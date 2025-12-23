Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 17:41

Новые подробности раскрыли маршрут Асада: от отеля до Рублёвки

Башар Асад после переезда в Россию проживает на Рублёвке — The New York Times

Резкая смена власти в Сирии привела не только к политическим последствиям, но и к неожиданным переменам в личной жизни бывшего президента страны. Башар Асад и его семья, по данным западных СМИ, после отъезда из Дамаска обосновались в Москве, выбрав для себя максимально комфортный и закрытый формат жизни. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Первые месяцы после переезда

Как утверждает издание, сразу после прибытия в Россию семья Асада остановилась в апартаментах отеля Four Seasons в центре Москвы. Стоимость проживания там, по оценке NYT, может достигать 13 тысяч долларов в неделю, что подчёркивает уровень выбранного комфорта.

Позднее экс-президент Сирии сменил место жительства, переехав в двухэтажный пентхаус в башне "Федерация" в деловом центре "Москва-Сити". Этот этап, как отмечает газета, стал промежуточным: вскоре семья перебралась за пределы мегаполиса — на Рублёвку, традиционно ассоциируемую с элитным жильём.

Появления в публичных местах

Несмотря на стремление к приватности, Асад, по данным The New York Times, иногда появляется в публичных пространствах. Издание приводит эпизод, связанный с посещением ресторана Sixty, расположенного на 62-м этаже одного из самых высоких небоскрёбов Москвы.

"Сирийский эмигрант в Москве решил поужинать в самом высоком небоскребе города. Ресторан Sixty с видом с 62-го этажа регулярно принимает у себя представителей российской политической элиты и зарубежных знаменитостей. (…) Он был удивлен, когда узнал, кто был одним из высокопоставленных гостей, обедавших вместе с ним: Башар Асад", — пишет The New York Times.

Контроль и безопасность

При этом роскошный образ жизни не означает полной свободы. По словам бывшего сирийского чиновника, на которого ссылается NYT, передвижения Башара Асада и членов его семьи продолжают находиться под наблюдением российских спецслужб.

