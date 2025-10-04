Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:16

Страж царя Асархаддона: шестиметровый монстр охранял дворец 2700 лет

В Ираке обнаружена шестиметровая скульптура ламассу в дворце Асархаддона

Археологи в Ираке сообщили о находке, которая уже названа одной из самых впечатляющих за последние годы. Под руинами мечети пророка Юнуса в Мосуле обнаружили гигантскую скульптуру ламассу — мифического существа с телом крылатого быка и головой человека. Высота фигуры достигает шести метров, что делает её крупнейшей из известных науке.

Где нашли ламассу

Находка была сделана в районе, где когда-то находился дворец ассирийского царя Асархаддона (681-669 годы до н. э.). Скульптура стояла у входа в тронный зал правителя, выполняя функцию стража и символа божественной защиты. Обычно такие фигуры достигали 3,5-4 метров, но новая находка почти вдвое превышает привычные размеры.

Министр культуры Ирака Ахмед Факкак аль-Бадрани сообщил, что археологи предполагают существование второй идентичной фигуры, ведь ламассу традиционно устанавливали парами.

"Перед нами уникальный пример ассирийской монументальной скульптуры — самое крупное ламассу, когда-либо найденное", — отметил министр Ахмед Факкак аль-Бадрани.

Значение находки

Ламассу в ассирийской культуре считались хранителями дворцов и городов. Их ставили у входов, чтобы отгонять злых духов и демонстрировать могущество царя. Образ объединял силу быка, разум человека и божественную защиту в виде крыльев.

Помимо статуи, исследователи нашли многочисленные клинописные таблички. Среди них — записи о трёх ассирийских царях и, вероятно, военные трофеи. Эти документы могут пролить свет на историю ассирийских завоеваний и дипломатии.

Сравнение ассирийских ламассу

Параметр Типичные образцы Новая находка
Высота 3,5-4 м около 6 м
Материал Камень, известняк Камень (уточняется)
Местоположение У входов во дворцы в Ниневии, Хорсабаде Тронный зал Асархаддона
Состояние Частично повреждены, экспонируются в музеях Находится в руинах, требует реставрации

Как проходили раскопки: шаг за шагом

  1. Первоначальная зачистка руин мечети пророка Юнуса.

  2. Выявление остатков дворца Асархаддона.

  3. Обнаружение основания тронного зала.

  4. Расчистка входа, где открылась гигантская фигура ламассу.

  5. Извлечение и фиксация клинописных табличек, найденных рядом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: в прошлом многие подобные находки разрушались из-за неконтролируемых раскопок или разграблений.

  • Последствие: утрата контекста и уникальных памятников.

  • Альтернатива: современные методы археологии с использованием 3D-сканирования и консервации на месте.

А что если…

А что если шестиметровое ламассу было создано для особого политического послания? Его размеры могли символизировать амбиции Асархаддона и стремление подчеркнуть превосходство Ассирии над соседними державами. Возможно, оно служило не только оберегом, но и "визитной карточкой" царской власти.

Плюсы и минусы находки

Плюсы Минусы
Крупнейшее известное ламассу — уникальный памятник Огромные трудности транспортировки и реставрации
Подтверждает высокое мастерство ассирийских ваятелей Риск разрушения при неправильной консервации
Найдены сопутствующие клинописные тексты Неясно, сохранилась ли вторая скульптура

FAQ

Что такое ламассу?
Это мифологическое существо с головой человека, телом быка или льва и крыльями. Символизировало силу, мудрость и защиту.

Сколько лет найденной статуе?
Около 2700 лет, она относится к эпохе правления царя Асархаддона (VII век до н. э.).

Где лучше хранить такую скульптуру — в музее или на месте?
Большинство специалистов считают оптимальным консервацию in situ с созданием музейного павильона.

Мифы и правда

  • Миф: ламассу были исключительно декоративными элементами.

  • Правда: они выполняли сакральную и охранную функцию.

  • Миф: все ассирийские ламассу одинакового размера.

  • Правда: размеры варьировались, новая находка — крупнейшая.

  • Миф: ассирийские дворцы сохранились до наших дней.

  • Правда: большинство из них разрушены, уцелели лишь фрагменты и скульптуры.

3 интересных факта

  1. Многие ламассу сегодня находятся в Лувре, Британском музее и Метрополитен-музее.

  2. Во дворце Саргона II в Хорсабаде когда-то стояли десятки подобных статуй.

  3. В ассирийской мифологии ламассу считались "живыми" стражами, их иногда одаривали жертвами.

Исторический контекст

VII век до н. э. — расцвет Ассирийской империи, строительство дворца Асархаддона.

После 612 года до н. э. — падение Ассирии, разрушение Ниневии.

XX-XXI века — масштабные археологические работы в Мосуле и окрестностях.

2020-е годы — новые раскопки под руинами мечети пророка Юнуса, открытие шестиметрового ламассу.

