2700 лет под землёй: как полулюди-полубыки рассказали о тайнах древней цивилизации

В Ираке археологи снова удивили мир: в древней Ниневии, на холме Телль-Наби-Юнус, найдено пятнадцать ламассу — крылатых быков с человеческими лицами и десятки барельефов из царского комплекса эпохи Новоассирийской империи.

Открытие, сделанное экспедицией Гейдельбергского университета (Германия), уже назвали одним из важнейших археологических событий последних лет.

Сердце древней империи

Телль-Наби-Юнус расположен в исторической Ниневии — некогда столице и культурном центре Ассирийского царства. Здесь правил Сеннахирим, один из самых могущественных царей VII века до н. э., а также его преемники — Асархаддон и Ашшурбанипал.

Ниневия в те времена была крупнейшим городом мира, окружённым дворцами, садами и храмами, отражающими не только богатство, но и сакральное представление ассирийцев о космосе и власти.

"Эти находки позволяют по-новому взглянуть на расцвет позднеассирийского искусства и архитектуры", — отметил археолог Маркус Фельдман из Гейдельбергской миссии.

15 каменных стражей

Самыми эффектными артефактами раскопок стали пятнадцать ламассу, двенадцать из которых сохранились на своих первоначальных местах. Эти гигантские статуи — синтез человеческого разума, силы быка и полёта орла.

Для ассирийцев ламассу были не просто украшением, а священными стражами, охранявшими вход в дворец от злых духов и символизировавшими мощь царской власти.

Элемент образа Значение в ассирийской культуре Тело быка Сила и устойчивость Крылья орла Стремительность и божественное могущество Лицо человека Мудрость и разум Положение у ворот Охрана границы между миром людей и богов

Уникальность находки не только в количестве. Некоторые из новых ламассу оказались вырезаны из нескольких каменных блоков, тогда как традиционно их создавали из монолита. Это может говорить о развитии строительных технологий и изменении художественных традиций в конце VII века до н. э.

Архитектурная находка века

Рельефы и статуи найдены в остатках военного дворца, предположительно связанного с правлением Сеннахирима и его потомков. Комплекс мог использоваться как административное и церемониальное пространство, где проводились приёмы послов и военные ритуалы.

Барельефы, украшавшие стены, изображают сцены побед, царских процессий и жертвоприношений.

Мастера Ассирии создавали их с поразительной детализацией: каждая складка ткани, каждая борозда на камне передавали динамику и символизм власти.

"Эти рельефы — не просто искусство, а визуальный язык империи", — подчеркнул доктор Фельдман.

Искусство как политика

Барельефы в ассирийских дворцах выполняли роль древней пропаганды. Они демонстрировали могущество царей, подчёркивали их божественное происхождение и вечный порядок.

Сюжеты — битвы, охоты, шествия, жертвоприношения — представляли царя как посредника между людьми и богами.

Историческая значимость открытия

Найденные скульптуры датируются периодом правления трёх великих царей Ассирии:

Сеннахирима (704-681 гг. до н. э.), Асархаддона (680-669 гг. до н. э.) и Ашшурбанипала (669-626 гг. до н. э.).

Каждый из них укреплял столицу, создавая новые дворцы и храмы. В их правление Ассирия достигла пика своего могущества.

"Дворец Сеннахирима называли 'не имеющим равных' - именно здесь вершилась политика древнего мира", — напомнили археологи.

А что если это только начало?

Телль-Наби-Юнус долгое время оставался недоступным из-за религиозных построек, считавшихся святым местом — могилой пророка Ионы.

Теперь, после десятилетий ограничений, археологи получили возможность работать системно.

Исследователи уверены, что под слоем земли скрываются ещё нераскопанные части дворца и, возможно, архивы клинописных табличек, которые могут рассказать о политике и религии Ассирийской империи.

Плюсы и минусы экспедиции

Плюсы Минусы Международное сотрудничество иракских и немецких специалистов Сложные условия хранения находок Применение 3D-технологий для документирования Ограниченное время раскопочного сезона Восстановление культурной памяти региона Политическая нестабильность может замедлить работы

Сохранение и реставрация

Немецкая экспедиция проводит цифровое сканирование каждого фрагмента перед его перемещением. Это гарантирует, что даже при разрушении артефакта информация о нём не будет утрачена.

Совместная работа с Иракским департаментом древностей поможет создать в Мосуле новый музейный павильон, где будут выставлены восстановленные ламассу и рельефы.

"Каждый найденный здесь камень рассказывает историю самых первых городов, царей и богов человечества", — заявил председатель иракской делегации Шальгам.

FAQ

Что такое ламассу?

Это мифологические существа с телом быка, крыльями орла и лицом человека, считавшиеся духами-защитниками.

Почему Ниневия важна для археологии?

Это древнейшая столица Ассирийской империи, где сохранились следы монументального зодчества и письменности.

Где находятся новые находки?

В холме Телль-Наби-Юнус, в черте современного Мосула.

Какой возраст находок?

Около 2700 лет — конец VII века до нашей эры.

Можно ли увидеть эти артефакты?

После реставрации они будут выставлены в Национальном музее Ирака и на временных экспозициях в Европе.

Мифы и правда

Миф: Ламассу — исключительно декоративные фигуры.

Правда: Они имели ритуальное и защитное значение в религиозной системе Ассирии.

Миф: Ниневия полностью разрушена.

Правда: Несмотря на утраты, под землёй сохранились целые дворцовые комплексы.

Миф: Все ассирийские дворцы одинаковы.

Правда: Каждый отражал эпоху и стиль правящего царя — от монументальной строгости Сеннахирима до изысканности Ашшурбанипала.

3 интересных факта

Самый крупный ламассу, найденный ранее в Ираке, достигал 6 метров в длину и весил более 30 тонн. В ассирийской архитектуре ламассу обычно ставили парами — они символизировали мужскую и женскую энергию мира. Рельефы Сеннахирима повлияли на искусство Персии и даже на античные фризы Эллады.

Исторический контекст

704-681 гг. до н. э. - царствование Сеннахирима, строительство грандиозного дворца в Ниневии.

669-626 гг. до н. э. - эпоха Ашшурбанипала, расцвет библиотек и храмового искусства.

XIX век - первые раскопки Ниневии британскими археологами.

2020-е - возобновление системных работ, открытие 15 ламассу и новых рельефов.

Современный Ирак пережил множество утрат культурного наследия.

Каждое новое открытие в Ниневии становится актoм восстановления национальной памяти.

Археологи называют ламассу не просто находками, а символами возрождения Месопотамии — земли, где зародились первые города и письменность.