Один шанс на миллион: миф или реальность столкновения с астероидом – что говорят учёные

Когда речь заходит о возможной угрозе со стороны космоса, многие задаются вопросом: а какова вероятность погибнуть от столкновения с астероидом в течение жизни? Недавние исследования, проведённые учёными под руководством физика Кэрри Ньюджент из Олинского колледжа инженерии в США, дают более чёткое представление о масштабах этого риска.

В результате анализа данных и моделирования вероятностей специалисты пришли к интересным выводам, которые позволяют понять, насколько серьёзна эта угроза по сравнению с другими опасностями.

Вероятность столкновения астероида и сравнение с другими рисками

Исследование показало, что шанс погибнуть от удара крупного астероида за среднюю продолжительность жизни человека — примерно 71 год — значительно ниже, чем кажется на первый взгляд. В частности, вероятность смерти от столкновения с астероидом размером более 140 метров составляет примерно один на миллион. Для сравнения, риск умереть в автомобильной аварии за тот же период примерно равен одному на 1000. Это означает, что вероятность погибнуть в ДТП примерно в тысячу раз выше, чем от удара космического объекта такого размера.

Интересно отметить, что риск умереть от бешенства — ещё одна редкая причина смерти — также превышает вероятность гибели от астероида. Однако при этом шансы умереть от гриппа или других инфекционных заболеваний остаются значительно выше. Например, по статистике Всемирной организации здравоохранения, ежегодно грипп уносит жизни сотен тысяч человек по всему миру. В то же время, ни один человек в истории не был задокументирован как погибший непосредственно в результате столкновения с астероидом.

Обзор потенциальных угроз и их предотвращение

Несмотря на низкую вероятность столкновения с крупным астероидом, учёные и космические агентства мира активно занимаются мониторингом околоземных объектов. На сегодняшний день известно о более чем 30 тысячах потенциально опасных астероидов и комет. Большинство из них находятся под наблюдением и регулярно отслеживаются для оценки возможных рисков.

В 2022 году NASA успешно провела миссию DART (Double Asteroid Redirection Test), целью которой было изменение траектории одного из потенциально опасных астероидов — Диморфос. Космический аппарат столкнулся с объектом и изменил его орбиту сильнее ожидаемого. Этот эксперимент стал первым успешным примером демонстрации возможности предотвращения возможной катастрофы путём искусственного воздействия.

Обоснованность затрат на защиту Земли

Сравнивая риск столкновения с астероидом и другие угрозы жизни человека, учёные приходят к выводу о необходимости разумного распределения ресурсов. Вложения в системы раннего обнаружения и разработки методов отклонения космических объектов оправданы теми мерами предосторожности, которые позволяют снизить потенциальную угрозу до минимальных значений.

При этом важно помнить: несмотря на все усилия по мониторингу и предотвращению катастрофических событий, полностью исключить возможность столкновения невозможно. Однако современные технологии позволяют значительно снизить этот риск и подготовиться к возможным сценариям развития ситуации.

Интересные факты о столкновениях с астероидами

1. Самое крупное массовое вымирание на Земле — исчезновение динозавров около 66 миллионов лет назад — связывают именно со столкновением крупного астероида или кометы.

2. Астероид Веста считается одним из крупнейших объектов в поясе между Марсом и Юпитером; его диаметр достигает около 530 километров.

3. В 2013 году метеорит Челябинск взорвался над городом Челябинском в России со силой около 500 килотонн тротила — это событие напоминание о том, что даже небольшие объекты могут представлять опасность при входе в атмосферу.

Несмотря на кажущуюся опасность космических объектов, статистика показывает: риск погибнуть от удара астероида за всю жизнь крайне низкий — примерно один на миллион. В то же время современные достижения науки позволяют отслеживать потенциально опасные объекты и предпринимать меры для их отклонения. Поэтому можно сказать: хотя полностью исключить возможность столкновения невозможно, уровень угрозы остаётся очень низким по сравнению с другими повседневными рисками.

Эта информация должна вселять спокойствие и стимулировать развитие технологий защиты планеты без лишней паники или чрезмерных затрат. Ведь даже при наличии потенциальной угрозы человечество обладает средствами для минимизации последствий таких событий.