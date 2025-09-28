Космическая семья обнаружена: учёные нашли родительский астероид для двух космических гостей

Когда речь заходит об астероидах, многие представляют безликие каменные глыбы. Но за сухими цифрами и орбитами скрываются истории, которые помогают лучше понять, как формировалась Солнечная система. Два околоземных астероида — Бенну и Рюгу — оказались не просто носителями органики, но и, возможно, близкими родственниками. Новое исследование, опубликованное в Planetary Science Journal, выдвигает смелую гипотезу: оба объекта могут происходить от одного источника — планеты Поланы.

Астероиды и их родословная

Существует несколько классов астероидов. Самые многочисленные — углеродистые. Именно к ним принадлежат Бенну и Рюгу. В отличие от каменистых или металлических астероидов, углеродистые содержат органические соединения и воду в минералах. Они считаются "капсулами времени", сохранившими химический состав ранней Солнечной системы.

В главном поясе астероидов, между Марсом и Юпитером, находится Полана — объект диаметром около 55 километров. Сегодня это всего лишь фрагмент, но когда-то Полана была значительно больше. После катастрофических столкновений она распалась, образовав семейство Полана.

Сравнение трёх астероидов

Параметр Полана Рюгу Бенну Тип Углеродистый Углеродистый Углеродистый Диаметр ~55 км ~870 м ~490 м Образцы Нет (только спектры JWST) Доставлены Hayabusa2 Доставлены OSIRIS-REx Особенности Родительское тело Богат органикой, вода в минералах Содержит межзвёздное вещество

JWST и новые данные

Используя телескоп James Webb (JWST), астрономы получили спектры Поланы в инфракрасном диапазоне с беспрецедентной точностью. Затем их сравнили с образцами, доставленными миссиями Hayabusa2 (Рюгу) и OSIRIS-REx (Бенну). Сходство оказалось неожиданно глубоким.

"Наблюдения JWST показывают, что Полана состоит из материалов, характерных для углеродистых астероидов… Аналогичные материалы были обнаружены на Бенну и Рюгу", — сказала ведущий автор исследования Анисия Арредондо из Юго-Западного исследовательского института.

Таким образом, связь трёх тел стала ещё более очевидной.

Советы шаг за шагом: как учёные изучают происхождение астероидов

Сначала определяют семейство, к которому принадлежит объект (например, Полана). Сравнивают спектры астероидов с образцами, полученными миссиями. Учитывают влияние столкновений, нагрева и космического выветривания. Применяют компьютерное моделирование, чтобы восстановить траектории осколков. Планируют миссии по забору новых образцов для лабораторного анализа.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать, что все углеродистые астероиды одинаковы.

Последствие: недооценка различий в эволюции.

Альтернатива: учитывать регион происхождения, возраст и химический состав.

Ошибка: полагать, что достаточно только телескопических наблюдений.

Последствие: упущение тонких деталей состава.

Альтернатива: совмещать спектры с анализом реальных образцов.

Ошибка: игнорировать "неоднородность" вещества.

Последствие: искажённые выводы о формировании тел.

Альтернатива: рассматривать астероид как мозаичный объект с разным происхождением частиц.

А что если…

…будет отправлена миссия за образцами Поланы? Это позволило бы напрямую сопоставить химический состав родительского тела с материалами Рюгу и Бенну. Тогда гипотеза об их родстве могла бы превратиться в твёрдый факт.

Плюсы и минусы гипотезы о "родстве"

Плюсы Минусы Подтверждает происхождение из одного источника Требует миссий с высоким бюджетом Дает ключ к пониманию ранней Солнечной системы Сходство спектров ещё не стопроцентное доказательство Поддерживается лабораторными анализами Образцы только с двух астероидов Помогает прогнозировать свойства других объектов Риск неправильной интерпретации данных

FAQ

Как узнать состав астероида, если нет образцов?

Через спектроскопию: анализ отражённого света в разных диапазонах.

Сколько стоит миссия по доставке образцов?

Например, OSIRIS-REx обошлась NASA примерно в 1 миллиард долларов.

Что лучше для изучения — наблюдения телескопов или образцы?

В идеале их сочетание: телескоп даёт общую картину, а образцы — конкретику на уровне молекул.

Мифы и правда

Миф: астероиды — это "скучные камни".

Правда: многие содержат органику и воду, а значит, имеют отношение к зарождению жизни.

Миф: все осколки одного семейства идентичны.

Правда: различия формируются из-за столкновений, нагрева и космической эрозии.

Миф: только Марс и Венера могли влиять на жизнь на Земле.

Правда: углеродистые астероиды, как Бенну и Рюгу, тоже могли доставлять органику и воду.

Три интересных факта

Частицы Бенну включают межзвёздное вещество — материал, старше самой Солнечной системы. Рюгу оказался неоднородным: в нём есть фрагменты, образованные водой внутри древнего тела. Семейство Полана состоит из десятков астероидов, многие из которых ещё ждут своего изучения.

Исторический контекст

В 2010-е годы сразу две миссии — японская Hayabusa2 и американская OSIRIS-REx — впервые доставили на Землю образцы углеродистых астероидов. Это стало прорывом: теперь исследователи могут напрямую связывать лабораторные данные с телескопическими наблюдениями.

"Это видение миссий по возвращению образцов… воплотилось в жизнь", — сказал профессор Данте Лауретта, главный исследователь OSIRIS-REx.

Сегодня, благодаря JWST, учёные получили возможность "увидеть" источник — Полану — и сопоставить её с доставленными образцами. Это огромный шаг к пониманию того, как рождались планеты и молекулы, из которых в итоге появилась жизнь.