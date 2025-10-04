Страж царя Асархаддона: шестиметровый монстр охранял дворец 2700 лет
Археологи в Ираке сообщили о находке, которая уже названа одной из самых впечатляющих за последние годы. Под руинами мечети пророка Юнуса в Мосуле обнаружили гигантскую скульптуру ламассу — мифического существа с телом крылатого быка и головой человека. Высота фигуры достигает шести метров, что делает её крупнейшей из известных науке.
Где нашли ламассу
Находка была сделана в районе, где когда-то находился дворец ассирийского царя Асархаддона (681-669 годы до н. э.). Скульптура стояла у входа в тронный зал правителя, выполняя функцию стража и символа божественной защиты. Обычно такие фигуры достигали 3,5-4 метров, но новая находка почти вдвое превышает привычные размеры.
Министр культуры Ирака Ахмед Факкак аль-Бадрани сообщил, что археологи предполагают существование второй идентичной фигуры, ведь ламассу традиционно устанавливали парами.
"Перед нами уникальный пример ассирийской монументальной скульптуры — самое крупное ламассу, когда-либо найденное", — отметил министр Ахмед Факкак аль-Бадрани.
Значение находки
Ламассу в ассирийской культуре считались хранителями дворцов и городов. Их ставили у входов, чтобы отгонять злых духов и демонстрировать могущество царя. Образ объединял силу быка, разум человека и божественную защиту в виде крыльев.
Помимо статуи, исследователи нашли многочисленные клинописные таблички. Среди них — записи о трёх ассирийских царях и, вероятно, военные трофеи. Эти документы могут пролить свет на историю ассирийских завоеваний и дипломатии.
Сравнение ассирийских ламассу
|Параметр
|Типичные образцы
|Новая находка
|Высота
|3,5-4 м
|около 6 м
|Материал
|Камень, известняк
|Камень (уточняется)
|Местоположение
|У входов во дворцы в Ниневии, Хорсабаде
|Тронный зал Асархаддона
|Состояние
|Частично повреждены, экспонируются в музеях
|Находится в руинах, требует реставрации
Как проходили раскопки: шаг за шагом
-
Первоначальная зачистка руин мечети пророка Юнуса.
-
Выявление остатков дворца Асархаддона.
-
Обнаружение основания тронного зала.
-
Расчистка входа, где открылась гигантская фигура ламассу.
-
Извлечение и фиксация клинописных табличек, найденных рядом.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: в прошлом многие подобные находки разрушались из-за неконтролируемых раскопок или разграблений.
-
Последствие: утрата контекста и уникальных памятников.
-
Альтернатива: современные методы археологии с использованием 3D-сканирования и консервации на месте.
А что если…
А что если шестиметровое ламассу было создано для особого политического послания? Его размеры могли символизировать амбиции Асархаддона и стремление подчеркнуть превосходство Ассирии над соседними державами. Возможно, оно служило не только оберегом, но и "визитной карточкой" царской власти.
Плюсы и минусы находки
|Плюсы
|Минусы
|Крупнейшее известное ламассу — уникальный памятник
|Огромные трудности транспортировки и реставрации
|Подтверждает высокое мастерство ассирийских ваятелей
|Риск разрушения при неправильной консервации
|Найдены сопутствующие клинописные тексты
|Неясно, сохранилась ли вторая скульптура
FAQ
Что такое ламассу?
Это мифологическое существо с головой человека, телом быка или льва и крыльями. Символизировало силу, мудрость и защиту.
Сколько лет найденной статуе?
Около 2700 лет, она относится к эпохе правления царя Асархаддона (VII век до н. э.).
Где лучше хранить такую скульптуру — в музее или на месте?
Большинство специалистов считают оптимальным консервацию in situ с созданием музейного павильона.
Мифы и правда
-
Миф: ламассу были исключительно декоративными элементами.
-
Правда: они выполняли сакральную и охранную функцию.
-
Миф: все ассирийские ламассу одинакового размера.
-
Правда: размеры варьировались, новая находка — крупнейшая.
-
Миф: ассирийские дворцы сохранились до наших дней.
-
Правда: большинство из них разрушены, уцелели лишь фрагменты и скульптуры.
3 интересных факта
-
Многие ламассу сегодня находятся в Лувре, Британском музее и Метрополитен-музее.
-
Во дворце Саргона II в Хорсабаде когда-то стояли десятки подобных статуй.
-
В ассирийской мифологии ламассу считались "живыми" стражами, их иногда одаривали жертвами.
Исторический контекст
VII век до н. э. — расцвет Ассирийской империи, строительство дворца Асархаддона.
После 612 года до н. э. — падение Ассирии, разрушение Ниневии.
XX-XXI века — масштабные археологические работы в Мосуле и окрестностях.
2020-е годы — новые раскопки под руинами мечети пророка Юнуса, открытие шестиметрового ламассу.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru