Шаг за грань медицины: врачи в Приморье решились на метод, который раньше применяли только у взрослых

Случай в Приморье стал редким примером, когда врачи были вынуждены выйти за рамки стандартных протоколов, чтобы спасти жизнь ребёнка. Об этом сообщает правительство региона, рассказав о применении в краевой детской больнице № 1 методики, которую сами специалисты называют "терапией отчаяния".

Когда стандартное лечение не помогло

Под наблюдением приморских врачей находился подросток с тяжёлым течением красной волчанки. Заболевание привело к состоянию, при котором привычные схемы терапии перестали давать эффект. Медики констатировали, что возможности традиционного лечения исчерпаны, а состояние пациента продолжало ухудшаться.

В этих условиях было принято решение использовать принципиально иной подход. Речь шла о методе, который ранее в России применялся исключительно у взрослых пациентов и не имел практики использования в детской медицине.

"Терапия отчаяния" и рискованное решение

Как пояснили в медицинском учреждении, врачи пошли на этот шаг, осознавая всю степень ответственности.

"Мы первыми в России применили терапию с использованием специальных дорогостоящих колонок нуклеокор, которые до этого применяли только для взрослых. Наши врачи пошли на такой шаг, понимая, что другого варианта, другой возможности для спасения этого ребенка нет", — сообщила главный врач больницы Инна Зеленкова.

Именно этот подход специалисты и называют "терапией отчаяния" — методом, к которому прибегают тогда, когда все остальные возможности уже исчерпаны. Решение принималось коллегиально, с учётом рисков и потенциальных последствий для пациента.

Что представляет собой новая методика

В основе лечения лежит использование сорбционной колонки "нуклеокор" российского производства. Это медицинское устройство предназначено для фильтрации плазмы крови и удаления из неё внеклеточных компонентов ДНК, которые играют значительную роль в развитии аутоиммунных процессов.

Применение такой технологии позволило стабилизировать состояние подростка и вернуть его к нормальной жизни. Врачи отмечают, что успешный исход стал результатом сочетания высокотехнологичного оборудования и готовности специалистов принимать нестандартные решения. Этот случай уже рассматривается как важный опыт для развития детской медицины и лечения тяжёлых аутоиммунных заболеваний в России.