — говорит геохимик Цуёси Иидзука из Токийского университета.

Ученые обнаружили, что на Рюгу сохранились первоначальные следы активности воды, свидетельствующие о том, что жидкости перемещались через его породы гораздо позже, чем мы ожидали.

Вода на Рюгу: дольше, чем ожидалось

Результаты исследования показывают, что на астероиде-родителе Рюгу жидкая вода существовала удивительно долго — она не испарялась, не дегазировалась и не реагировала с минералами.

Сегодня Рюгу полностью высох, но его химический состав хранит следы прошлого. Химическая летопись основана на радиоактивном распаде лютеция-176 (176Lu) до гафния-176 (176Hf). Соотношение этих элементов в образцах с Рюгу отличается от земных метеоритов.

"Это означало, что нам пришлось тщательно исключить другие возможные объяснения, и в конечном итоге мы пришли к выводу, что система Lu-Hf была нарушена поздним потоком жидкости", — говорит Иидзука.

Что это значит для Земли и Солнечной системы?

Если Рюгу действительно сохранял воду так долго, это может объяснить, почему астероиды доставили на Землю гораздо больше воды, чем предполагали модели. Ранняя Солнечная система страдала от дефицита влаги, и гипотеза о водном происхождении Земли от астероидов казалась под угрозой.

"Идея о том, что объекты, подобные Рюгу, так долго удерживались на льду, поразительна", — говорит Иидзука.

Это говорит о том, что строительные блоки Земли были гораздо более влажными, чем мы себе представляли. Это заставляет нас переосмыслить начальные условия водной системы нашей планеты.

Рюгу — не единственный такой астероид. Подобные открытия могут перевернуть наше понимание того, как вода взаимодействует с каменистыми объектами без атмосферы.

Возможные последствия столкновений

Столкновение могло разорвать протопланету, как воздушный шар с водой, и разбросать водные астероиды по внутренней Солнечной системе. Каменистые тела, столкнувшиеся с молодой Землёй, могли принести в 2-3 раза больше воды, чем считалось.

Гипотеза астероидного происхождения Земли, в конце концов, может иметь право на существование. Рюгу может оказаться недостающим ключом к разгадке.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Археологи нашли украшения неандертальцев из птичьих когтей в пещере Рамандил сегодня в 19:05

От мамонтов к орланам: неандертальцы оказались мастерами украшений, а не только мясниками

Неандертальцы охотились на птиц и делали украшения из когтей? Новая находка в пещере Рамандил раскрывает секреты их жизни. Археология, неандертальцы, птицы.

Читать полностью » Анализ костей подтвердил исчезновение серых китов в Средневековье сегодня в 18:58

Охотники за китами выиграли битву за океан, но проиграли будущее — ирония Средневековья

Новое исследование показывает, что серые киты исчезли у европейских берегов в Средневековье, а не в XVIII веке, как считалось ранее. Это открытие меняет взгляды на влияние охоты и климата.

Читать полностью » Учёные обнаружили табак в зубном камне древних жителей Чили 6000 лет назад сегодня в 18:02

Угроза в зубном камне: табак жевали в Чили 6000 лет назад — предупреждение для нашего поколения

Учёные нашли доказательства употребления табака на севере Чили более 6000 лет назад. Исследование зубного камня раскрывает, как древние люди жевали листья табака без курительных приспособлений.

Читать полностью » NASA предлагает подготовить зонд для изучения межзвездных объектов сегодня в 17:47

Зонд против хаоса: спасение от межзвездного хаоса в один шаг

Астрономы в шоке от упущенных шансов с межзвездными гостями вроде Оумуамуа и Борисова. Предлагают заранее построить зонд для 3I/ATLAS и будущих объектов. Что скрывают эти пришельцы из космоса?

Читать полностью » Учёные обнаруживают признаки жизни на Венере без воды сегодня в 17:20

Жизнь в кислоте: почему Венера может стать новым домом для организмов

Могут ли планеты вроде Венеры скрывать жизнь без воды? Эксперимент с кислотой и органикой раскрывает неожиданную альтернативу растворителю. Учёные расширяют границы обитаемой зоны.

Читать полностью » Ученые опровергают связь темной материи с первичными черными дырами сегодня в 16:35

Темная материя: простой инсайт, чтобы опередить всех в понимании черных дыр

Астрономы пытаются развеять миф о темной материи из черных дыр, но их аргументы полны пробелов. Что ждет Вселенную: частицы или дыры?

Читать полностью » Астрономы обнаружили межзвездную комету 3I/ATLAS с рекордной скоростью 58 км/с сегодня в 16:18

Комета 3I/ATLAS: медленный старт, но скорость, как у молнии — парадокс Вселенной

Загадочная комета 3I/ATLAS мчится в 58 км/с — вдвое быстрее предшественников. Почему её скорость не объяснить? Анализ траектории раскрывает тайны, но главный секрет остаётся.

Читать полностью » Уникальные дьявольские яйца Намиба: геологи в замешательстве от происхождения сегодня в 15:42

Жизнь вопреки: как уникальные существа выживают в экстремальных условиях Намиба

Узнайте о тайнах пустыни Намиб: загадочные полосы, каменные образования, редкие атмосферные явления и уникальные формы жизни. Как сохранить это чудо природы?

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Том Холланд пошутил о частой замене костюма Человека-паука на съёмках
Авто и мото

Доверенности на грузоперевозки требуют указания маршрута — Минтранс РФ
Наука

Семена одуванчика реагируют на ветер: биологи объясняют механизм
Спорт и фитнес

Невролог Джеффри Дурмер: лёгкая тренировка после недосыпа помогает восстановить сон
Красота и здоровье

Врач Яно предупредил гипертоников об опасности сладких напитков, кофе и энергетиков
Красота и здоровье

Дерматолог Видж: выдавливание прыщей в треугольнике смерти может привести к инфекции мозга
Еда

Греческий йогурт с нутом и овощами подходит для быстрого обеда — диетологи
Садоводство

Дачникам напомнили о правилах хранения инструментов осенью
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet