Астероид 2024 YR4
Астероид 2024 YR4
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:42

Вероятность столкновения с астероидом: что скрывают официальные данные

Последствия падения астероида размером с Тунгусский изучают геофизики

Вы когда-нибудь задумывались, что вероятность падения крупного астероида на Землю выше, чем шанс быть поражённым молнией? Это звучит неожиданно, но именно такой вывод сделали учёные в новом исследовании.

Глобальная угроза из космоса

Астероиды — одна из главных природных угроз для нашей планеты в ближайшие 100 миллионов лет. Даже падение относительно небольшого объекта диаметром 10-20 километров способно вызвать взрыв мощностью в сотни миллионов мегатонн, глобальные землетрясения и цунами, а также огненный дождь по всей Земле. Именно такое событие 66 миллионов лет назад уничтожило нептичьих динозавров и многих других крупных животных.

Но опасны не только гиганты. Взрыв астероида диаметром всего 50-60 метров, как в Тунгусском инциденте, вызвал массовое поваливание леса на площади свыше 2000 квадратных километров. Если бы подобный объект взорвался над городом, жертв было бы не меньше, чем при ядерном ударе. При этом, если падение произойдёт со стороны Солнца, предупреждение может не поступить вовсе, и число погибших окажется ещё выше.

Как учёные оценивают риск?

Исследователи из Корнеллского университета взялись за сложную задачу — определить вероятность столкновения Земли с астероидом диаметром более 140 метров за жизнь одного человека. Они рассчитали, что риск падения одного такого объекта в год для планеты составляет около четырёх миллиардных. Однако в Солнечной системе известно около 11 тысяч подобных астероидов, и это число, вероятно, занижено минимум вдвое.

С учётом этого общая вероятность столкновения с астероидом такого размера — примерно 9,1×10⁻⁵ в год, или один раз в 11 тысяч лет. Эта цифра кажется небольшой, но она сопоставима с риском умереть от гриппа за всю жизнь.

Сравнение с другими рисками для человека

Учёные сравнили вероятность гибели от падения крупного астероида с другими опасностями:

  • вероятность смерти от гриппа и астероидного удара примерно равны.
  • риск быть поражённым молнией выше, чем получить удар астероида более 140 метров.
  • смерть от бешенства встречается значительно реже.

Такое сравнение помогает понять, насколько реально стоит опасаться астероидов и как это соотносится с повседневными рисками.

Ограничения и неизвестности

У нового исследования есть свои ограничения. Например, долгопериодические кометы из Облака Оорта и межзвёздные тела изучены недостаточно, и их угроза не учтена. Кроме того, учёные рассмотрели только объекты размером от 140 метров, в то время как меньшие астероиды, подобные Тунгусскому или Челябинскому, тоже могут нанести серьёзный ущерб. Вероятность падения таких тел гораздо выше, но оценить её пока сложно.

