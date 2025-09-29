Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Четыре астероида пролетят мимо Земли — один из них опасен для городов
© https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DART_collision-2.jpg by NASA/Johns Hopkins APL
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 19:32

Учёные разгадали тайну космических странников: астероиды оказались родственниками

Астероиды разных типов оказались осколками общих протопланет

Астероиды — это не просто каменные глыбы, хаотично блуждающие по Солнечной системе. Они — настоящие капсулы времени, сохранившие память о тех эпохах, когда только зарождались планеты. Новое исследование показало удивительное: два совершенно разных типа астероидов могут иметь общее происхождение.

Команда под руководством Джо Масьеро из Калифорнийского технологического института выявила связь между металлическими астероидами типа М и каменистыми астероидами типа К. Несмотря на разный состав, на их поверхности найден одинаковый редкий минерал — троилит. Это открытие способно переписать наши представления о том, как формировались и разрушались древние небесные тела.

Как классифицируют астероиды

Учёные делят астероиды на группы по тому, как они отражают солнечный свет.

  • Тип M - богатые металлами, блестят, как полированные зеркала.

  • Тип K - состоят из силикатов, тех же минералов, что и земная кора.

  • Тип C - углеродистые, самые тёмные и многочисленные.

Казалось бы, M и K — полные противоположности. Но именно их объединяет неожиданный "отпечаток пальца" — тонкий слой троилита, соединения серы и железа.

"Троилит очень редок, поэтому мы можем использовать его как своего рода "отпечаток пальца", связывающий эти два разных типа объектов друг с другом", — объясняет Джо Масьеро.

Сравнение астероидов

Характеристика Тип M Тип K
Состав Металлическое ядро Каменистые силикаты
Внешний вид Яркие, блестящие Тусклые, серо-оранжевые
Происхождение Фрагменты ядер протопланет Фрагменты мантии
Поверхность Покрыта троилитом Покрыта троилитом
Аналогия Сердцевина планеты Оболочка планеты

Как нашли "связующую нить"

Обычные методы анализа — по цвету или яркости — не показывали сходства. Тогда учёные использовали измерение поляризации света с помощью прибора WIRC+Pol в Паломарской обсерватории.

Как и Луна, астероиды проходят фазы, и в разные моменты они освещаются по-разному. Именно в этих условиях проявляются характерные поляризационные "подписи" минералов. Результат удивил: и у металлических, и у каменистых астероидов оказалось одинаковое покрытие троилитовой пылью.

Драма происхождения

Учёные предполагают, что оба типа астероидов были частями древних протопланет. Эти тела имели металлические ядра и каменные мантии — как уменьшенные копии Земли. В результате мощных столкновений они раскололись, и их обломки разлетелись по орбитам.

Металлические астероиды сохранили ядра, каменистые — внешние оболочки, а слой троилита, возможно, покрывал исходное тело ещё до разрушения. Либо он образовал облако пыли, осевшее на все осколки после катастрофы.

Советы шаг за шагом: как исследуют астероиды

  1. Наблюдают объекты с Земли с помощью телескопов.

  2. Измеряют отражённый и поляризованный свет.

  3. Сравнивают полученные спектры с известными минералами.

  4. Строят компьютерные модели происхождения.

  5. Проверяют гипотезы с помощью миссий (например, OSIRIS-REx, Hayabusa2).

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что разные типы астероидов не связаны.

  • Последствие: фрагментарное понимание истории Солнечной системы.

  • Альтернатива: искать общие признаки, как в случае с троилитом.

  • Ошибка: анализировать только цвет и яркость.

  • Последствие: пропуск важных деталей состава.

  • Альтернатива: использовать поляриметрию и спектроскопию.

  • Ошибка: игнорировать редкие минералы.

  • Последствие: потеря ключа к происхождению.

  • Альтернатива: рассматривать такие находки как "подписи" предков.

А что если…

…мы сможем восстановить родословную всех астероидов? Это позволит воссоздать историю формирования протопланет, понять, как рождались планеты и как формировались условия для жизни.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Новая связь между типами астероидов Требуются дополнительные подтверждения
Подтверждение гипотезы о разрушении протопланет Данные получены только с Земли
Возможность пересмотреть классификацию Ограниченность наблюдений
Углубление знаний о ранней Солнечной системе Нужны миссии за образцами

FAQ

Что такое троилит?
Это редкий минерал — сульфид железа, встречающийся в метеоритах и на Луне.

Почему он важен?
Его наличие на разных астероидах указывает на общий источник происхождения.

Можно ли проверить гипотезу миссиями?
Да, для этого нужны экспедиции за образцами астероидов разных типов.

Мифы и правда

  • Миф: астероиды — хаотичные камни без истории.

  • Правда: они — осколки древних протопланет.

  • Миф: разные типы астероидов не связаны.

  • Правда: у них могут быть общие "родители".

  • Миф: Земля хранит все следы своей истории.

  • Правда: геологические процессы стерли их, а астероиды сохранили.

Три интересных факта

  1. Троилит впервые описан в XVIII веке и назван в честь астронома Доменико Троили.

  2. Некоторые металлические астероиды могут содержать никель и платину в промышленных количествах.

  3. Поляриметрия позволяет "снимать отпечатки" минералов на расстоянии миллионов километров.

Исторический контекст

Изучение астероидов началось в XIX веке с открытия Цереры. Долгое время их считали просто "неудавшейся планетой". Лишь в XX веке стало ясно, что это уникальные свидетели ранней Солнечной системы. Современные методы спектроскопии и поляризации позволили заглянуть в их прошлое глубже, чем когда-либо.

Открытие связи между металлическими и каменистыми астероидами через троилит — очередной шаг к пониманию того, как хаос столкновений миллиарды лет назад сформировал нынешний облик нашей планетной системы.

