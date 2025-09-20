Чуть дальше Луны, в 30 раз быстрее самолёта: что за монстр пронёсся мимо Земли
Астероид 2025 FA2 пролетел мимо Земли и продолжает удаляться от нашей планеты. Этот объект диаметром от 130 до 290 метров изначально вызывал тревогу у астрономов: первые расчёты показали вероятность столкновения с Землёй, и Европейское космическое агентство внесло его в список потенциально опасных. Однако уточнённые наблюдения полностью исключили риск.
Как прошёл пролёт
Минимальное расстояние между астероидом и нашей планетой составило около 800 тысяч километров. Это чуть больше, чем в два раза дальше, чем расстояние от Земли до Луны.
Скорость движения объекта составила 38,8 тысячи километров в час. Для сравнения: это в 30 раз быстрее скорости пассажирского самолёта. Масса 2025 FA2 примерно в тысячу раз превышает массу Челябинского метеорита, упавшего в 2013 году.
Что говорят учёные
Руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачёв пояснил:
"Сначала астероид пересекал орбиту Земли с внутренней стороны, освещаясь Солнцем только сзади. Теперь он полностью освещён, поскольку вышел на другую сторону орбиты".
По его словам, максимальной яркости 2025 FA2 достигнет 20-21 сентября, однако его 15-я звёздная величина не позволит наблюдать его невооружённым глазом. Заметить объект смогут лишь обладатели телескопов с апертурой от 30 сантиметров.
Когда ждать возвращения
Ближайшее сближение с Землёй произойдёт 20 августа следующего года, но дистанция будет гораздо больше — примерно в 25 раз дальше нынешнего пролёта.
Опасные подходы прогнозируются в 2089 и 2173 годах. Однако астрономы подчёркивают: орбита астероида может со временем измениться из-за гравитационных влияний других тел Солнечной системы.
Характеристики астероида 2025 FA2
|Параметр
|Значение
|Диаметр
|130-290 м
|Масса
|~1000 x Челябинский метеорит
|Минимальное расстояние к Земле
|~800 тыс. км
|Скорость движения
|38,8 тыс. км/ч
|Группа
|Аполлон
|Орбитальный период
|676 земных дней
|Перигелий (минимальное расстояние от Солнца)
|132 млн км
|Афелий (максимальное расстояние от Солнца)
|319 млн км
Советы шаг за шагом: как наблюдать астероид
-
Используйте телескоп с апертурой не менее 30 см.
-
Наводитесь в ночное время, когда условия наблюдения лучше всего.
-
Для удобства применяйте компьютерные программы или онлайн-карты, чтобы точно определить координаты объекта.
-
Используйте камеры для астрофотографии, чтобы зафиксировать слабый объект.
-
Следите за новостями об изменении орбиты и предстоящих сближениях.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: пытаться наблюдать астероид невооружённым глазом.
Последствие: объект останется невидимым.
Альтернатива: использовать подходящий телескоп.
-
Ошибка: полагать, что нынешний пролёт опасен.
Последствие: излишняя паника.
Альтернатива: доверять официальным расчётам астрономов.
-
Ошибка: считать, что орбита не изменится.
Последствие: недооценка долгосрочных рисков.
Альтернатива: следить за обновлениями орбитальных данных.
А что если…
А что будет, если в будущем орбита 2025 FA2 изменится и вероятность столкновения вырастет? В таком случае придётся рассматривать сценарии планетарной защиты. Это может быть гравитационный буксир, кинетический ударный аппарат или изменение траектории с помощью ионных двигателей. Подобные проекты уже обсуждаются в NASA и ESA.
Плюсы и минусы пролёта
|Плюсы
|Минусы
|Объект прошёл безопасно
|Масса в 1000 раз больше Челябинского метеорита
|Уточнены орбитальные характеристики
|Возможные риски в будущем
|Повышен интерес к наблюдательной астрономии
|Наблюдать можно только в крупные телескопы
FAQ
Можно ли было увидеть астероид в сентябре?
Да, но только в телескопы с апертурой от 30 см.
Опасен ли 2025 FA2 для Земли?
Нет, в ближайшие десятилетия столкновения не прогнозируются.
Когда будет следующее сближение?
20 августа следующего года, но на расстоянии в 25 раз больше, чем сейчас.
Мифы и правда
-
Миф: астероид мог столкнуться с Землёй в сентябре 2025 года.
Правда: расчёты исключили эту возможность.
-
Миф: объект можно увидеть без телескопа.
Правда: его яркость слишком мала для глаза.
-
Миф: крупные астероиды всегда несут угрозу.
Правда: большинство проходит на безопасных дистанциях.
3 интересных факта
• 2025 FA2 относится к группе Аполлона — астероидов, орбиты которых пересекают земную.
• Его масса примерно в тысячу раз больше Челябинского метеорита, но всё же значительно меньше динозавроубийцы Chicxulub.
• Астрономы используют системы раннего предупреждения вроде Pan-STARRS, которые способны отслеживать сотни новых объектов ежегодно.
Исторический контекст
-
2013 год: падение Челябинского метеорита вызвало волну интереса к проблеме астероидной опасности.
-
2021 год: NASA успешно протестировало миссию DART, впервые изменив траекторию астероида.
-
2025 год: обнаружение и безопасный пролёт 2025 FA2.
-
2089 и 2173 годы: прогнозируются потенциально опасные сближения этого объекта с Землёй.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru