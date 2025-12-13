Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Анализы и консультация
Анализы и консультация
© www.freepik.com is licensed under Free More info
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Алла Малькова Опубликована сегодня в 13:21

Шаг за грань медицины: врачи в Приморье решились на метод, который раньше применяли только у взрослых

В Приморье впервые в России применили "терапию отчаяния" для спасения ребенка

Случай в Приморье стал редким примером, когда врачи были вынуждены выйти за рамки стандартных протоколов, чтобы спасти жизнь ребёнка. Об этом сообщает правительство региона, рассказав о применении в краевой детской больнице № 1 методики, которую сами специалисты называют "терапией отчаяния".

Когда стандартное лечение не помогло

Под наблюдением приморских врачей находился подросток с тяжёлым течением красной волчанки. Заболевание привело к состоянию, при котором привычные схемы терапии перестали давать эффект. Медики констатировали, что возможности традиционного лечения исчерпаны, а состояние пациента продолжало ухудшаться.

В этих условиях было принято решение использовать принципиально иной подход. Речь шла о методе, который ранее в России применялся исключительно у взрослых пациентов и не имел практики использования в детской медицине.

"Терапия отчаяния" и рискованное решение

Как пояснили в медицинском учреждении, врачи пошли на этот шаг, осознавая всю степень ответственности.

"Мы первыми в России применили терапию с использованием специальных дорогостоящих колонок нуклеокор, которые до этого применяли только для взрослых. Наши врачи пошли на такой шаг, понимая, что другого варианта, другой возможности для спасения этого ребенка нет", — сообщила главный врач больницы Инна Зеленкова.

Именно этот подход специалисты и называют "терапией отчаяния" — методом, к которому прибегают тогда, когда все остальные возможности уже исчерпаны. Решение принималось коллегиально, с учётом рисков и потенциальных последствий для пациента.

Что представляет собой новая методика

В основе лечения лежит использование сорбционной колонки "нуклеокор" российского производства. Это медицинское устройство предназначено для фильтрации плазмы крови и удаления из неё внеклеточных компонентов ДНК, которые играют значительную роль в развитии аутоиммунных процессов.

Применение такой технологии позволило стабилизировать состояние подростка и вернуть его к нормальной жизни. Врачи отмечают, что успешный исход стал результатом сочетания высокотехнологичного оборудования и готовности специалистов принимать нестандартные решения. Этот случай уже рассматривается как важный опыт для развития детской медицины и лечения тяжёлых аутоиммунных заболеваний в России.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

На Сахалине движение по трассам остаётся стабильным утром 12 декабря — ДВ-РОСС вчера в 4:20
55 машин и десятки рабочих: как регион обеспечивает движение на ключевых трассах

Основные дороги Сахалинской области открыты, но на ряде участков действуют ограничения. Дорожные службы продолжают расчистку и контроль движения.

Читать полностью » Камчатка готовится к сильному снегопаду с ограничением движения — Камчатка сегодня вчера в 4:20
Снежный удар грозит остановить движение: Камчатка действует на опережение после прошлых транспортных ловушек

Власти Камчатки готовятся к мощному циклону: вводятся ограничения, мобилизуется техника и переводят школы на дистанционку, чтобы избежать транспортного коллапса.

Читать полностью » В селе Виневитино зафиксированы повторные выходы тигра к домам — DEITA.RU вчера в 4:20
Когда сторожевые собаки перестают быть защитой: тигр уносит животных прямо из дворов

Жители села Виневитино просят защитить их от тигра, который неоднократно выходил к домам и уничтожал собак, опасаясь за безопасность людей и единственного школьника.

Читать полностью » В Госдуму внесли законопроект о повышении ответственности регионов за детский отдых — Ирина Яровая вчера в 4:20
Детский отдых под личный контроль регионов: законопроект меняет правила подготовки оздоровительной кампании

Новый законопроект предлагает закрепить особый статус детского отдыха и возложить ответственность за оздоровительную кампанию напрямую на глав регионов.

Читать полностью » Олегу Кану заочно назначили 24 года колонии за контрабанду краба — PrimaMedia вчера в 4:20
Миллиарды в доход государства и приговор в отсутствие обвиняемого: точка поставлена в деле крабового короля

Во Владивостоке заочно осудили Олега Кана: предпринимателю назначили 24 года колонии и конфискацию миллиардов рублей по делу о контрабанде краба.

Читать полностью » Рост болезней легких на 64% зафиксировали медики в Приморье — Слепченко 11.12.2025 в 9:45
Пар из вейпов обернулся бедой для здоровья: как Приморье стало регионом с пугающей статистикой

В Приморье за год на 64 % подскочили болезни органов дыхания, и депутаты впервые открыто связывают этот всплеск с массовым увлечением вейпами.

Читать полностью » Количество легальных таксистов в Хабаровске выросло в 10 раз — Лаврук 11.12.2025 в 9:12
Работа в такси больше не серая зона: как самозанятость перевернула рынок перевозок в Хабаровске

В Хабаровском крае число легальных таксистов-самозанятых за год выросло почти в десять раз — власти объяснили, как новые правила меняют рынок перевозок.

Читать полностью » Полиция выясняет обстоятельства аварии на зимней трассе Приморья — пресс-служба УМВД 11.12.2025 в 7:58
Скользкая декабрьская геометрия: один занос — и маршрут меняется на больничную палату

Заснеженная трасса в Приморье вновь привела к аварии с пострадавшей. На фоне массовых ДТП эксперты говорят о ключевой роли скорости и зимних условий.

Читать полностью »

Новости
СЗФО
Жители Ленобласти заметили северное сияние над Финским заливом в ночь на 13 декабря
Советы и рекомендации
Диетолог Ефимова рекомендовала употреблять до четырех мандаринов в день
ЮФО
В горах Сочи ожидается интенсивное выпадение снега в выходные дни
УрФО
Следственный комитет начал проверку в замерзающем поселке Ключи
Садоводство
Укрытие растений зимой помогает предотвратить их вымерзание — садоводы
СЗФО
В Мурманской области суд впервые установил ответственность хозяина за самовыгул собаки
СКФО
Сильный ветер остановил самую высокую канатку России на Эльбрусе
СФО
Архивный документ из Москвы подтвердил основание Омска на 88 лет раньше
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet