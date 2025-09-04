Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Луна, удар астероида
Луна, удар астероида
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:45

Земля избежала столкновения: астероид размером с автобус промчался мимо — что это значит

Астероид 2025 QV5 сегодня приблизится к Земле: ученые раскрыли важные детали

Сегодняшний вечер подарит астрономам и просто любителям космоса необычное зрелище: мимо Земли пролетит астероид, получивший обозначение 2025 QV5. Несмотря на то, что подобные события звучат пугающе, поводов для беспокойства нет — небесный камень минует нашу планету на безопасном расстоянии.

Размеры и траектория полёта

Астероид имеет диаметр около 35 футов, то есть примерно десять метров — сопоставим с размерами небольшого автобуса. По космическим меркам это весьма скромный объект. Его траектория рассчитана с высокой точностью: он пройдёт более чем в 500 тысячах километров от Земли. Для сравнения — Луна находится почти в два раза ближе.

Подобная дистанция считается абсолютно безопасной, и учёные уверяют, что никаких угроз столкновения нет. Более того, такие пролёты дают специалистам редкую возможность наблюдать небесные тела, не прибегая к сложным космическим миссиям.

Почему он не считается опасным

Существует официальная классификация NASA, по которой астероиды делятся на обычные и потенциально опасные. Опасными считаются те, что превышают 140 метров в диаметре и способны пересекать орбиту Земли на небольшом расстоянии.

2025 QV5 слишком мал, чтобы попасть в эту категорию. Даже если бы подобный объект вошёл в атмосферу, то большая часть его просто сгорела бы, оставив лишь яркий след на небе. Подобные явления мы знаем как "огненные шары" или болиды.

Интерес астрономов

Учёные уже планируют дальнейшие наблюдения за этим астероидом. В ближайшие годы он снова пролетит вблизи Земли — в 2026 и 2027 годах. Это открывает возможность для более подробного изучения его состава и особенностей орбиты.

Подобные исследования помогают лучше понять, как формировалась наша Солнечная система. Ведь каждый такой камень — это своеобразная капсула времени, сохранившая следы древних процессов.

Астероиды и наша безопасность

В последние десятилетия внимание к астероидам возросло. NASA и Европейское космическое агентство активно работают над проектами по защите Земли от потенциальных угроз. Так, в 2022 году миссия DART успешно изменила траекторию астероида Диморфос с помощью управляемого удара.

Подобные эксперименты доказывают, что у человечества уже есть практические инструменты для предотвращения возможных катастроф в будущем. Поэтому изучение даже небольших астероидов имеет значение — каждый такой объект становится частью общей системы безопасности.

Три интересных факта

  1. Самый крупный астероид, сблизившийся с Землёй в 2020 году, имел диаметр более 2 километров — он прошёл на расстоянии в 6 миллионов километров.
  2. Астероиды бывают не только каменными: некоторые состоят в основном из металлов, таких как железо и никель.
  3. В атмосфере Земли ежедневно сгорают тысячи мелких астероидов и метеоритов — мы просто не замечаем их из-за размеров.

