Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Астероид рядом с Землёй
Астероид рядом с Землёй
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 18:50

Удар астероида — и жизнь расцвела: невероятное открытие в древнем кратере Лаппаярви

Густафссон: в Финляндии обнаружили следы жизни в кратере, образовавшемся после падения астероида

Когда мы слышим о падении астероидов, воображение сразу рисует картины катастроф — пылающее небо, удары тектонических волн и гибель всего живого. Так завершилась эра динозавров, когда гигантский астероид столкнулся с Землёй, вызвав глобальные климатические изменения. Но не каждое столкновение — это конец. Иногда оно становится началом.

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, показало: места падения астероидов могут не только уничтожать жизнь, но и создавать условия для её нового рождения.

Когда удар становится источником жизни

Учёные из Университета Линнея (Швеция) и их коллеги изучили геологические слои древнего ударного кратера Лаппаярви, расположенного на территории современной Финляндии. Это один из самых хорошо сохранившихся следов столкновения астероида с Землёй.

Около 77,85 миллионов лет назад небесное тело диаметром около 1,6 километра врезалось в поверхность планеты, выбросив в атмосферу тысячи тонн породы и расплавленного материала. В результате образовался кратер диаметром около 22-23 километров и глубиной около 750 метров.

На первый взгляд, после такого удара жизнь должна была исчезнуть. Но оказалось — нет.

Первые признаки новой жизни

Учёные нашли прямые геологические доказательства того, что спустя всего 4 миллиона лет после катастрофы в кратере возникли условия, пригодные для существования микробов. Температура пород на тот момент составляла около 47 °C - комфортный уровень для термофильных (теплолюбивых) микроорганизмов.

"Самое интересное то, что мы не только видим признаки жизни, но и можем точно определить, когда она возникла. Это даёт нам хронологию того, как жизнь находит выход после катастрофического события", — заявил соавтор исследования Якоб Густафссон из Университета Линнея.

Учёные смогли проследить активность бактерий в породах кратера на протяжении 10 миллионов лет. Это первый случай, когда геохронологические методы позволили столь точно установить связь между падением метеорита и последующим развитием жизни.

"Впервые мы смогли напрямую связать микробную активность с падением метеорита, используя геохронологические методы. Это показывает, что такие кратеры могут служить средой обитания для жизни на протяжении всей жизни после падения", — добавил профессор Хенрик Дрейк, ведущий автор исследования.

Что делает кратеры пригодными для жизни

Когда метеорит ударяет в поверхность планеты, выделяется колоссальная энергия, расплавляющая горные породы. После охлаждения кратер превращается в своеобразную "камеру", где под поверхностью сохраняется тепло и влажность.

Такие условия могут обеспечивать:

  • доступ к воде — благодаря подземным источникам, образовавшимся в результате удара;
  • тепло, которое поддерживает микробную активность;
  • минеральные вещества, необходимые для биохимических реакций.

По сути, кратер становится природным инкубатором, где жизнь может возродиться даже после глобального разрушения.

Сравнение ударных кратеров и их биопотенциала

Кратер Возраст (млн лет) Диаметр (км) Температура после удара Следы жизни
Лаппаярви (Финляндия) 77,8 22-23 ~47 °C Да, спустя 4 млн лет
Чесапикский (США) 35 85 ~60 °C Нет прямых данных
Чиксулуб (Мексика) 66 180 >100 °C Возможно, позднее восстановление экосистемы

Как это связано с поисками жизни на Марсе

Главный вывод исследования выходит далеко за рамки земной истории. Если на Земле кратеры могли поддерживать жизнь миллионы лет после катастрофы, то на Марсе, где нет тектонических процессов и атмосфера тоньше, такие места могли стать оазисами среди холода.

Красная планета испещрена кратерами разных эпох, и в некоторых из них марсоходы уже находили следы древней влаги. Теперь учёные предполагают, что подземные микробные экосистемы могли существовать там долго после падения астероидов.

