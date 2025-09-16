Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Квазилуна рядом с Землёй
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:08

Смещение в 5 сантиметров против километровой катастрофы: парадокс космической математики

Китай запустит миссию по смещению астероида на 3-5 см в 2025 году: детали эксперимента

Китай заявил о планах провести уникальный эксперимент по изменению траектории астероида. Эта миссия станет частью глобальной системы планетарной защиты и важным шагом в развитии космических технологий. Запуск запланирован на конец года, однако точные сроки пока держатся в секрете. Если эксперимент завершится удачно, Китай станет второй страной после США, сумевшей отклонить небесное тело.

Суть миссии

Проект предусматривает работу сразу двух аппаратов. Первый займётся наблюдением и сбором данных об астероиде, находящемся на расстоянии десятков миллионов километров от Земли. Второй аппарат должен на высокой скорости врезаться в объект, чтобы изменить его орбиту.

Ожидается, что смещение составит всего 3-5 сантиметров. Кажется, это ничтожно мало, но именно в этом и заключается принцип: даже минимальное отклонение, сделанное заблаговременно, может со временем перерасти в километры и уберечь Землю от катастрофы.

Китайская стратегия

Главным направлением выбран метод кинетического удара. Но специалисты рассматривают и другие варианты, планируя построить многоуровневую систему защиты. В неё войдут системы раннего обнаружения, международное сотрудничество и отработка действий на случай угрозы.

Эта программа продолжает череду успешных миссий Китая: "Тяньвэнь-1" и "Тяньвэнь-2" показали, что страна уверенно осваивает дальний космос, а теперь делает шаг к активной обороне планеты.

Сравнение с NASA DART

В сентябре 2022 года американская миссия DART впервые доказала работоспособность концепции. Орбита астероида Диморф была сокращена на 33 минуты — результат превзошёл ожидания. Китайский эксперимент станет второй практической попыткой человечества проверить технологию.

Почему это важно

Учёным известно более 26 тысяч околоземных астероидов, и около 2100 из них входят в категорию потенциально опасных. Вероятность столкновения мала, но последствия могут быть катастрофическими. Достаточно вспомнить, что 66 миллионов лет назад падение астероида привело к гибели динозавров, а в 2013 году Челябинский метеорит диаметром всего 20 метров вызвал взрыв, повредивший тысячи зданий.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Проверка технологий планетарной защиты Высокая стоимость
Второе практическое подтверждение концепции Ограниченность масштаба
Международное сотрудничество Возможные политические разногласия

Сравнение миссий

Миссия Год Результат
NASA DART 2022 Смещение орбиты на 33 минуты
Китайская миссия 2025 (план) Смещение на 3-5 см

Советы шаг за шагом

  1. Развивать системы раннего обнаружения.
  2. Тестировать разные методы изменения орбит.
  3. Создавать международные базы данных.
  4. Отрабатывать протоколы экстренного реагирования.
  5. Вовлекать страны в совместные проекты.

Мифы и правда

  • Миф: астероид невозможно остановить.
    Правда: при раннем обнаружении даже небольшой удар меняет траекторию.
  • Миф: вероятность столкновения ничтожно мала.
    Правда: примеры Тунгусского события и Челябинского метеорита доказывают обратное.
  • Миф: такие миссии бесполезны.
    Правда: они создают основу глобальной безопасности.

FAQ

Когда состоится запуск?
Ожидается в конце 2025 года, дата не раскрывается.

Зачем смещать орбиту всего на несколько сантиметров?
Небольшое смещение заранее превращается в значительное отклонение через годы и десятилетия.

Кто уже проводил подобные эксперименты?
Только США — миссия DART в 2022 году.

Исторический контекст

  • 66 млн лет назад: падение астероида вызвало массовое вымирание.
  • 1908 год: Тунгусское событие уничтожило леса на площади 2000 км².
  • 2013 год: Челябинский метеорит ранил более тысячи человек.
  • 2022 год: миссия DART впервые подтвердила концепцию защиты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать угрозу → внезапное столкновение → системы раннего обнаружения.
  • Отсутствие сотрудничества → слабая глобальная защита → международные коалиции.
  • Недостаток испытаний → неготовность в критический момент → регулярные миссии-тесты.

А что если…

Если эксперимент пройдёт успешно, человечество получит второе подтверждение технологии отклонения астероидов. Если нет — даже ошибки дадут ценный опыт и помогут усовершенствовать будущие миссии.

Три интересных факта:

  1. Китай станет второй страной в истории, протестировавшей метод кинетического удара.
  2. Запланированное смещение орбиты составит всего несколько сантиметров, но именно такие малые значения критически важны.
  3. Интерес к защите от астероидов растёт: в Европе уже обсуждаются собственные проекты.

