Боль под рёбрами
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:09

Лекарство от боли способно усугубить болезни желудка и кишечника

Терапевт Зумруд Омарова предупредила об опасности самостоятельного приёма аспирина

Аспирин давно стал одним из самых популярных препаратов, который многие воспринимают как универсальное средство от боли и средство для профилактики болезней сердца. Однако врачи предупреждают: использовать его без медицинских рекомендаций небезопасно.

Когда допускается применение

Терапевт Видновской клинической больницы Зумруд Омарова подчеркнула, что аспирин можно использовать только по назначению специалиста.

"Препарат можно принимать при зубной и головной боли, мигрени, невралгии, но только с разрешения лечащего врача", — сказала Омарова.

Кроме того, аспирин назначают для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инсульта. Но такие решения всегда принимает врач, учитывая общее состояние пациента и сопутствующие болезни.

Чем опасно самолечение

Препарат обладает способностью разжижать кровь, поэтому при неправильном применении он повышает риск внутренних кровотечений. Особенно опасно принимать его людям с заболеваниями желудка и кишечника, нарушениями свертываемости крови или при одновременном приеме других лекарств, влияющих на тромбообразование.

Правильный подход

Аспирин действительно может быть эффективным средством — но только при грамотном медицинском контроле. Самолечение же способно привести к осложнениям, которые значительно перевесят возможную пользу.

Итог

Использование аспирина должно быть строго дозированным и оправданным. Лучший способ сохранить здоровье — консультироваться с врачом и не полагаться на советы из интернета или привычки прошлых лет.