"Это невероятно захватывающее исследование, поскольку оно впервые связывает все точки воедино. Ранее мы находили доказательства того, что микробы колонизировали ударные кратеры, но всегда оставались вопросы о том, когда это произошло и было ли это связано с самим ударом или каким-то другим процессом, произошедшим миллионы лет спустя. До сих пор", — пояснил соавтор исследования Гордон Осински из Западного университета (Канада).

Советы шаг за шагом: как учёные определяют следы древней жизни

  1. Изучение изотопов. Геохимики анализируют соотношение углерода, серы и кислорода в породах — биологические процессы оставляют характерный "отпечаток".

  2. Датирование минералов. Радиоизотопные методы позволяют определить, когда происходили химические реакции.

  3. Микроскопический анализ. В трещинах пород ищут следы биоплёнок — микроскопических структур, оставленных микроорганизмами.

  4. Сравнение с современными аналогами. Учёные сопоставляют древние следы с активностью микробов в горячих источниках и глубоких недрах Земли.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Считать, что падения метеоритов всегда уничтожают жизнь.

  • Последствие: Пренебрежение возможностями восстановления экосистем после катастроф.

  • Альтернатива: Рассматривать кратеры как места зарождения новых форм жизни, особенно на планетах без активной биосферы.

А что если подобное происходило и раньше?

Падения крупных астероидов происходили в истории Земли десятки раз. И если хотя бы часть из них создавали локальные экосистемы, это могло сыграть ключевую роль в эволюции микроорганизмов. Некоторые гипотезы предполагают, что именно такие "тепловые убежища" помогали жизни переживать глобальные оледенения и периоды сильной вулканической активности.

Плюсы и минусы гипотезы "жизни в кратерах"

Плюсы Минусы
Объясняет происхождение жизни после катастроф Трудно доказать прямую связь между ударом и колонизацией
Подтверждена изотопными анализами Не все кратеры сохраняют подходящие условия
Имеет потенциал для поиска внеземной жизни Требует сложных и дорогостоящих исследований

FAQ

Почему исследование кратера Лаппаярви считается уникальным?
Потому что впервые удалось проследить не просто наличие микробов, а время, когда они появились после удара, и длительность их существования.

Что значит температура 47 °C для жизни?
Это идеальные условия для термофильных микроорганизмов — таких, которые сегодня живут в горячих источниках Исландии и Йеллоустоуна.

Могут ли подобные условия существовать на других планетах?
Да, особенно на Марсе, где ударные кратеры могли сохранять тепло и влагу под поверхностью на протяжении миллионов лет.

Можно ли подтвердить существование жизни в древних кратерах Марса?
Для этого потребуется бурение и анализ образцов грунта, которые планируется доставить на Землю в рамках миссий Mars Sample Return.

Мифы и правда

  • Миф: Метеоритные удары полностью уничтожают жизнь.
    Правда: Они создают новые ниши, где жизнь может возродиться.

  • Миф: Микробы не выживают при высокой температуре.
    Правда: Термофильные бактерии спокойно живут при 50-60 °C.

  • Миф: На Марсе невозможно существование микробов.
    Правда: При наличии тепла и воды жизнь могла сохраняться в подповерхностных кратерах.

Исторический контекст

Интерес к ударным кратерам как потенциальным убежищам для жизни возник в середине XX века, когда геологи начали находить в них следы минералов, образовавшихся при гидротермальной активности.
Кратер Лаппаярви стал ключевым объектом для исследований: именно здесь удалось связать геологию, биологию и хронологию в одну стройную картину.

Эта работа открывает новые горизонты для астробиологии. Если кратеры действительно могут поддерживать жизнь на протяжении миллионов лет, значит, каждый след падения метеорита на Марсе или других планетах — это не просто шрам, а потенциальное окно в прошлое и будущее живой материи.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Латимерию впервые засняли живой у Молуккских островов на глубине 150 метров — Алексис Шапюи сегодня в 13:15
Сказка ожила на глубине 150 метров: дайверы встретили легендарную латимерию — живое ископаемое океана

На глубине индонезийских вод дайверы засняли живую латимерию — рыбу, считавшуюся вымершей со времён динозавров. Что делает её уникальной и как она выжила миллионы лет?

