Яркий астероид
Наука
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:26

Гигантский астероид размером с небоскрёб промчался мимо Земли — но это только начало

Астероид 2025 FA22 размером с небоскрёб пролетел мимо Земли — данные ESA

Гигантские астероиды всегда будоражат воображение человечества. Каждый раз, когда учёные фиксируют приближение подобных космических объектов, общество замирает в ожидании: а вдруг случится катастрофа? Очередной повод для волнений появился этой осенью, когда вблизи Земли прошёл астероид 2025 FA22. Его размеры сопоставимы с высотным небоскрёбом, а скорость движения поражает воображение. Несмотря на масштаб и угрозы, исследователи заверили: непосредственной опасности для нашей планеты сейчас нет. Но сам факт пролёта стал важным событием для науки и общества.

Что известно об астероиде 2025 FA22

Астероид был обнаружен весной 2025 года с помощью специализированного телескопа на Гавайях. Спустя короткое время его внесли в перечень потенциально опасных объектов. По оценкам специалистов, диаметр небесного тела составляет от 130 до 290 метров. При таких размерах оно способно при столкновении стереть с лица земли целый мегаполис.

Скорость движения 2025 FA22 превышает 38 тысяч километров в час. При этом его траектория прошла на безопасном расстоянии. В следующий раз объект приблизится к Земле только в 2089 году, а затем — в 2173-м.

"Столкновения такого масштаба редки, но последствия будут катастрофическими", — заявили исследователи ЕКА.

Именно поэтому пролет 2025 FA22 стал ценной возможностью для изучения подобных объектов вблизи.

Сравнение: астероид и городские небоскрёбы

Объект Высота/размер Сравнение
Астероид 2025 FA22 130-290 м Высотное здание или мост
Empire State Building 381 м Выше максимальной оценки размера астероида
Москва-Сити (средняя башня) 200-250 м Сопоставимо с астероидом
Пирамида Хеопса 146 м Немного ниже минимальной оценки

Сравнение с архитектурными шедеврами помогает представить, насколько внушителен этот космический объект.

Как действуют учёные

Чтобы отслеживать угрозы из космоса, NASA и ESA используют сеть наземных телескопов и автоматизированные системы. Одна из них — Asteroid Watch. Она фиксирует все небесные тела, приближающиеся к Земле ближе чем на 7,5 миллионов километров.

Для анализа данных применяются алгоритмы, которые моделируют траектории движения на десятки и даже сотни лет вперёд. Если расчёты показывают возможность столкновения, объект вносят в список риска.

Советы шаг за шагом: как наблюдать за астероидами

  1. Найдите время пролёта объекта по прогнозу NASA или ESA.

  2. Используйте мощный телескоп или качественные бинокли.

  3. Выберите место вдали от городских огней — подойдёт дача или поле.

  4. Настройте оптику на участок неба, указанный в прогнозах.

  5. Фиксируйте наблюдения с помощью фотоаппарата с длинной выдержкой.

Для любителей астрономии такие события становятся настоящим праздником.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: наблюдать без оптики.

  • Последствие: объект будет неразличим.

  • Альтернатива: использовать хотя бы полупрофессиональные бинокли.

  • Ошибка: следить за объектом в городе.

  • Последствие: световое загрязнение мешает.

  • Альтернатива: выехать за пределы населённых пунктов.

  • Ошибка: доверять непроверенным прогнозам в интернете.

  • Последствие: потеря времени и разочарование.

  • Альтернатива: использовать сайты NASA и ESA.

А что если астероид всё же столкнётся с Землёй?

При размере в сотни метров последствия были бы разрушительными. В зоне падения образовался бы гигантский кратер, удар вызвал бы пожары и цунами. По масштабам разрушений катастрофа сопоставима с событиями, которые могли привести к вымиранию динозавров. Именно поэтому планетологи разрабатывают проекты отклонения небесных тел с опасной траектории.

Плюсы и минусы изучения астероидов

Плюсы Минусы
Раннее предупреждение угроз Высокая стоимость наблюдений
Возможность разработки технологий защиты Риск паники в обществе
Добыча полезных ископаемых в будущем Технические ограничения при полётах
Расширение знаний о Солнечной системе Невозможность предсказать всё

FAQ

Как выбрать телескоп для наблюдения за астероидами?
Для подобных целей подходят модели с апертурой от 150 мм и возможностью подключения камеры.

Сколько стоит оборудование для любителя?
Начальные телескопы стоят от 20-30 тысяч рублей, бинокли с хорошей оптикой — от 10 тысяч.

Что лучше: наблюдать самостоятельно или через онлайн-трансляции?
Если у вас нет опыта и оборудования, проще смотреть трансляции NASA или ESA. Но самостоятельные наблюдения дают уникальные впечатления.

Мифы и правда

  • Миф: астероиды всегда несут угрозу Земле.
    Правда: подавляющее большинство пролетают на безопасном расстоянии.

  • Миф: столкновение с астероидом невозможно предотвратить.
    Правда: существуют проекты по изменению траектории — например, миссия NASA DART уже доказала их эффективность.

  • Миф: астероиды можно увидеть невооружённым глазом.
    Правда: без оптики это невозможно, так как объекты выглядят как тусклые звёзды.

3 интересных факта

  1. В Солнечной системе более 1,3 миллиона астероидов.

  2. Некоторые из них содержат редкие металлы, что делает их привлекательными для будущей добычи.

  3. Самый крупный известный астероид — Церера — имеет диаметр почти 1000 км и считается карликовой планетой.

Исторический контекст

  • 1908 год — падение Тунгусского метеорита, разрушившего лес на площади более 2000 км².

  • 2013 год — Челябинский метеор, вызвавший волну разрушений и ранения у более чем 1500 человек.

  • 2022 год — миссия DART успешно изменила траекторию астероида Диморф, впервые доказав, что человечество может влиять на движение небесных тел.

