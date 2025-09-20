Чуть дальше Луны, в 30 раз быстрее самолёта: что за монстр пронёсся мимо Земли

Астероид 2025 FA2 пролетел мимо Земли и продолжает удаляться от нашей планеты. Этот объект диаметром от 130 до 290 метров изначально вызывал тревогу у астрономов: первые расчёты показали вероятность столкновения с Землёй, и Европейское космическое агентство внесло его в список потенциально опасных. Однако уточнённые наблюдения полностью исключили риск.

Как прошёл пролёт

Минимальное расстояние между астероидом и нашей планетой составило около 800 тысяч километров. Это чуть больше, чем в два раза дальше, чем расстояние от Земли до Луны.

Скорость движения объекта составила 38,8 тысячи километров в час. Для сравнения: это в 30 раз быстрее скорости пассажирского самолёта. Масса 2025 FA2 примерно в тысячу раз превышает массу Челябинского метеорита, упавшего в 2013 году.

Что говорят учёные

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачёв пояснил:

"Сначала астероид пересекал орбиту Земли с внутренней стороны, освещаясь Солнцем только сзади. Теперь он полностью освещён, поскольку вышел на другую сторону орбиты".

По его словам, максимальной яркости 2025 FA2 достигнет 20-21 сентября, однако его 15-я звёздная величина не позволит наблюдать его невооружённым глазом. Заметить объект смогут лишь обладатели телескопов с апертурой от 30 сантиметров.

Когда ждать возвращения

Ближайшее сближение с Землёй произойдёт 20 августа следующего года, но дистанция будет гораздо больше — примерно в 25 раз дальше нынешнего пролёта.

Опасные подходы прогнозируются в 2089 и 2173 годах. Однако астрономы подчёркивают: орбита астероида может со временем измениться из-за гравитационных влияний других тел Солнечной системы.

Характеристики астероида 2025 FA2

Параметр Значение Диаметр 130-290 м Масса ~1000 x Челябинский метеорит Минимальное расстояние к Земле ~800 тыс. км Скорость движения 38,8 тыс. км/ч Группа Аполлон Орбитальный период 676 земных дней Перигелий (минимальное расстояние от Солнца) 132 млн км Афелий (максимальное расстояние от Солнца) 319 млн км

Советы шаг за шагом: как наблюдать астероид

Используйте телескоп с апертурой не менее 30 см. Наводитесь в ночное время, когда условия наблюдения лучше всего. Для удобства применяйте компьютерные программы или онлайн-карты, чтобы точно определить координаты объекта. Используйте камеры для астрофотографии, чтобы зафиксировать слабый объект. Следите за новостями об изменении орбиты и предстоящих сближениях.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: пытаться наблюдать астероид невооружённым глазом.

Последствие: объект останется невидимым.

Альтернатива: использовать подходящий телескоп.

Ошибка: полагать, что нынешний пролёт опасен.

Последствие: излишняя паника.

Альтернатива: доверять официальным расчётам астрономов.

Ошибка: считать, что орбита не изменится.

Последствие: недооценка долгосрочных рисков.

Альтернатива: следить за обновлениями орбитальных данных.

А что если…

А что будет, если в будущем орбита 2025 FA2 изменится и вероятность столкновения вырастет? В таком случае придётся рассматривать сценарии планетарной защиты. Это может быть гравитационный буксир, кинетический ударный аппарат или изменение траектории с помощью ионных двигателей. Подобные проекты уже обсуждаются в NASA и ESA.

Плюсы и минусы пролёта

Плюсы Минусы Объект прошёл безопасно Масса в 1000 раз больше Челябинского метеорита Уточнены орбитальные характеристики Возможные риски в будущем Повышен интерес к наблюдательной астрономии Наблюдать можно только в крупные телескопы

FAQ

Можно ли было увидеть астероид в сентябре?

Да, но только в телескопы с апертурой от 30 см.

Опасен ли 2025 FA2 для Земли?

Нет, в ближайшие десятилетия столкновения не прогнозируются.

Когда будет следующее сближение?

20 августа следующего года, но на расстоянии в 25 раз больше, чем сейчас.

Мифы и правда

Миф: астероид мог столкнуться с Землёй в сентябре 2025 года.

Правда: расчёты исключили эту возможность.

Миф: объект можно увидеть без телескопа.

Правда: его яркость слишком мала для глаза.

Миф: крупные астероиды всегда несут угрозу.

Правда: большинство проходит на безопасных дистанциях.

3 интересных факта

• 2025 FA2 относится к группе Аполлона — астероидов, орбиты которых пересекают земную.

• Его масса примерно в тысячу раз больше Челябинского метеорита, но всё же значительно меньше динозавроубийцы Chicxulub.

• Астрономы используют системы раннего предупреждения вроде Pan-STARRS, которые способны отслеживать сотни новых объектов ежегодно.

Исторический контекст