Читать полностью » Танины в красном вине вызывают вяжущий вкус: биохимия терпкости – учёные сегодня в 12:46
Молекулы в бокале: как химия пива и вина влияет на ваш вкус и здоровье

Почему мутное пиво — не ошибка, как проверить напиток на глютен и зачем танинам "пересушивать" рот? Наука заглянула в бокал и объяснила, что происходит с каждым глотком.

Читать полностью » Гигантура: глубоководная рыба, которая ловит добычу с помощью телескопических глаз – биологи сегодня в 11:46
Никто не выжил бы здесь: почему гигантура так уникальна и как она адаптировалась к жизни на 2000 м под водой

В темноте океана живёт рыба с глазами-телескопами и чёрным желудком, скрывающим свет добычи. Гигантура — одно из самых загадочных существ глубин, созданное природой для мира без света.

Читать полностью » Вздох обновляет лёгочную плёнку и улучшает дыхание — исследование ETH Zürich сегодня в 10:46
Вздох — не просто эмоции: как глубокий вдох перезагружает ваши лёгкие и спасает здоровье

Учёные из ETH Zürich доказали: вздох — это не просто эмоция, а важный физиологический механизм, который восстанавливает структуру лёгких и облегчает дыхание.

Читать полностью » Организмы без мозга способны запоминать препятствия и искать пищу – слизевики сегодня в 9:46
Когда безмозглая жизнь начнёт думать: слизевики доказали, что интеллект может быть химическим

Они не имеют мозга, но умеют учиться и запоминать. Узнайте, как слизевики доказывают, что интеллект может существовать без нервной системы.

Читать полностью » ДНК столетних образцов рыб сохранилась благодаря ромовой консервации – Роберт Вонг сегодня в 8:46
Глоток рома — и ДНК жива: почему морская экспедиция случайно создала капсулу времени

Столетние образцы рыб, законсервированные в роме во время экспедиции "Альбатрос", раскрыли тайны океана и помогли понять, как человек изменил морскую жизнь за век.

Читать полностью » Интеллект человека связан с повышенным риском психических расстройств – Илон Либедински сегодня в 7:11
Разум оказался собственной ловушкой: интеллект повышает риск депрессии и тревожности

Интеллект — величайший дар эволюции, но он имеет оборотную сторону. Почему ум делает человека уязвимым и как одни и те же гены отвечают и за мышление, и за тревогу — рассказывают нейрогенетики.

Читать полностью » Нейроинтерфейсы создают риски для приватности и психической независимости пользователей – Марчелло Йенка сегодня в 6:11
Теперь рекламе не нужны глаза — ей хватит вашего мозга: как технологии добрались до мыслей

Философ Марчелло Йенка предупреждает: эпоха нейроинтерфейсов приближает момент, когда сознание перестанет быть личным пространством. Как сохранить свободу мысли в мире машин?

Читать полностью »

Новости
Наука
Рудж: в кратерах Марса найдены слои льда, сохранившиеся миллионы лет
Наука
Научно-исследовательское судно подняло образцы ценных металлов с глубины 2 км
Наука
NASA: космический аппарат New Horizons обнаружил на Плутоне признаки действующих ледяных вулканов
Садоводство
Фосфор и калий укрепляют гортензии перед зимой — рекомендации агрономов
Дом
Эксперты посоветовали замачивать терракотовые кашпо в растворе уксуса на 30–40 минут для удаления белых пятен
Культура и шоу-бизнес
Кевин Федерлайн сообщил, что получал от Бритни Спирс 20 тысяч долларов алиментов в месяц
Авто и мото
Toyota и BMW лидируют среди иностранных марок по продажам в России — "Автостат"
Садоводство
Национальный садоводческий центр США: слой мульчи 5–8 см защищает растения от первых заморозков
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet