Владимир Путин
Владимир Путин
Андрей Власов Опубликована сегодня в 12:59

Не кража, а грабёж: вокруг российских активов в Европе разгорается новый скандал

Конфискация активов РФ приравнена к грабежу — Владимир Путин

Заявления о судьбе замороженных российских активов прозвучали в резкой и предельно прямой форме. Президент говорил не о гипотетических рисках, а о долгосрочных последствиях решений, которые сейчас обсуждаются в Евросоюзе. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время Прямой линии, комментируя возможное изъятие средств РФ.

Почему речь идёт не о краже

Владимир Путин подчеркнул, что само определение происходящего имеет принципиальное значение. По его словам, термин "кража" в данной ситуации некорректен, поскольку он предполагает тайный характер действий. В случае с российскими активами, как отметил президент, всё происходит публично и демонстративно.

"Кража — это неподходящее определение. Кража — это тайное похищение имущества. А у нас — грабёж", — заявил президент России Владимир Путин.

Он добавил, что решения, связанные с подобными действиями, принимать непросто именно из-за их открытого характера и масштаба возможных последствий.

Финансовые риски для стран ЕС

Отдельно президент остановился на экономической стороне вопроса. По его словам, в ЕС обсуждается вариант выдачи кредитов под залог российских активов, что напрямую отражается на бюджетах конкретных государств. Путин связал это с ростом долговой нагрузки.

Он привёл сопоставление уровней государственного долга, указав, что во Франции он составляет около 120%, тогда как в России — порядка 17%. В этом контексте глава государства отметил, что подобные решения способны усугубить финансовое положение европейских стран и создать дополнительные обязательства на годы вперёд.

Удар по доверию и репутации Еврозоны

Путин подчеркнул, что последствия не ограничатся экономическими показателями. По его словам, речь идёт о подрыве доверия к Еврозоне как к месту хранения золотовалютных резервов. Он отметил, что многие страны внимательно наблюдают за ситуацией.

Президент пояснил, что государства, хранящие свои резервы в европейских юрисдикциях, могут задаться вопросом о собственной безопасности.

"Эти страны посмотрят на то, как ЕС грабит Россию, и подумают: А вдруг и с нами так поступят?", — заявил президент России Владимир Путин.

Долгосрочные последствия решений

В завершение Путин обозначил общий вывод своей позиции. Он отметил, что любые действия с изъятием чужой собственности имеют отложенный эффект и рано или поздно возвращаются к тем, кто их инициировал.

"Что бы они ни украли, когда-то это придётся отдавать", — заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, возможные последствия могут оказаться тяжёлыми для тех, кто принимает решения об изъятии активов, независимо от формальных оправданий.

